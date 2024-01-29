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Как очистить подушки без стирки в стиральной машине: гениальный лайфхак

Юлия Закрепа
29 января 2024, 22:46
Чистить подушки важно, поэтому эксперт по уборке поделился трюком, как почистить их без стиральной машины.
Как очистить подушки без стирки в стиральной машине: гениальный лайфхак
Как почистить подушки / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Обычно, чтобы очистить подушки используют стирку в стиральной машине. Однако, эксперт по уборке рассказал о действенном методе, как стирать подушки без стиральной машины и быстро высушить.

Эксперт рассказал о простом способе в котором понадобится лишь два обычных домашних ингредиента - пищевая сода и уксус, передает издание Mirror.

"Синтетические подушки следует стирать каждые три-шесть месяцев, тогда как пуховые и перьевые подушки следует чистить каждые шесть-12 месяцев, и только в химическую чистку, когда она нужна. Соблюдение этих рекомендаций по чистке помогает поддерживать гигиену и эффективность различных материалов для подушек", - пояснил эксперт.

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Большинство подушек можно почистить с помощью пищевой соды и уксуса и это занимает всего несколько минут. Достаточно подождать 30 минут, прежде чем подушки можно будет высушить и положить обратно на кровать.

"Сначала вы должны снять с подушек наволочки, а затем щедро посыпать содой всю поверхность подушки, убедившись, что обе стороны покрыты ею. Затем смешайте равные части белого уксуса и воды в бутылке с распылителем и распылите смесь на подушку", - добавил он.

Нужно подождать 30 минут, чтобы ингредиенты "поработали над удалением запахов". Чтобы удалить пищевую соду и любой мусор из подушек, стоит воспользоваться щеткой или пылесосом с насадкой для обивки. Если погода позволяет, вы можете выложить подушки для высыхания, поскольку солнечный свет имеет естественные дезинфицирующие свойства, которые могут помочь устранить неприятные запахи.

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