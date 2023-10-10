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Как часто надо стирать полотенца: какую ошибку чаще всего допускают люди

Юлия Куришко
10 октября 2023, 22:41 обновлено 10 октября, 22:45
Выстиранное полотенце содержит около 190 000 бактерий, которые увеличиваются в разы после одного использования.
Как часто надо стирать полотенца: какую ошибку чаще всего допускают люди
Сколько раз нужно стирать полотенца / коллаж: Главред, фото : pexels.com, ua.depositphotos.com

Для большинства хозяек стирка - это бесконечная домашняя работа. В основном в первую очередь в стирку попадает грязная одежда, постельное белье и другие вещи. Однако часто люди забывают о тщательной стирке полотенец и ковриков для ванной.

Эксперт Анита Биргес поделилась своими рекомендациями по основной чистоте дома, передает Mirror. Она напомнила об ошибке, которую делают большинство людей - полотенца обычно оставляют висеть в ванной комнате, где самая влажная среда в доме. Такое место очень любят бактерии.

Известно, что выстиранное полотенце содержит около 190 000 бактерий, но они могут увеличиться до 17 миллионов после одного использования.

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Стоит стирать полотенца каждые 3-5 раз, а коврики и халаты - не реже одного раза в неделю. Эксперт советует во время стирки выбирать режим "хлопка" на стиральной машине при 60C. Такие действия помогут лучше постирать полотенца и убить микробы.

Анита также рассказала, что нельзя стирать кухонные полотенца вместе с одеждой и подчеркнула, что их стоит стирать раз в неделю. Она добавила, что люди должны менять пижаму каждые три использования.

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