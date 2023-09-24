Это делают не все, но зря: зачем выворачивать вещи при стирке

Выворачивание одежды - это небольшой шаг, который может сделать стирку более эффективной и продлить срок службы ваших вещей.

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Зачем выворачивать вещи при стирке / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Правильный уход за вашей одеждой начинается с того, как вы ее стираете. Одним из важных шагов при стирке является выворачивание одежды. Мы расскажем, зачем нужно выворачивать одежду при стирке.

Зачем нужно выворачивать одежду при стирке?

Повышение эффективности стирки: Выворачивая одежду наизнанку, вы позволяете воде и моющему средству более эффективно проникнуть в волокна ткани. Это позволяет убрать пыль, грязь и пятна более эффективно.

Выворачивая одежду наизнанку, вы позволяете воде и моющему средству более эффективно проникнуть в волокна ткани. Это позволяет убрать пыль, грязь и пятна более эффективно. Защита цвета и декора: При выворачивании одежды изнанкой, вы уменьшаете вероятность потери цвета и сохраняете декоративные элементы, такие как вышивка или принты.

При выворачивании одежды изнанкой, вы уменьшаете вероятность потери цвета и сохраняете декоративные элементы, такие как вышивка или принты. Предотвращение повреждений: Поверхностные детали, такие как пуговицы или застежки молнии, могут повредить другие вещи во время стирки. Выворачивание одежды помогает предотвратить такие повреждения.

Какую одежду надо выворачивать при стирке?

Вообще, рекомендуется выворачивать большинство видов одежды, включая футболки, рубашки, джинсы и юбки. Особенно важно выворачивать вещи с яркими цветами и декоративными элементами.

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Однако есть вещи, которые можно стирать наизнанку, но это зависит от инструкции на этикетке и типа ткани. Например, изделия из шерсти или кожи могут потребовать особого ухода и стирки наизнанку.

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