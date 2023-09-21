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Как почистить куртку без стирки: 3 способа для засаленных пятен

Елизавета Бельмас
21 сентября 2023, 18:07 обновлено 21 сентября, 18:17
Главред расскажет, чем очистить засаленную куртку без особых усилий.
Как почистить куртку без стирки
Как почистить куртку без стирки / коллаж: Главред, фото: скриншот

Осенние холода уже наступили, а значит скоро придет время достать из шкафа куртку. Совсем немногие приготовили куртки с прошлого сезона, а некоторые просто забыли об этом. Мы расскажем, чем можно почистить куртку от грязи,не отправляя её в стирку.

Как почистить куртку без стирки - первый способ

Для первого способа вам понадобится:

  • 100 мл воды
  • 1 чайная ложка нашатырного спирта
  • 1 чайная ложка средства для мытья посуды

Этот раствор необходимо точечно нанести на загрязненные места губкой и потереть, после чего чистой влажной губкой аккуратно смыть.

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Чем очистить засаленную куртку без стирки - второй способ

Для того, чтобы без труда очистить куртку от пятен, вам понадобится:

  • крахмал
  • соль
  • лимонный сок

Перед тем, как приступить к очистке засаленных мест, необходимо прогреть их феном, затем смесь из трех ингредиентов наложит на пятна и хорошо растереть щеткой. Оставьте кашицу на пять минут, после чего уберите чистой влажной губкой.

Как очистить засаленные рукава на куртке - третий способ

Для этого способа вам понадобится:

  • отпариватель или утюг с отпариванием
  • мыльный раствор
  • губка из микрофибры

Место грязи необходимо хорошо отпарить, после чего протереть микрофиброй с мыльным раствором.

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