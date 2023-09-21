Как почистить куртку без стирки: 3 способа для засаленных пятен

Осенние холода уже наступили, а значит скоро придет время достать из шкафа куртку. Совсем немногие приготовили куртки с прошлого сезона, а некоторые просто забыли об этом. Мы расскажем, чем можно почистить куртку от грязи,не отправляя её в стирку.
Как почистить куртку без стирки - первый способ
Для первого способа вам понадобится:
- 100 мл воды
- 1 чайная ложка нашатырного спирта
- 1 чайная ложка средства для мытья посуды
Этот раствор необходимо точечно нанести на загрязненные места губкой и потереть, после чего чистой влажной губкой аккуратно смыть.
Чем очистить засаленную куртку без стирки - второй способ
Для того, чтобы без труда очистить куртку от пятен, вам понадобится:
- крахмал
- соль
- лимонный сок
Перед тем, как приступить к очистке засаленных мест, необходимо прогреть их феном, затем смесь из трех ингредиентов наложит на пятна и хорошо растереть щеткой. Оставьте кашицу на пять минут, после чего уберите чистой влажной губкой.
Как очистить засаленные рукава на куртке - третий способ
Для этого способа вам понадобится:
- отпариватель или утюг с отпариванием
- мыльный раствор
- губка из микрофибры
Место грязи необходимо хорошо отпарить, после чего протереть микрофиброй с мыльным раствором.
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