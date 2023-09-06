Как влияет порошок на стиральную машину: главные причины от него отказаться

Чистые вещи - залог опрятности человека, однако мало кто знает, как правильно стират, чтобы не навредить белью и стиральной машине. Мы расскажем, что безопаснее для стиральной машины - порошок или гель.
Как влияет порошок на стиральную машину
Мало кто знает, что в момент стирки из барабана стиральной машины может вымываться не весь стиральный порошок. Это, в свою очередь, может приводить к ржавчине и поломке самой машины, в частности - поломке крестовины на внутренней части барабана. Остатки порошка, как правило, не вымываются и накапливаются именно там. К тому же, использование некачественного порошка помимо поломки также дает неприятный запах.
Чем лучше стирать для стиральной машины
Отвечая на вопрос о том, чем стирать безопасно - стоит выделить несколько моментов. Для стиралной машины гораздо безопаснее использовать гели для стирки. Они не накавпливаются и хорошо выполаскиваются. Однако тяжелые загрязнения не всегда можно и получается выстирать с помощью геля. Для таких случаев есть свои правила.
Лучше всего для стирки использовать гели, однако если загрязнения сильные, в ход идет порошок. Главный совет заключается в том, чтобы использовать высокую температуру и длительную стирку при выборе порошка. Тогда риск поломки техники значительно уменьшается.
Также вам может быть интересно:
- Девушка показала, как сделать салфетки из воска: потрясная замена пищевой пленке
- Женщина показала, как приготовить обалденный томатно-базиликовый соус на зиму
- Нужно ли избавляться от сороконожек: что может принести насекомое в дом