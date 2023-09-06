Как влияет порошок на стиральную машину: главные причины от него отказаться

Главред расскажет, чем стирать безопасно и как продлить жизн своей стиральной машины.

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Как влияет порошок на стиральную машину / коллаж: Главред, фото: скриншот

Чистые вещи - залог опрятности человека, однако мало кто знает, как правильно стират, чтобы не навредить белью и стиральной машине. Мы расскажем, что безопаснее для стиральной машины - порошок или гель.

Как влияет порошок на стиральную машину

Мало кто знает, что в момент стирки из барабана стиральной машины может вымываться не весь стиральный порошок. Это, в свою очередь, может приводить к ржавчине и поломке самой машины, в частности - поломке крестовины на внутренней части барабана. Остатки порошка, как правило, не вымываются и накапливаются именно там. К тому же, использование некачественного порошка помимо поломки также дает неприятный запах.

Чем лучше стирать для стиральной машины

Отвечая на вопрос о том, чем стирать безопасно - стоит выделить несколько моментов. Для стиралной машины гораздо безопаснее использовать гели для стирки. Они не накавпливаются и хорошо выполаскиваются. Однако тяжелые загрязнения не всегда можно и получается выстирать с помощью геля. Для таких случаев есть свои правила.

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Лучше всего для стирки использовать гели, однако если загрязнения сильные, в ход идет порошок. Главный совет заключается в том, чтобы использовать высокую температуру и длительную стирку при выборе порошка. Тогда риск поломки техники значительно уменьшается.

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