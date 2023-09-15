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Что положить под подушку от плохих снов: 3 лучших оберега от кошмаров

Елизавета Бельмас
15 сентября 2023, 15:29 обновлено 15 сентября, 16:06
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Главред расскажет, для чего кладут соль под подушку и как она влияет на сон человека.
Что положить под подушку для хорошего сна
Что положить под подушку для хорошего сна / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

Ночные кошмары - сны, которые вызывают бессонницу, страх заснуть и нарушают ночной сон. Издавна наши предки верили, что страшные сны - это темные силы и от них можно защититься. Мы расскажем, что положить под подушку от плохих снов.

Что положить под подушку для хорошего сна

Довольно часто причиной ночных кошмаров может быть уставшая за день психика. Поэтому эксперты советуют перед сном минимизироввать поступление информации в мозг и проводить вечер без гаджетов. Также необходимо успокоиться прежде, чем заснуть. Помочь это сделать могут травы, их необходимо класть под подушку. Например - мелиссу, розмарин или чабрец. Также неплохим вариантом будет шалфей, мята и полынь. Ароматы этих трав могут оказывать успокаивающий эффект на человека. А вот предки считали, что под подушку можно положить вилку или соль, далее расскажем - зачем они это делали.

Для чего кладут соль под подушку

Согласно знаниям наших предков, сон на подушке с солью мог очищать человека и его тело от негативной энергии, которая накопилась за день во время сна. Также они были уверенны, что соль подавляет влияние негативных мыслей и слов, которые были в голове человека за день.

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Зачем кладут вилку под подушку

Также согласно сказаниям предков, от демонических и негативных сил могли спасать пение петуха или лай собаки. Символом этих звуков часто становилась вилка. Именно этот предмет раньше клали под подушку, чтобы защитить сон.

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