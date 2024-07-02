Можно ли молиться лежа на кровати: священник ответил, является ли это грехом

Утренняя и вечерняя молитвы могут стать хорошей привычкой, что поможет начинать и завершать день в духовном настроении. Главред выяснил, как правильно молиться.

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Можно ли молиться лежа - священник рассказал, как правильно молиться / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Молитва является актом общения с Богом, позволяющим человеку выражать свои мысли, чувства, просьбы и благодарность. Она может быть разной по форме и содержанию, в зависимости от религиозных традиций и личных убеждений. О том, можно ли молиться сидя или лежа рассказал в своем видео на YouTube священник Анатолий Пустовалов.

Можно ли молиться лежа

По его словам, общепринято молиться стоя или на коленях. Однако если человек плохо себя чувствует, он заболел, то он может молиться сидя.

"Или если человек плохо себя чувствует, а не может сидеть, тогда он может молиться лежа. Если перед нами стоит выбор, молиться лежа или вообще не молиться, то лучше молиться лежа", - указывает он.

Священник также отметил, что молиться можно также и сидя в транспорте или находясь за рулем.

"Следует нам запомнить, чтобы Бог не смотрит на то, стоим ли мы во время молитвы, сидим ли мы, лежим ли мы. Бог смотрит, открыто ли наше сердце к Богу", - резюмировал он.

Смотрите видео о том, можно ли молиться лежа:

В каком положении нужно молиться

Украинский религиозный деятель, ученый, пресвитер УГКЦ Михаил Димид в видео на YouTube канале "Христианин или бандит?" отмечает, что в мире не существует тайного справочника молитва для начинающих, где было бы написано, что надо молиться только так и никак иначе.

"И никто вам не может сказать как правильнее или лучше молиться. Поэтому первое, что мы хотим вам посоветовать и даже попросить, это расслабиться. Святая Тереза Авильская сказала, что молитва - это не что иное, как разговор с другом, с которым мы часто уединяемся, чтобы с ним побеседовать, потому что он любит нас. Да, каждая дружба уникальна и так же каждый имеет свой личный контакт с Богом. Разговаривайте с Иисусом, как с лучшим другом. И помните, что молитва - это не список желаний. Сомневаюсь, что такая дружба длилась бы более полугода", - отмечает религиозный деятель.

Кроме того, он советует не забывать благодарить Бога, радовать своими новостями, хвалить его, делиться переживаниями, советоваться и прислушиваться к нему.

Смотрите видео о том, как правильно молиться:

Когда лучше всего молиться

Михаил Димид также указывает, что нет идеального времени для молитвы и точно так же нет плохого времени для молитвы. Здесь важно лишь действительно выделять себе время на этот контакт с Богом.

"Но молитва не может быть второстепенным делом. Не может быть чем-то таким, что ты постоянно откладываешь на потом. Потому что если у тебя именно такая ситуация, то подумай, какие у тебя отношения с Богом. У вас там точно все хорошо. Начни планировать свой день с молитвы, ставьте ее на первое место и тогда все остальное. И если постараться, то это сделать не так уж сложно.

Где лучше всего молиться

Ученый добавляет, что молиться можно где угодно, ведь важна не так локация, как то, как вы чувствуете себя в ней.

"Потому что очень важно, чтобы вам было комфортно молиться и вы могли услышать и почувствовать присутствие Бога. Хотите, можете в маршрутке, можете в офисе, можете и в постели, лежа", - сказал он отвечая на вопрос можно ли читать молитвы лежа в постели.

Что известно о Михаиле Димиде Михаил Димид - украинский религиозный деятель, ученый, пресвитер УГКЦ, доктор восточного канонического права, блогер, капеллан Майдана. Член Пласта, принадлежит к куреню "Орден Крестоносцев", первый ректор восстановленной Львовской Богословской Академии (теперь Украинский католический университет), сообщает Википедия.

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