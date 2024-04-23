Нужно совершить важное действие: священник рассказал, почему снятся умершие

Некоторые люди считают, что сны об умерших являются способом выразить печаль и ностальгию по ним. Главред выяснил, что значит, когда снится умерший человек.

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Почему снятся умершие - что делать, если умершие приходят во сне / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pexels

Сны об умер ших могут иметь разное толкование в зависимости от контекста и верований человека. Во многих культурах верится, что сны об умерших являются способом, которым умершие пробуют связаться с живыми. Это может быть попыткой передать какую-то важную информацию или послание, выразить прощение или просто поддержать или защитить родных. О том, что нужно сделать, если приснился умерший человек рассказал в видео для YouTube отец Василий Колодий.

Какие бывают сны

Отец отмечает, что сны могут быть трех видов:

вещие сны;

сны, которые хотят о чем-то предупредить;

сны, когда мозг хочет упорядочить информацию, которая за день пришла.

Почему умершие снятся и просят что-то - что делать если снятся умершие

По его словам, если снится умерший человек, которому нечего одеть, имеет порванную одежду, просит есть или еще что-то - это, соответственно, такой намек, что давно уже за этого человека не было панихиды и парастаса.

"Он там, знаете, нуждается. Если ты видишь умершего во сне и он голодный, неумытый, что-то просит, то стоит уже на второй день идти в магазин, покупать на этот панихидный стол пожертвование, обязательно чтобы был хлеб, вино, могут быть и другие продукты. Их нужно принести в церковь и заказать службу Божью за умершего", - указывает священник

Почему умершие во сне выглядят как живые

Священник отмечает, что бывают случаи, когда умершие снятся и выглядят как живые.

"Бывает порой, что умершие снятся в хороших праздничных нарядах, веселые и довольные. ... Это означает, что они приходят в сон с благодарностью", - добавляет Василий Колодий.

Смотрите видео о том, что значит, когда снятся умершие:

Почему умершие во сне стоят на одном месте и смотрят

Он также рассказал, что когда умершие приходят, они могут стать и смотреть на человека и даже, порой это выглядит страшно.

"Дело в том, что они не могут у вас ничего спрашивать, они выпросили себе милость прийти к вам, вы должны их спрашивать. У вас же есть вопросы, и вы себя должны подготовить. Если умерший приснится - нужно иметь заготовленные вопросы. Они вам многое могут ответить. Умерший может многое рассказать о семье и на другие вопросы, на которые вы очень долго не можете никак найти ответы", - советует отец.

Могут ли сны об умерших предупреждать о чем-то

Священник указывает на то, что на сон надо обращать внимание, не нужно отвергать его полностью, но в то же время его не идеализировать.

"Понимаете правильно, потому что это не раз такое может присниться, что, лучше вообще никому об этом не рассказывали. Будьте осторожны с вашими объяснениями и, если во сне кто-то к кому-то приходит, это частное. Если к тебе пришла Богородица, Иисус Христос, ангелы прилетают к тебе в гости, это к тебе. И не надо с этим бегать по всему селу и говорить, что вам Мать Божья сказала. Господь Бог приватно, через любых святых, через Матерь Божью, через самого Иисуса Христа, через ангелов, или даже умерших к вам приходит, это также является откровением, потому что это духовный мир обращается к миру телесно-физическому", - добавляет отец Василий Колодий.

Почему умершие во сне зовут за собой

Он отмечает, что когда умершие во сне зовут идти с ними - этого категорически нельзя делать.

"Не надо идти за ними, потому что когда умершие позовут вас во сне, вы можете не проснуться. Это не умершие зовут, это зовет греховная часть нашей сущности. Человек состоит, из души и из тела. И он имеет в себе и добро, и зло", - говорит священник.

Что нужно сделать, когда умершие во сне зовут за собой

По его словам, надо навести порядок в голове.

"Надо идти к исповеди, в первую очередь. Надо идти к психологу, чтобы найти причины таких снов. Если умершие куда-то созывают, значит, надо в голове сделать порядок. Есть какие-то тяжкие смертные грехи, о которых вы не исповедовались, или забыли, или затаили", - резюмирует отец Василий Колодий.

Кто такой Василий Колодий о. Василий Колодий - настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы в Днепре, священник УГКЦ. Окончил Ивано-Франковскую Теологическую Академию.

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