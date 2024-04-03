Зачем в церкви звонят колокола: их используют в 3 случаях

Церковные колокола используются в богослужебной практике с давних времен. В древности колокола использовали не только во время богослужений - также ими, к примеру, созывали народ на вече, указывали дорогу путникам, которые заблудились во время непогоды, сообщали об опасности или несчастье (пожар и т.д.), призывали народ становиться на защиту во время нападения врагов и так далее.
Также когда-то звуками колоколов извещали о победе и приветствовали победное возвращение войска с поля битвы.
В наше время колокола являются неотъемлемой особенностью православного храма. Они размещаются на специальной башне, которая называется колокольней и строится над входом в храм или рядом со священным зданием. Однако не всем известно, что значит, когда в церкви звонят колокола.
Колокола в церкви выполняют определенные функции и звучат только в определенные моменты.
Как объяснил священник из Луцка Андрей Ротченков в эфире 12 канала, церковные колокола используют в трех случаях:
- чтобы позвать верующих на богослужение,
- чтобы показать торжественность богослужения,
- чтобы сообщить о важнейших моментах во время богослужения тем людям, которые не присутствуют в храме.
Например, звук колоколов можно услышать, когда начинается литургия, во время чтения Евангелия и т.п.
"Начинается литургия - звонят колокола. В важные моменты, например, чтение Евангелия, звонят в колокол, и люди, которые не присутствуют в храме, знают об этом. Так же звучит колокол во время чтения "Символа веры". 12 частиц "Символа веры" - значит 12 раз звонят в колокол. Звучат колокола и в какие-то торжественные моменты. Например, когда приезжает архиерей, его встречают колоколами. Или когда венчаются. На похоронах - свой колокол, печальный, он сопровождает человека в невидимый мир, а также сообщает людям, которые даже не идут на похороны, чтобы они помолились за упокой души", - рассказал настоятель прихода Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в Луцке, священник Андрей Ротченков.
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