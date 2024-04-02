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Только самый сообразительный догадается, где спрятана пила: загадка на 12 секунд

Алёна Воронина
2 апреля 2024, 23:51
Непросто будет заметить, где именно спрятана разгадка в такой сложной загадке.
Загадка
Надо найти пилу на картинке за 12 секунд/ jagranjosh

Часто в оптических иллюзиях нужно отыскать что-то спрятанное - объект, животное или человека. И именно такие оптические иллюзии являются одними из самых сложных, ведь они построены таким образом, чтобы разгадку найти было как можно сложнее.

Однако если часто выполнять такие логические задачи, то уже очень скоро можно заметить, что с каждым разом это становится делать все легче и легче.

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать ручную пилу на картинке, пишет jagranjosh. Только самым внимательным удастся заметить, где именно спрятана разгадка.

видео дня

При этом правильный ответ нужно отыскать всего за 12 секунд, что еще больше усложняет задачу. Но если проявить терпение и настойчивость, то можно очень легко выйти победителем в этой игре.

На картинке мы видим семью, которая устроила пикник под звездным небом. Вместе с семьей приятными посиделками наслаждается и котик. Дети и взрослые с интересом рассматривают звезды на небе, едят бутерброды и общаются.

Загадка
Надо найти пилу на картинке за 12 секунд/ jagranjosh

Попробуйте внимательно рассмотреть каждый уголок и не пропускать отдельных деталей, ведь даже мелкие детали могут указать на правильный ответ.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет заметить, где именно спрятана отгадка/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти медведя в лесу за 5 секунд. Медведь на самом деле прячется на виду, но заметить его будет непросто, ведь он очень хорошо спрятался.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти ноль среди букв О. С помощью такой оптической иллюзии можно проверить свою внимательность и скорость своего мышления, ведь загадку нужно выполнить всего за 6 секунд.

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