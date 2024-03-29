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Найти ноль среди букв О сможет только человек с орлиным зрением: непростая загадка

Алёна Воронина
29 марта 2024, 07:25
С помощью такой оптической иллюзии можно проверить свою внимательность и скорость своего мышления, ведь загадку нужно выполнить всего за 6 секунд.

Девушка, загадка
Надо найти ноль среди букв О за 6 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, Bright Side

Оптические иллюзии, в которых нужно найти что-то скрытое за ограниченное количество времени, полезны для развития своей наблюдательности и внимательности к деталям. Также такие загадки помогают повысить свою концентрацию на важных задачах.

Но, кроме этого всего, подобные логические задачи являются еще и просто интересным способом проведения свободного времени – с их помощью можно прекрасно расслабиться после тяжелого рабочего дня. Именно поэтому такие загадки стали настолько популярными.

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В следующей оптической иллюзии нужно отыскать ноль среди большого количества букв О, пишет jagranjosh. Эта задача точно окажется непростой.

На картинке есть много букв О, которые расположены в строки и столбцы. На первый взгляд может казаться, будто бы больше ничего, кроме этих букв, на рисунке нет, но это не так. В этом случае не стоит верить своему первому впечатлению, потому что оно может оказаться обманчивым.

Где-то на рисунке спрятана цифра ноль, и заметить ее будет очень сложно, ведь визуально она очень похожа на буквы О. Однако по одному признаку она всё-таки отличается. Нужно заметить это небольшое отличие, чтобы определить, где именно спрятана цифра.

При этом задание нужно выполнить всего за 6 секунд, что еще больше усложняет задачу.

Загадка
Надо найти ноль среди букв О за 6 секунд/ Bright Side

Придется максимально сосредоточиться на загадке и не отвлекаться ни на что другое, чтобы выполнить задание максимально быстро.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет заметить, где же именно спрятан ноль/ Bright Side

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти цифру 2 среди букв за 5 секунд. От запутанной загадки просто глаза будут разбегаться. Трудно будет увидеть, где именно спряталась непослушная цифра.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только люди с орлиным зрением смогут найти лошадь в лесу за 7 секунд. Трудно будет отыскать, где на самом деле спряталось животное. Придется хорошо постараться.

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