Надо найти цифру 2 среди букв за 5 секунд: чрезвычайно сложная загадка

От запутанной загадки просто глаза будут разбегаться. Трудно будет увидеть, где именно спряталась непослушная цифра.

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Нужно найти цифру 2 среди букв за 5 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, YouTube

Оптические иллюзии являются сногсшибательными загадками, которые обманывают наше восприятие того, что мы видим. Такие задачи обычно очень сложны для выполнения, ведь разгадка спрятана очень глубоко.

Но если регулярно разгадывать такие загадки, то со временем это начнет получаться уже легче и легче. И однажды вы поймете, что вам удается щелкать такие задания, как орешки.

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В следующей оптической иллюзии нужно отыскать цифру 2 среди большого количества букв, пишет jagranjosh.

На картинке мы видим много букв, которые расположены в ряды. На первый взгляд кажется, будто бы кроме букв больше ничего на рисунке нет. Но это первое впечатление окажется ошибочным, ведь на картинке точно есть цифра, которая очень хорошо спрятана.

Задание будет усложняться еще и из-за того, что буквы имеют фиолетовый оттенок и изображены на оранжевом фоне. Такое сочетание цветов точно не будет способствовать быстрому решению задания, ведь является трудным для восприятия.

Также стоит учитывать, что на разгадывание загадки дается всего 5 секунд. За такое короткое время справиться сможет не каждый.

Нужно найти цифру 2 среди букв за 5 секунд/ YouTube

Но не стоит расстраиваться, если вам не удалось решить задание так быстро. Просто продолжайте поиски в своем темпе, не обращая внимание на время.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Непросто будет заметить, где спряталась цифра 2/ YouTube

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти S среди цифр всего за 4 секунды. Только людям с самым острым зрением и хорошо развитой внимательностью удастся отыскать спрятанную букву на картинке.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти собаку среди игрушек за 12 секунд. Непросто будет отличить настоящую собаку от ее игрушечных копий.

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