Найти собаку среди игрушек за 12 секунд сможет только самый внимательный: сложная загадка

Непросто будет отличить настоящую собаку от ее игрушечных копий.

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Найти собаку среди игрушек за 12 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Оптические иллюзии и головоломки – это увлекательные загадки, которые заставляют применять всю свою смекалку и внимательность для их разгадывания. Такие загадки пригодятся не только для того, чтобы проверить свои навыки и способности, но и для того, чтобы потренировать их.

К тому же, выполнение подобных логических заданий может стать отличным способом проведения свободного времени.

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В новой загадке нужно отыскать настоящего песика среди его игрушечный копий, пишет jagranjosh. Непросто будет заметить, где именно спряталась собачка.

На картинке мы видим много мягких игрушек-собачек, которые расположены на кровати. На первый взгляд кажется, что кроме игрушек ничего на картинке больше нет, но это не так. Где-то там притаился настоящий песик, который очень хорошо спрятался и пытается сделать так, чтобы его не заметили.

Но при этом на задание дается всего 12 секунд, что еще больше усложняет его выполнение. Мало кому удастся разгадать загадку настолько быстро. Но если сосредоточиться и проявить терпение, то ваши усилия точно дадут положительный результат.

Найти собаку среди игрушек за 12 секунд/ jagranjosh

Придется быть максимально внимательными, чтобы перехитрить хитрого песика и отыскать его тайник.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Непросто будет заметить, где настоящая собака/ jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти клубнику за 6 секунд. Увидеть, где спрятана клубника, смогут только очень сообразительные и внимательные люди. Но на картинке спрятан также другой плод, и его нужно отыскать без подсказок.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти конверт и расческу за 12 секунд. Если вам удастся отыскать оба предмета за отведенное время, это означает, что вы обладаете исключительным IQ и удивительной наблюдательностью.

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