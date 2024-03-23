Только самые внимательные найдут клубнику за 6 секунд: чрезвычайно сложная загадка

Увидеть, где спрятана клубника, смогут лишь очень сообразительные люди. Но на картинке спрятан также другой плод, и его нужно отыскать без подсказок.

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Нужно найти клубнику за 6 секунд/ коллаж: Главред, фото: Lyudmila Kharlamova

Оптические иллюзии и головоломки, в которых нужно найти скрытый объект за ограниченное количество времени, являются отличным способом проверить свою внимательность и наблюдательность. Но также подобные загадки помогают натренировать свою внимательность, поэтому очень полезно регулярно выполнять такие задания.

Такие загадки приобрели популярность как среди детей, так и среди взрослых, ведь это интересный и одновременно полезный способ проведения свободного времени.

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В следующей оптической иллюзии нужно отыскать клубнику на картинке, пишет jagranjosh. Непросто будет понять, где именно она спрятана, ведь много мелких деталей будут отвлекать от правильного ответа.

На картинке мы видим жирафов в зоопарке. К животным пришла семья с двумя детьми, и мальчик кормит одного из жирафов морковью. А за этим всем наблюдает попугай, который сидит на дереве.

На первый взгляд кажется, что никакой клубники на рисунке нет. Но это только на первый взгляд. Потому что на самом деле она там точно есть, просто очень удачно замаскирована.

При этом загадка усложняется еще и тем, что ее нужно выполнить всего за 6 секунд. Не каждый сможет выполнить задание настолько быстро.

Придется быть максимально внимательными и не отвлекаться ни на что другое, чтобы настолько быстро разгадать загадку.

Нужно найти клубнику за 6 секунд/ Lyudmila Kharlamova

Внизу мы оставили правильный ответ.

А для самых внимательных даем еще одно задание. Кроме скрытой клубники на картинке спрятан еще один плод. Попробуйте отыскать его самостоятельно без наших подсказок.

Непросто будет заметить, где спрятана клубника/ Lyudmila Kharlamova

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти ящерицу за 3 секунды. Ящерица настолько хорошо замаскировалась, что нужно быть очень внимательным, чтобы заметить ее.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти клевер среди цветов за 9 секунд. Придется спешить, чтобы отыскать правильный ответ за такой короткий период времени.

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