Как часто надо мыть голову, чтобы не выпадали волосы: трихолог удивила ответом

Трихолог объяснила, сколько раз в неделю надо мыть голову, чтобы не навредить своим волосам.

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Как часто надо мыть голову/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Многие люди и дня не могут прожить без мытья головы, потому что у них волосы очень быстро становятся жирными, а часть людей моет голову один или два раза в неделю. Нередко люди связывают частоту мытья головы с проблемой выпадения волос. При этом часть людей уверены, что если чаще мыть голову, то и большее количество волос будет выпадать.

Консультант-трихолог из Массачусетского технологического института Саманта Стюарт объяснила, связаны ли эти два процесса и действительно ли то, сколько раз в неделю вы моете волосы, влияет на их выпадение, пишет The Mirror.

По словам Стюарт, частота мытья волос и её влияние на выпадение волос сильно зависят от таких факторов, как тип кожи головы, тип волос, состояние волос и образ жизни.

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Она отметила, что если человек страдает от сильного выпадения волос, то проблема кроется в первую очередь не в частоте их мытья, а в других причинах. В таком случае то, насколько часто вы моете голову, не повлияет на ухудшение или облегчение проблемы.

Трихолог объяснила, почему людям, которые реже моют голову, может казаться, будто у них больше выпадают волосы.

"Если вы обычно моете голову ежедневно или через день и уменьшаете это до одного раза в неделю, это фактически приведет к увеличению потери волос (за раз во время мытья – ред.). Причиной этого является ежедневное выпадение волос, независимо от того, что мы с ними делаем. Волоски остаются закрепленными в волосяных фолликулах, пока мы их не расчесываем, моем или они не высвобождаются из фолликула. Следовательно, чем длиннее интервал между мытьем, тем больше волос накапливается", – отметила Саманта Стюарт.

То есть если мы чаще моем голову, то нам кажется, что у нас выпадает немного волос во время мытья. Если же мы будем мыть голову реже, то во время этой процедуры выпадет то количество волос, которое накопилось за несколько дней, пока мы не мыли голову. И поэтому может казаться, будто бы выпадение усилилось.

Стюарт подчеркнула, что нет прямой связи между частотой мытья волос и уровнем их выпадения, не учитывая различные другие факторы, которые могут способствовать выпадению волос, такие как генетика, гормональные изменения, диета, стресс и методы ухода за волосами.

"Важно мыть волосы так часто, как это необходимо, это гарантирует, что микробиом кожи головы остается сбалансированным, а волосы получают уход и увлажнение, необходимые для поддержания здоровья", – отметила трихолог.

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