Кто такой "халамидник": языковед дал неожиданный ответ

Часто о слове "халамидник" и множестве его синонимов забывают, используя вместо них слова иноязычного происхождения.

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Авраменко объяснил, кто такой "халамидник"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Часто в разговорах с другими людьми можно услышать такие слова, как "дебошир" и "хуліган". Но на самом деле они являются не украинскими, а заимствованными из других языков. При этом есть исконно украинские слова, которые будет лучше использовать в таких случаях.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке рассказал, какими исконно украинскими словами можно заменить слова "дебошир" и "хуліган".

"Сегодня разговор о "дебоширах" и "хуліганах". Уверен, вам не нужно объяснять, что означают эти слова. Их действительно часто употребляют, хоть они и приблуды. "Дебошира" мы позаимствовали из французского языка, а "хулігана" – из английского", – отметил Авраменко.

Но, по словам языковеда, в нашем языке есть свои слова, которыми называют дерзких людей, нарушающих общественный порядок. И эти слова не менее колоритные.

"Что это за слова? "Бешкетник", "шибеник", "розбишака", "задирака", "заводіяка", "шалапут", "шибайголова", "халамидник", "паливода", – рассказал языковед.

Все эти слова – синонимы, но каждое из них имеет свои оттенки значения, отметил Авраменко.

"Вообще языковеды советуют отдавать предпочтение исконно украинским словам, а заимствованные употреблять только при крайней необходимости. И хотя "шалапут" и "паливода" – наши родные слова, однако пусть поводов их употреблять в нашей жизни будет как можно меньше", – добавил он.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как назвать "хулігана" и "дебошира" на украинском:

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, как правильно писать – "капучіно" или "капучино", "чіпси" или "чипси". Часто можно услышать, как в некоторых распространенных словах употребляется буква "і" там, где на самом деле должно быть "и".

Также ранее Александр Авраменко рассказал, что означает слово "небесник". Таким словом называют очень известный цветок. Но не всем известно, что у него есть еще и другие названия.

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