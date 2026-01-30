Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

График отключения света на 31 января: как будут отключать электроэнергию в Сумах

Ангелина Подвысоцкая
30 января 2026, 23:47
30
Сумыоблэнерго будет в течение суток отключать свет в несколько этапов.
отключение света
График отключения света в Сумах 31 января / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

  • Будут ли отключать свет в Сумах 31 января
  • Какими будут графики отключения света в Сумах 31 января

В Сумах 31 января будут отключать свет по графикам. Об этом сообщает Сумыоблэнерго.

Причиной отключений света являются вражеские удары, которые вызвали значительный дефицит в энергосистеме.

видео дня

"Когда свет появится, пожалуйста, не включайте все приборы одновременно. Во время отключений отсоедините технику от электросети, чтобы избежать колебаний напряжения, когда электроснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.

График отключения света на 31 января: как будут отключать электроэнергию в Сумах
Что означают очереди отключений света / Инфографика: Главред

Графики отключения света в Сумах

Укрэнерго вводит графики отключения света для Сум в объеме нескольких очередей.

Графики для каждой очереди и подочереди:

  • очередь 1.1:
  • с 00:00 до 4:00;
  • с 6:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 22:00;
  • очередь 1.2:
  • с 00:00 до 2:00;
  • с 4:00 до 8:00;
  • с 10:00 до 14:00;
  • с 16:00 до 20:00;
  • с 22:00 до 00:00;
  • очередь 2.1:
  • с 2:00 до 6:00;
  • с 8:00 до 12:00;
  • с 14:00 до 18:00;
  • с 20:00 до 00:00;
  • дежурство 2.2:
  • с 00:00 до 4:00;
  • с 6:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 22:00;
  • смена 3.1:
  • с 00:00 до 2:00;
  • с 4:00 до 8:00;
  • с 10:00 до 14:00;
  • с 16:00 до 20:00;
  • с 22:00 до 00:00;
  • очередь 3.2:
  • с 2:00 до 6:00;
  • с 8:00 до 12:00;
  • с 14:00 до 18:00;
  • с 20:00 до 00:00;
  • смена 4.1:
  • с 00:00 до 4:00;
  • с 6:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 22:00;
  • очередь 4.2:
  • с 00:00 до 2:00;
  • с 4:00 до 8:00;
  • с 10:00 до 14:00;
  • с 16:00 до 20:00;
  • с 22:00 до 00:00;
  • смена 5.1:
  • с 2:00 до 6:00;
  • с 8:00 до 12:00;
  • с 14:00 до 18:00;
  • с 20:00 до 00:00;
  • дежурство 5.2:
  • с 00:00 до 4:00;
  • с 6:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 22:00;
  • смена 6.1:
  • с 00:00 до 2:00;
  • с 4:00 до 8:00;
  • с 10:00 до 14:00;
  • с 16:00 до 20:00;
  • с 22:00 до 00:00;
  • смена 6.2:
  • с 2:00 до 6:00;
  • с 8:00 до 12:00;
  • с 14:00 до 18:00;
  • с 20:00 до 00:00.
графики в Сумах 31 января
График отключения света в Сумах 31 января / фото: Сумыоблэнерго

Когда отменят графики отключений света - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, полное прекращение почасовых отключений электроэнергии в Украине возможно не ранее чем через два-три года. Об этом в комментарии Телеграфу сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Комментируя перспективы смягчения или отмены ограничений электроснабжения, он высказал довольно сдержанный, скорее пессимистический прогноз, отметив, что полного исчезновения графиков придется ждать еще несколько лет.

"Графики закончатся лет через два-три", - указал он.

Отключение света - что известно о графиках отключений света

Напомним, как ранее сообщал Главред, в столице с полуночи 29 января начнут действовать временные графики подачи электроэнергии. Несмотря на острый дефицит мощностей в Киеве, энергетикам удалось составить расписание отключений, исходя из имеющихся возможностей. Об этом сообщили в ДТЭК.

Ближайшие три недели, по оценке Reuters, станут особенно тяжелыми для украинцев из-за сильных морозов и значительных разрушений энергетической инфраструктуры, вызванных массированными российскими ударами.

В то же время энергетический эксперт Геннадий Рябцев предупреждает, что без появления новых источников генерации продолжительность отключений для населения будет расти, а их масштаб и скорость введения будут напрямую зависеть от эффективности защиты энергосистемы.

Другие новости:

Об источнике: Сумыоблэнерго

"Сумыоблэнерго" – энергетическая компания, которая осуществляет распределение электроэнергии на территории Сумской области. В состав компании входят шесть филиалов.

Акционерное общество осуществляет распределение электроэнергии для более полумиллиона потребителей электроэнергии и крупных предприятий. Об этом говорится на сайте компании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет Сумская область отключения веерные отключения новости Сум новости Сумской области отключения света отключение света в Сумской области
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

23:08Экономика
Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

21:51Stars
Согласился ли Путин на "перемирие": Жданов назвал дату следующего удара

Согласился ли Путин на "перемирие": Жданов назвал дату следующего удара

21:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

Гороскоп на сегодня 31 января: Львам - приятная встреча, Стрельцам - недоразумение

Гороскоп на сегодня 31 января: Львам - приятная встреча, Стрельцам - недоразумение

Не казаки и не купцы: кем на самом деле были чумаки и почему их так называли

Не казаки и не купцы: кем на самом деле были чумаки и почему их так называли

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Последние новости

00:50

"Предпочтут европейский путь": Максакова сделала неожиданный прогноз о будущем РФ

30 января, пятница
23:47

График отключения света на 31 января: как будут отключать электроэнергию в Сумах

23:27

Света будет в разы больше: графики отключений для Львовской области на 31 января

23:08

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

23:06

Кто может получить деньги на генератор для дома: как получить помощь от государства

Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз ПендзинаКвадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина
21:51

Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

21:44

Согласился ли Путин на "перемирие": Жданов назвал дату следующего удара

21:08

РФ масштабирует технологии "комбинированного шока", – Ивашин

20:49

Отключение света в Ровно и области: появился новый график на 31 января

Реклама
20:48

Мужчина купил дом в Италии за 1 евро, но отказался от него: в чем причина

20:24

"Отсчет начался": Зеленский сделал новое заявление об энергетическом перемирии

20:03

Не только "домосед" - как правильно назвать человека, которого не вытащишь из домаВидео

19:52

Что на самом деле видят сканеры в аэропортах: правда потрясла пассажиров

19:36

"Оккупанты устроили сафари на людей": Зеленский назвал самые уязвимые области

19:10

Зачем Трамп просто попиарился на похищении Мадуромнение

18:50

В Госдуме РФ требуют нанести удары по Украине "мощным оружием возмездия"

18:34

"За гранью абсурда": новое обязательство от ПриватБанка поразило украинцев

18:27

В одном регионе Украины объявили принудительную эвакуацию: кто должен покинуть дом

17:46

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

17:35

Стоимость резко изменилась: в Украине переписали цены на популярный продукт

Реклама
17:30

РФ собралась неожиданно захватить один населенный пункт вдали от фронта - аналитик

17:28

Сколько раз в день следует кормить кота: эксперты назвали оптимальную норму

17:09

Украинский фильм номинирован на престижную премию в США - трейлерВидео

17:08

Как стильно носить клетку: раскрыт главный принт 2026 годаВидео

17:01

С чем нужно быть осторожными в этот день: запреты в праздник 31 января

16:39

"Без паники и истерик": известный актер пополнил ряды ВСУ

16:37

США задерживают энергетическую помощь Украине в самый критический момент – Reuters

16:28

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

16:13

Стоимость базового продукта подскочит: как изменятся цены из-за отключений света

16:04

"Уничтожить украинцев как группу": от суда в Гааге требуют арестовать россиян

16:02

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке матери с сыном за 45 секунд

15:52

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

15:18

Можно ли собакам питаться яйцами: ветеринар ответилаВидео

15:07

Тесто замешивать не нужно: рецепт пиццы по-новому, которая готовится за 15 минут

14:59

Двухдневная овсяная диета дала неожиданный результат: что произошло с организмом

14:36

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

14:35

Уплетут за обе щеки: рецепт салата с крабовыми палочками по-новому

14:03

Не искусство, а ненависть: российские фильмы как фабрика войны против Украины

14:02

Готовьтесь к сюрпризам: какими будут первые дни февраля в Украине

13:56

Потери РФ бьют рекорды: Bloomberg назвал варианты, которые остались у Путина

Реклама
13:51

Украинцам стоит готовиться к аварийным отключениям: эксперт назвал причину

13:16

Половина страны "заминирована": полиция массово получает тревожные сообщения

13:07

Эти китайские знаки зодиака скоро вырвутся в лидеры по жизни - кто они

13:04

Температура до -19°С и снег возвращаются: когда мороз ударит по Полтавщине

12:48

Листья монстеры желтеют и сохнут: что нужно срочно сделать, чтобы спасти растениеВидео

12:44

Российские Z-военкоры в полной растерянности от слов Трампамнение

12:44

"Стала бабушкой": 40-летняя Саливанчук сделала заявление о пополнении

12:22

P. Diddy признался в причастности к убийству Тупака Шакура - NYP

12:19

В Кремле согласились не бить по Украине до 1 февраля - заявление Пескова

12:12

Существовала или нет: история о цветке, который никто не видел

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять