Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

Мощный антициклон с севера принесет в Украину сильные морозы, в то время как сотни домов в столице остаются без отопления после последних атак.

Украину ждут три самые тяжелые недели / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Минэнерго, УНИАН

Следующие три недели будут сложными из-за морозов до -27°C и поврежденной энергетики

Потепление и солнечная генерация с конца февраля помогут разгрузить сеть

Сейчас энергосистема обеспечивает только 60% потребностей страны

Ближайшие три недели станут особенно сложными для украинцев из-за сочетания сильного похолодания и серьезных повреждений энергетической инфраструктуры в результате интенсивных российских атак. Об этом пишет Reuters.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе север и восток Украины накроет мощный антициклон. Температура в Киеве, Харькове, Чернигове и Сумах может опуститься ниже -20°C, а местами - до -27°C.

"Плохая новость заключается в том, что морозы действительно будут, и это будет сложно. Хорошая новость - нам нужно продержаться три недели, а потом будет легче", - заявил глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус.

Он добавил, что смягчить ситуацию помогут потепление и увеличение производства солнечной энергии благодаря удлинению светового дня.

Удары РФ по энергетике

Несмотря на прогресс в мирных переговорах, российские удары в январе уже нанесли критический ущерб. Только в столице около миллиона человек остались без света, а более 6 тысяч многоквартирных домов - без тепла.

Даже после нескольких недель ремонтов примерно 700 зданий в столице до сих пор не имеют тепла. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что по состоянию на среду 610 тысяч киевских домохозяйств остаются без электроснабжения.

Похожая ситуация наблюдается и в других регионах. В Киеве, Харькове, Чернигове и Сумах регулярно вводят ограничения для промышленности и аварийные отключения для населения.

Атомная генерация / Инфографика: Главред

Солнечная генерация

По данным Украинской ассоциации солнечной энергетики, в 2025 году в Украине ввели в эксплуатацию около 1,5 ГВт новых солнечных мощностей, а общая установленная мощность солнечной энергетики превысила 8,5 ГВт. Это больше, чем суммарная мощность трех украинских АЭС - 7,7 ГВт.

Именно на солнце возлагают надежды энергетики в конце февраля. С увеличением продолжительности светового дня солнечные панели начнут существенно разгружать сеть, давая системе необходимую передышку.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что этой зимой поврежденная энергосистема обеспечивает только 60% потребностей страны - 11 ГВт генерации против необходимых 18 ГВт. Баланс энергосистемы удерживается благодаря максимальному импорту электроэнергии из ЕС и отключениям в отдельных регионах.

Увеличатся ли отключения в Украине - мнение эксперта

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев предупредил, что без дополнительных генерирующих мощностей в Украине продолжительность отключений электроэнергии для населения будет расти. Масштаб и скорость ограничений напрямую зависят от эффективности защиты энергосистемы.

По его словам, если у ВСУ достаточно противоракетных средств и дронов для перехвата атак, отключения будут увеличиваться постепенно. В случае нехватки средств противодействия, как это было 9 января, темпы отключений будут расти быстрее. Кроме того, ситуация зависит от ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Ситуация в Киеве - новости по теме

Как сообщал Главред, в Киеве по состоянию на вечер 28 января без тепла остаются 639 домов. Коммунальные и энергетические бригады работают над восстановлением подачи тепла после атак на критическую инфраструктуру.

Также МВД Украины советует подготовить базовые запасы воды, продуктов и лекарств на 3-5 дней из-за сложной ситуации в энергосистеме, но паниковать не нужно. Эксперт Геннадий Рябцев отмечает, что критическая ситуация сложилась только в домах без отопления и холодной воды, а массово скупать гречку или хлеб смысла нет.

Кроме этого, в Киеве с полуночи 29 января ввели временные графики отключений света для каждого района и дома из-за дефицита электроэнергии. Графики доступны в чат-боте ДТЭК и на сайте, но из-за перегрузки возможны небольшие задержки.

