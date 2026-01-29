Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

Руслана Заклинская
29 января 2026, 11:47
513
Мощный антициклон с севера принесет в Украину сильные морозы, в то время как сотни домов в столице остаются без отопления после последних атак.
Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters
Украину ждут три самые тяжелые недели / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Минэнерго, УНИАН

Кратко:

  • Следующие три недели будут сложными из-за морозов до -27°C и поврежденной энергетики
  • Потепление и солнечная генерация с конца февраля помогут разгрузить сеть
  • Сейчас энергосистема обеспечивает только 60% потребностей страны

Ближайшие три недели станут особенно сложными для украинцев из-за сочетания сильного похолодания и серьезных повреждений энергетической инфраструктуры в результате интенсивных российских атак. Об этом пишет Reuters.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе север и восток Украины накроет мощный антициклон. Температура в Киеве, Харькове, Чернигове и Сумах может опуститься ниже -20°C, а местами - до -27°C.

видео дня

"Плохая новость заключается в том, что морозы действительно будут, и это будет сложно. Хорошая новость - нам нужно продержаться три недели, а потом будет легче", - заявил глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус.

Он добавил, что смягчить ситуацию помогут потепление и увеличение производства солнечной энергии благодаря удлинению светового дня.

Удары РФ по энергетике

Несмотря на прогресс в мирных переговорах, российские удары в январе уже нанесли критический ущерб. Только в столице около миллиона человек остались без света, а более 6 тысяч многоквартирных домов - без тепла.

Даже после нескольких недель ремонтов примерно 700 зданий в столице до сих пор не имеют тепла. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что по состоянию на среду 610 тысяч киевских домохозяйств остаются без электроснабжения.

Похожая ситуация наблюдается и в других регионах. В Киеве, Харькове, Чернигове и Сумах регулярно вводят ограничения для промышленности и аварийные отключения для населения.

Атомная генерация Украины
Атомная генерация / Инфографика: Главред

Солнечная генерация

По данным Украинской ассоциации солнечной энергетики, в 2025 году в Украине ввели в эксплуатацию около 1,5 ГВт новых солнечных мощностей, а общая установленная мощность солнечной энергетики превысила 8,5 ГВт. Это больше, чем суммарная мощность трех украинских АЭС - 7,7 ГВт.

Именно на солнце возлагают надежды энергетики в конце февраля. С увеличением продолжительности светового дня солнечные панели начнут существенно разгружать сеть, давая системе необходимую передышку.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что этой зимой поврежденная энергосистема обеспечивает только 60% потребностей страны - 11 ГВт генерации против необходимых 18 ГВт. Баланс энергосистемы удерживается благодаря максимальному импорту электроэнергии из ЕС и отключениям в отдельных регионах.

Увеличатся ли отключения в Украине - мнение эксперта

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев предупредил, что без дополнительных генерирующих мощностей в Украине продолжительность отключений электроэнергии для населения будет расти. Масштаб и скорость ограничений напрямую зависят от эффективности защиты энергосистемы.

По его словам, если у ВСУ достаточно противоракетных средств и дронов для перехвата атак, отключения будут увеличиваться постепенно. В случае нехватки средств противодействия, как это было 9 января, темпы отключений будут расти быстрее. Кроме того, ситуация зависит от ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Ситуация в Киеве - новости по теме

Как сообщал Главред, в Киеве по состоянию на вечер 28 января без тепла остаются 639 домов. Коммунальные и энергетические бригады работают над восстановлением подачи тепла после атак на критическую инфраструктуру.

Также МВД Украины советует подготовить базовые запасы воды, продуктов и лекарств на 3-5 дней из-за сложной ситуации в энергосистеме, но паниковать не нужно. Эксперт Геннадий Рябцев отмечает, что критическая ситуация сложилась только в домах без отопления и холодной воды, а массово скупать гречку или хлеб смысла нет.

Кроме этого, в Киеве с полуночи 29 января ввели временные графики отключений света для каждого района и дома из-за дефицита электроэнергии. Графики доступны в чат-боте ДТЭК и на сайте, но из-за перегрузки возможны небольшие задержки.

Читайте также:

Об источнике: Reuters

Reuters – британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет новости Украины отключения света электроэнергия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

11:47Украина
Когда закончится война в Украине: WSJ назвало три реальных сценария

Когда закончится война в Украине: WSJ назвало три реальных сценария

10:07Украина
Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026

Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026

09:36Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

Доллар внезапно полетел вниз: новый курс валют на 29 января

Доллар внезапно полетел вниз: новый курс валют на 29 января

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

Автогражданка для УБД в 2026 году: новые правила, штрафы с камер и льготное оформление

Автогражданка для УБД в 2026 году: новые правила, штрафы с камер и льготное оформление

Последние новости

12:27

Не просто совпадение: что характер вашей собаки говорит о вас

12:25

Почему женщинам 30 января нельзя заниматься рукоделием: какой церковный праздник

12:23

"Будет приказ": Тополя сделал заявление о возвращении на фронт

12:23

Элина Свитолина проиграла в полуфинале Australian Open, но установила личный рекорд

12:00

Дождь, туман, гололед: какая сегодня погода будет в Харькове и области

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26
11:58

У попугаев нет голосовых связок — но они говорят: как это возможно

11:47

Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

11:43

Что нельзя стирать вместе: фатальные ошибки, которые портят одежду

11:32

Музыкант любимой группы Путина отправился на войну с Украиной — детали

Реклама
11:03

"Необыкновенно талантливый": на фронте погиб солист известной украинской группы

10:45

Китайский гороскоп на завтра 30 января: Драконам - перемены, Петухам - проблемы

10:22

"Первая пластическая": звезда "Дизель Шоу" показала лицо после операции

10:07

Когда закончится война в Украине: WSJ назвало три реальных сценария

10:05

Лунный календарь стрижек на февраль 2026

10:03

Гороскоп на завтра 30 января: Козерогам - большой успех, Тельцам - награда

09:36

Будет ли ранняя весна: какой погоды ждать украинцам в феврале 2026

09:24

Китайский гороскоп на февраль 2026: Свиньям - удача, Обезьянам - доход

09:00

Изменения с 1 февраля в Украине: отпуска военным, доплаты и новые правила бронирования

08:55

Переговоры Украины и РФ уперлись в три основные проблемы - Politico

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 января (обновляется)

Реклама
08:48

На столе Путина сейчас есть несколько вариантов развития конфликтамнение

08:34

Синоптики бьют тревогу: где сегодня резко ухудшится погода

08:25

Отключение света в Украине — графики на 29 января (обновляется)

08:17

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Ключевое разногласие Украины и РФ "очень сложно" преодолеть - Рубио

07:48

Ночная атака дронов на Одессу: поврежден объект инфраструктурыФото

07:03

Россия ударила по Вольнянску на Запорожье: трое погибших, есть раненыйФото

06:10

Гарантии безопасности США: что требуют от Украинымнение

05:34

Типичная ошибка многих: что сделать, чтобы штаны быстро сохли зимой

05:05

В Украине усилятся графики отключений света для населения - в чем причина

04:30

Откроется золотая жила: четыре знака зодиака на пороге большого прорыва

04:12

4 строгих запрета: что нельзя делать в праздник 29 января

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке дедушки в кресле за 27 секунд

03:22

Кличко советует выехать из Киева: эксперт уточнил, для кого это реально

02:40

Европа "закипает": скоро жара сделает жизнь в части стран невыносимой

01:53

Мерц резко высказался о вступлении Украины в ЕС в 2027 году: детали

01:12

5 продуктов, которые категорически нельзя хранить в пластиковом контейнере

00:19

Минус два истребителя с экипажами: РФ потеряла Су-30 и Су-34 за один день

28 января, среда
23:55

Французское Le Figaro посвятило статью 22-летней ветеранке и победительнице "Танцев со звездами"Видео

23:31

Угроза обрушения фронта: Sky News о риске потери двух крупных городов на востоке

Реклама
22:48

Запах из кошачьего лотка исчезнет навсегда: простые советы, которые реально работаютВидео

22:38

Без отопления сотни многоэтажек: Кличко о возобновлении подачи тепла в Киеве

22:35

В Киеве вводят графики отключения света: что изменилось для жителей

21:36

Россия готовит новый массированный удар по Украине - украинцев предупредили об угрозеВидео

21:28

"Очень больно": Андре Тан показал свой сгоревший в Херсоне магазин после "прилета"

21:24

Самолеты, системы ПВО и ракеты: детали новых пакетов Франции и ФРГ Украине

21:01

Новый график отключений для Ровенской области: когда не будет света 29 января

20:52

Новые графики отключений для Черкасс и области - когда не будет света 29 января

20:34

Психологи назвали 11 неочевидных признаков, которые выдают низкий уровень IQ

20:33

У Трампа анонсировали прямые переговоры Украины и РФ: назван спорный вопросВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять