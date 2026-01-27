Когда для Киева восстановят графики отключений света и какими они будут – КГВА

В КМВА заявили, что Киев в ближайшее время может вернуться к плановым, но более жестким графикам отключений электроэнергии.

Отключение света в Киеве - в КГВА предупредили о жестких графиках / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Графики отключений света могут появиться в Киеве уже в ближайшие дни

Ограничения для населения будут жесткими

Графики почасовых отключений электроэнергии для столицы Украины могут возобновиться уже в ближайшие дни. О том, какими они будут, рассказала пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире телеканала "Мы-Украина".

"Что касается возобновления плановых графиков электроэнергии, как отметил вице-премьер-министр, мы в ближайшее время к ним вернемся, только они будут достаточно жесткими. Мы ждем этого дня на день", - сообщила она. видео дня

Пресс-секретарь КГВА сообщила, что возобновление графиков почасовых отключений в Киеве зависит от огромной работы энергетиков, которые прилагают максимальные усилия для восстановления электроснабжения города.

Смотрите видео заявления пресс-секретаря:

/ Скриншот

В то же время Екатерина Поп отметила, что погодные условия существенно затрудняют их работу, поэтому пока невозможно назвать конкретную дату полного восстановления света. Кроме того, новые атаки врага на энергетические системы могут значительно увеличить объем работы для всех привлеченных бригад, коммунальщиков и энергетиков.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Когда появятся графики отключений света для Киева - мнение эксперта

Как писал Главред, энергосистема столицы остается в аварийном состоянии даже после восстановления критической инфраструктуры. Она повреждена настолько, что в ближайшее время не удастся вернуть ее к стабильной работе. Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью Telegraf.

По его словам, столицу временно перевели на внешнее питание, поэтому есть надежда, что в течение 5-7 дней в Киеве появятся четкие графики отключений. Харченко добавил, что повышение температуры воздуха облегчит ситуацию и уменьшит потребление, однако мгновенного улучшения ожидать не стоит.

"Электричество будет более доступным при таких температурах. Мы еще не считали точно, но я думаю, что это добавляет полтора-два часа в сутки. Но сказать, что это решит ситуацию, сейчас нельзя", - подчеркнул он.

Отключение света и отопления в Киеве - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 января в Киевской области энергетикам удалось стабилизировать электроснабжение, и регион постепенно переходит от экстренных отключений к плановым почасовым графикам. Об этом сообщили в ДТЭК.

Зато в самом Киеве ситуация с электро- и теплоснабжением остается сложной. Жителям наиболее пострадавших районов придется подождать несколько дней до полного восстановления тепла, в частности на Троещине, где для этого необходимо восстановить работу ТЭЦ-6 и стабилизировать ТЭЦ-5 и Дарницкую ТЭЦ. Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк.

Возвращение Киева к графикам почасовых отключений пока невозможно из-за дефицита электроэнергии, отметили в ДТЭК.

Другие новости:

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

