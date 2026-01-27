Есть ли угроза тотального блэкаута: украинцам объяснили, к чему готовиться

Любое дополнительное сокращение мощности, особенно в крупных городах вроде Киева, становится крайне болезненным.

Эксперт оценил угрозу блэкаута / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

В отдельных областях восстановление может занять несколько дней

Угроза блэкаута в Украине минимальна

Несмотря на локальные трудности, энергосистема Украины в целом остаётся управляемой, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

В отдельных областях восстановление может занять несколько дней, но ремонтные работы продолжаются, и электроснабжение постепенно возвращается к норме, сказал он в комментарии 24 Каналу.

По словам эксперта, с каждым этапом ситуация улучшается, а с повышением температуры процесс станет заметно проще.

При этом он пояснил, что сильные морозы существенно усложняют ремонт: энергетикам приходится выбирать между необходимостью поддерживать подачу света населению и отключением отдельных участков для восстановления других. В таких условиях любое дополнительное сокращение мощности, особенно в крупных городах вроде Киева, становится крайне болезненным.

Сейчас погодные условия начинают улучшаться. По прогнозам, в ближайшие две недели температура будет более благоприятной для восстановительных работ, что должно ускорить ремонт энергосистемы и снизить нагрузку на потребителей.

Харченко резюмировал, что полного обесточивания страны в ближайшее время не ожидается: в ряде регионов перебои с электричеством либо незначительные, либо отсутствуют вовсе.

Экспертная оценка возможных перебоев с электроэнергией

Руководитель Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра отметил, что кратковременное снижение температуры, рассчитанное на один-два дня, не представляет серьёзной угрозы для стабильности энергосистемы. По его словам, в текущих условиях нет оснований ожидать масштабных или продолжительных отключений света.

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

