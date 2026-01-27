Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Есть ли угроза тотального блэкаута: украинцам объяснили, к чему готовиться

Алексей Тесля
27 января 2026, 19:39
84
Любое дополнительное сокращение мощности, особенно в крупных городах вроде Киева, становится крайне болезненным.
Электрика, атака, блэкаут, энергетика
Эксперт оценил угрозу блэкаута / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • В отдельных областях восстановление может занять несколько дней
  • Угроза блэкаута в Украине минимальна

Несмотря на локальные трудности, энергосистема Украины в целом остаётся управляемой, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

В отдельных областях восстановление может занять несколько дней, но ремонтные работы продолжаются, и электроснабжение постепенно возвращается к норме, сказал он в комментарии 24 Каналу.

видео дня

По словам эксперта, с каждым этапом ситуация улучшается, а с повышением температуры процесс станет заметно проще.

При этом он пояснил, что сильные морозы существенно усложняют ремонт: энергетикам приходится выбирать между необходимостью поддерживать подачу света населению и отключением отдельных участков для восстановления других. В таких условиях любое дополнительное сокращение мощности, особенно в крупных городах вроде Киева, становится крайне болезненным.

Сейчас погодные условия начинают улучшаться. По прогнозам, в ближайшие две недели температура будет более благоприятной для восстановительных работ, что должно ускорить ремонт энергосистемы и снизить нагрузку на потребителей.

Харченко резюмировал, что полного обесточивания страны в ближайшее время не ожидается: в ряде регионов перебои с электричеством либо незначительные, либо отсутствуют вовсе.

блэкаут инфографика
/ Инфографика: Главред

Экспертная оценка возможных перебоев с электроэнергией

Руководитель Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра отметил, что кратковременное снижение температуры, рассчитанное на один-два дня, не представляет серьёзной угрозы для стабильности энергосистемы. По его словам, в текущих условиях нет оснований ожидать масштабных или продолжительных отключений света.

Отключения электроэнергии - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине введены экстренные отключения электроэнергии. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации работы энергосистемы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве действовали экстренные отключения. Аварийные отключения рассчитаны до момента стабилизации работы энергосистемы.

Как писал ранее Главред, после атаки энергетики Украины начались экстренные отключения света. Во время экстренных отключений графики не действуют.

Читайте также:

О персоне: Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отключения света блэкаут Александр Харченко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Вагон выгорел дотла: РФ ударила по поезду с людьми, есть жертвы и раненые

Вагон выгорел дотла: РФ ударила по поезду с людьми, есть жертвы и раненые

21:34Украина
РФ провела разведку и готовит массированный удар: названы вероятные цели и сроки

РФ провела разведку и готовит массированный удар: названы вероятные цели и сроки

20:30Украина
Свет будут отключать по всей стране: украинцев предупредили о графиках на 28 января

Свет будут отключать по всей стране: украинцев предупредили о графиках на 28 января

20:27Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

Последние новости

21:34

Вагон выгорел дотла: РФ ударила по поезду с людьми, есть жертвы и раненые

21:29

Ученые перевели Часы Судного дня: человечество ближе к "катастрофе"

21:27

Когда не будет света в Запорожье и области 28 января - обновленные графики отключений

21:26

Кий, Щек и Хорив никогда не существовали - кто и когда на самом деле основал РусьВидео

20:30

РФ провела разведку и готовит массированный удар: названы вероятные цели и сроки

70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина
20:27

Свет будут отключать по всей стране: украинцев предупредили о графиках на 28 января

20:18

В Киеве разоблачена международная сеть колл-центров: подозреваемые обманули тысячи граждан Турции и ЕС

20:14

Когда для Киева восстановят графики отключений света и какими они будут – КГВАВидео

20:10

Жизнь трех знаков зодиака круто изменится - кому 2026 год подарит счастьеВидео

Реклама
19:43

Магазинный больше покупать не будете: рецепт домашнего майонеза за 1 минуту

19:39

Есть ли угроза тотального блэкаута: украинцам объяснили, к чему готовиться

19:36

Россия смягчила условия завершения войны: появился важный нюанс в позиции Кремля

19:10

Когда в Украине подешевеет зарядка электромобилеймнение

18:49

"Президент готов": в МИД Украины сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным

18:36

Раскрыт секрет самой странной иконы в Украине - как она выглядит и к чему там рыбаВидео

18:32

Ограничение поставок горячей воды: назван самый проблемный район Киева

18:30

Как сказать по-украински "когда я ем, я глух и нем" - два правильных вариантаВидео

17:56

Электрокары станут роскошью: эксперт объяснила, чего ожидать от цен в Украине

17:54

Арктический холод вернется в Украину - названа дата нового похолодания

17:50

"Наехала София Михайловна": Ротару спасла карьеру известного певца

Реклама
17:40

Были участниками боевых действий: новые детали убийства полицейских на Черкащине

17:26

РФ обстреляла пассажирский поезд в Харьковской области: загорелся вагон, есть раненые

16:57

Доллар резко подешевел, а евро установил новый рекорд: курс валют на 28 января

16:57

Киев и другие регионы превратятся в каток - прогноз погоды в Украине на 28 января

16:56

Популярные вещи вышли из моды: топ-5 антитрендов 2026 годаВидео

16:46

Экономная, но божественная на вкус закуска: рецепт намазки за 10 минут

16:31

Соперница Свитолиной устроила разгром после проигрыша - момент попал на видео

15:51

Россия целенаправленно обстреляла важный объект на западе Украины - детали

15:48

Спецпредставитель Путина сорвался и устроил скандал из-за одного из условий мира

15:40

Авторы умерли, а он еще идет: что известно о самом длительном эксперименте в миреВидео

15:24

На Ровенщину придет резкое потепление, но ненадолго: когда ожидать новых морозов

15:18

Пригреет до +4 градусов: на Тернопольщину надвигается значительное потепление

14:50

Уже на 16% дороже: стоимость одного продукта неожиданно выросла в январе

14:40

Поздравления со Сретением Господним 2026 - теплые пожелания и картинки

14:28

"Люди в Украине замерзают": российская актриса публично поддержала украинцев

14:26

Миф о советском образовании: бесплатное только в учебниках

14:20

Потребление больше на 20%: что сделать с морозилкой, чтобы не переплачивать

13:49

"Вынуждена была уйти": предательниц Повалий и Лорак оправдал известный певец

13:40

Герасимов заявил о "захвате" Купянска-Узлового: в ЦПД рассказали правду

13:39

Гороскоп на завтра 28 января: Водолеям - сюрприз, Девам - новый поворот

Реклама
13:26

Стадо одичавших коров заметили возле Чернобыля: как выживают в зимних условияхФото

13:10

Трагедия в Черкасской области: четверо полицейских погибли при задержании убийцы

12:54

Почему опытные водители держат в авто уксус: хитрость, которая спасает зимой

12:38

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

12:34

Станет легче платить: эксперт оценила, когда зарядка электрокаров подешевеет

12:30

"Там все отказало": Иво Бобул раскрыл, что привело Степана Гигу к смерти

12:14

Что не так с легендарной "Докторской" колбасой: правда из архивов

12:10

Почему 28 января нельзя убивать пауков и тараканов: какой церковный праздник

11:46

Тепло до +2°С надвигается на Полтаву: когда холод покинет область

11:45

Свитолина разгромила третью ракетку мира и вышла в полуфинал Australian Open

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять