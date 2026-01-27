Есть ли угроза тотального блэкаута: украинцам объяснили, к чему готовиться

Главное:
- В отдельных областях восстановление может занять несколько дней
- Угроза блэкаута в Украине минимальна
Несмотря на локальные трудности, энергосистема Украины в целом остаётся управляемой, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
В отдельных областях восстановление может занять несколько дней, но ремонтные работы продолжаются, и электроснабжение постепенно возвращается к норме, сказал он в комментарии 24 Каналу.
По словам эксперта, с каждым этапом ситуация улучшается, а с повышением температуры процесс станет заметно проще.
При этом он пояснил, что сильные морозы существенно усложняют ремонт: энергетикам приходится выбирать между необходимостью поддерживать подачу света населению и отключением отдельных участков для восстановления других. В таких условиях любое дополнительное сокращение мощности, особенно в крупных городах вроде Киева, становится крайне болезненным.
Сейчас погодные условия начинают улучшаться. По прогнозам, в ближайшие две недели температура будет более благоприятной для восстановительных работ, что должно ускорить ремонт энергосистемы и снизить нагрузку на потребителей.
Харченко резюмировал, что полного обесточивания страны в ближайшее время не ожидается: в ряде регионов перебои с электричеством либо незначительные, либо отсутствуют вовсе.
Экспертная оценка возможных перебоев с электроэнергией
Руководитель Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра отметил, что кратковременное снижение температуры, рассчитанное на один-два дня, не представляет серьёзной угрозы для стабильности энергосистемы. По его словам, в текущих условиях нет оснований ожидать масштабных или продолжительных отключений света.
Отключения электроэнергии - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в Украине введены экстренные отключения электроэнергии. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации работы энергосистемы.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве действовали экстренные отключения. Аварийные отключения рассчитаны до момента стабилизации работы энергосистемы.
Как писал ранее Главред, после атаки энергетики Украины начались экстренные отключения света. Во время экстренных отключений графики не действуют.
Читайте также:
- Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб командир РДК Денис Капустин
- Удар РФ по Киевщине: погибла женщина, под атакой - инфраструктура и дома
- РФ ударила по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области: поврежден элеватор
О персоне: Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред