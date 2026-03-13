США отправили на Ближний Восток тысячи дронов с ИИ, разработанных в Украине

Виталий Кирсанов
13 марта 2026, 22:27
Дроны Merops разработало оборонное предприятие Project Eagle

Кратко:

  • Дроны Merops разработало оборонное предприятие Project Eagle
  • В 2024 году они были переданы Украине для испытаний в боевых условиях
  • Стоимость одного беспилотника оценивается примерно в 14-15 тысяч долл

Армия США перебросила на Ближний Восток около 10 тысяч дронов-перехватчиков, разработанных в Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра армии США Дэна Дрисколла.

По его словам, беспилотники модели Merops, оснащенные системами искусственного интеллекта, были направлены в регион всего через пять дней после начала американо-израильской операции против Ирана, стартовавшей 28 февраля.

Предполагается, что эти аппараты будут использоваться для перехвата и уничтожения иранских беспилотников.

Как отмечает агентство, дроны Merops разработало оборонное предприятие Project Eagle. В 2024 году они были переданы Украине для испытаний в боевых условиях.

Стоимость одного такого беспилотника оценивается примерно в 14-15 тысяч долларов. Однако, по словам Дрисколла, при масштабных закупках цена может снизиться до 3-5 тысяч долларов за единицу.

"На самом деле мы находимся на более выгодном конце кривой затрат. Так что каждый раз, когда Иран запускает дрон, который мы можем сбить, они теряют значительную сумму денег", - сказал Дрисколл журналистам.

Также сообщается, что американские военные развернули в регионе квадрокоптеры Bumblebees, оснащенные взрывчаткой. Эти беспилотники уже проходили испытания в боевых условиях во время войны в Украине.

Операция в Иране и украинские дроны

Совсем недавно, как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные обладают достаточным опытом в сфере беспилотников и не нуждаются в помощи Украины. С таким заявлением он выступил, комментируя возможное сотрудничество с Киевом в сфере противодействия беспилотникам на фоне войны на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Украиной о приобретении крупной партии дронов-перехватчиков, которые могут использоваться для защиты от иранских ударных беспилотников типа "Шахед".

Кроме того, Украина направила беспилотники-перехватчики и группу экспертов по дронам для защиты американских военных баз в Иордании. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

22:27Мир
"Там Санта-Барбара": громкое заявление Зеленского о трехсторонних переговорах

"Там Санта-Барбара": громкое заявление Зеленского о трехсторонних переговорах

22:10Украина
Шахеды уже летят, авиация поднята: обстрел Украины возможен уже этой ночью

Шахеды уже летят, авиация поднята: обстрел Украины возможен уже этой ночью

22:09Война
Популярное

Ещё
Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали Кремлю

Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали Кремлю

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

Гороскоп на завтра 14 марта: Тельцам - неудача, Козерогам - напряжение

Гороскоп на завтра 14 марта: Тельцам - неудача, Козерогам - напряжение

РФ завершает подготовку к массированному удару: эксперт назвал дату и цели атаки

РФ завершает подготовку к массированному удару: эксперт назвал дату и цели атаки

Денежная удача в пятницу 13-го: каким знакам зодиака действительно повезет

Денежная удача в пятницу 13-го: каким знакам зодиака действительно повезет

Последние новости

22:52

"Некуда забирать тебя": родные бросили 73-летнюю женщину в прифронтовом городе

22:27

США отправили на Ближний Восток тысячи дронов с ИИ, разработанных в Украине

22:10

"Там Санта-Барбара": громкое заявление Зеленского о трехсторонних переговорах

22:09

Шахеды уже летят, авиация поднята: обстрел Украины возможен уже этой ночью

22:01

Кот кричал и не мог спастись: в Киеве разгорелся скандал

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
21:31

"Эта боль углубилась": Ольга Сумская высказалась о конфликте с сестрой

21:17

РФ готовит Искандеры и Калибры: названы сроки массированного обстрела Украины

20:37

5 неожиданных идей с тюльпанами, которые удивят соседей и порадуют васВидео

20:35

Как быстро и легко очистить фритюрницу от жира: простой способ за 15 минут

20:30

Можно ли убирать в праздник 14 марта: строгие приметы

20:14

Самая грязная вещь в доме: хитрый трюк, как быстро отмыть один предмет на кухнеВидео

19:49

"Они должны за все платить": Трамп заявил, что США не нужна помощь Украины

19:33

Антициклон будет определять погоду во Львовской области: прогноз на 14 марта

19:33

"Оскар-2026" уже скоро: где смотреть церемонию

19:10

Китайский гороскоп на завтра, 14 марта: Тиграм нужна помощь, Змеям - извиняться

19:10

Почему Путину нужна бесконечная война: Эйдман назвал причинумнение

18:48

С дедушкой: Мозговая поделилась трогательным фото дочери

18:47

Ямы на дорогах после зимы: украинцев предупредили о затяжном ремонте

18:45

Больше не энергетика: Свитан назвал главную цель РФ в Украине на весну 2026Видео

18:42

Без осадков и тепло: какая погода будет в Харькове на выходных

18:14

Алкоголь: Кейт Миддлтон сделала редкое заявление о своей онкологии

18:08

"Его могут застрелить": у Фицо придумали бредовую причину, чтобы не ехать в Киев

18:05

Конец света уже близок: треть американцев верит в неизбежный апокалипсис

17:55

Девушка покормила бездомную кошку: животное удивило ее "подарком"Видео

17:39

"Цены ползут вверх": неожиданный прогноз нового подорожания газаВидео

17:26

В Киеве и области повысили стоимость проезда в электричках: сколько стоит поездка

17:25

Доллар отошел от рекорда, евро резко подешевел: новый курс валют на 16 марта

17:24

Даша Астафьева в стильных очках анонсировала сюрприз

17:09

Мужчина нашел тайный отсек под полом: люди не поверили своим глазам

16:55

Ухудшение погоды: на Тернопольщине объявили штормовое предупреждение

16:40

Хореограф-предательница Татьяна Денисова намекнула на свадьбу: как она выглядит

16:31

Голуби не вернутся на балкон: хитрый способ дает стопроцентный результатВидео

16:25

Киев получил новые трамваи: по какому маршруту они будут курсироватьФото

16:22

"Снова вместе": Андрей Бедняков восхитил сеть семейными фото

16:22

На берег выбросило странное существо: оно было покрыто зеленой "шерстью"

16:19

Пока США дарят РФ $10 млрд, Украину просят о помощи: итоги переговоров в Париже

16:14

Погода в Украине резко изменится: синоптик назвала дату нового похолодания

16:04

От цен просто округляются глаза: любимый напиток украинцев уже на вес золота

15:49

"Распыляться офицерами такого уровня — неразумно": военный эксперт объяснил назначение Дейнека командиром боевого подразделения

15:47

Где нельзя ставить кровать: названы ошибки, которые мешают спать

15:29

Кому молиться о семейном благополучии 14 марта: какой церковный праздник

15:25

"Советую не лаять": Лукашенко неожиданно пригрозил Украине и НАТО

15:18

"Сражайся ожесточенно": Дуэйн Джонсон обратился к украинскому военномуВидео

15:03

Смена целей для усиления давления: РФ готовит удары по новым объектам, что известноВидео

15:00

Под Киевом погиб известный украинский эколог Владимир Борейко

14:56

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: раскрыты подробности

14:56

Украинцев призвали не выбрасывать старые компакт-диски: в чем причина

14:49

Врезал 5-балльный шторм: Украина под атакой магнитной бури

14:43

Гороскоп Таро на завтра 14 марта: Тельцам - выбирать мир, Раку - сложная карта

14:14

У Путина заговорили о новых переговорах с Украиной и "совпадении интересов" с США

