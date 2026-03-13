США отправили на Ближний Восток тысячи дронов с ИИ, разработанных в Украине

Дроны Merops разработало оборонное предприятие Project Eagle / коллаж: Главред, фото: US Army, Вооруженные Силы Польши

Кратко:

Дроны Merops разработало оборонное предприятие Project Eagle

В 2024 году они были переданы Украине для испытаний в боевых условиях

Стоимость одного беспилотника оценивается примерно в 14-15 тысяч долл

Армия США перебросила на Ближний Восток около 10 тысяч дронов-перехватчиков, разработанных в Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра армии США Дэна Дрисколла.

По его словам, беспилотники модели Merops, оснащенные системами искусственного интеллекта, были направлены в регион всего через пять дней после начала американо-израильской операции против Ирана, стартовавшей 28 февраля.

Предполагается, что эти аппараты будут использоваться для перехвата и уничтожения иранских беспилотников.

Как отмечает агентство, дроны Merops разработало оборонное предприятие Project Eagle. В 2024 году они были переданы Украине для испытаний в боевых условиях.

Стоимость одного такого беспилотника оценивается примерно в 14-15 тысяч долларов. Однако, по словам Дрисколла, при масштабных закупках цена может снизиться до 3-5 тысяч долларов за единицу.

"На самом деле мы находимся на более выгодном конце кривой затрат. Так что каждый раз, когда Иран запускает дрон, который мы можем сбить, они теряют значительную сумму денег", - сказал Дрисколл журналистам.

Также сообщается, что американские военные развернули в регионе квадрокоптеры Bumblebees, оснащенные взрывчаткой. Эти беспилотники уже проходили испытания в боевых условиях во время войны в Украине.

Операция в Иране и украинские дроны

Совсем недавно, как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные обладают достаточным опытом в сфере беспилотников и не нуждаются в помощи Украины. С таким заявлением он выступил, комментируя возможное сотрудничество с Киевом в сфере противодействия беспилотникам на фоне войны на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Украиной о приобретении крупной партии дронов-перехватчиков, которые могут использоваться для защиты от иранских ударных беспилотников типа "Шахед".

Кроме того, Украина направила беспилотники-перехватчики и группу экспертов по дронам для защиты американских военных баз в Иордании. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times.

Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

