"Они должны за все платить": Трамп заявил, что США не нужна помощь Украины

По словам Трампа, США располагают собственными технологиями и возможностями для борьбы с беспилотниками.

https://glavred.info/world/tramp-zayavil-chto-ne-nuzhdaetsya-v-pomoshchi-ukrainy-10748786.html Ссылка скопирована

Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины

Вы узнаете:

Трамп заявил, что США на нужна поддержка Украины

Чем он это аргументировал

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные обладают достаточным опытом в сфере беспилотников и не нуждаются в помощи Украины.

С таким заявлением он выступил в телефонном интервью Fox News, комментируя возможное сотрудничество с Киевом в сфере противодействия беспилотникам на фоне войны на Ближнем Востоке.

видео дня

По словам Трампа, США располагают собственными технологиями и возможностями для борьбы с беспилотниками.

"Я скажу вам одну вещь насчет Украины. Они должны за все платить, и платят через НАТО. Когда они покупают у нас ракеты, когда они покупают у нас что-либо, деньги идут не им, а НАТО оплачивает счета. Помогают ли они нам в защите от [иранских] дронов? Нет, нам не нужна их помощь в защите от дронов. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. У нас, собственно, лучшие дроны в мире", - заявил президент США.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Операция в Иране и украинские дроны

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Украиной о приобретении крупной партии дронов-перехватчиков, которые могут использоваться для защиты от иранских ударных беспилотников типа "Шахед".

Кроме того, Украина направила беспилотники-перехватчики и группу экспертов по дронам для защиты американских военных баз в Иордании. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times.

инфографика шахед, шахед, шахеды / Инфографика: Главред

Как далеко могут летать FPV-дроны – мнение эксперта

Соучредитель DroneUA Валерий Яковенко ранее говорил, что зона поражения FPV-дронов постоянно растет. По его словам, современные технологии позволяют беспилотникам самолетного типа преодолевать все большие расстояния.

"Даже с воздушным стартом максимальная дальность обычно не превышает 50–100 км, однако этот предел постоянно сдвигается — над этим работают как украинские инженеры, так и противник, который копирует инновации", — объясняет он.

Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред