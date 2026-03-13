"Они должны за все платить": Трамп заявил, что США не нужна помощь Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные обладают достаточным опытом в сфере беспилотников и не нуждаются в помощи Украины.
С таким заявлением он выступил в телефонном интервью Fox News, комментируя возможное сотрудничество с Киевом в сфере противодействия беспилотникам на фоне войны на Ближнем Востоке.
По словам Трампа, США располагают собственными технологиями и возможностями для борьбы с беспилотниками.
"Я скажу вам одну вещь насчет Украины. Они должны за все платить, и платят через НАТО. Когда они покупают у нас ракеты, когда они покупают у нас что-либо, деньги идут не им, а НАТО оплачивает счета. Помогают ли они нам в защите от [иранских] дронов? Нет, нам не нужна их помощь в защите от дронов. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. У нас, собственно, лучшие дроны в мире", - заявил президент США.
Операция в Иране и украинские дроны
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Украиной о приобретении крупной партии дронов-перехватчиков, которые могут использоваться для защиты от иранских ударных беспилотников типа "Шахед".
Кроме того, Украина направила беспилотники-перехватчики и группу экспертов по дронам для защиты американских военных баз в Иордании. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times.
Как далеко могут летать FPV-дроны – мнение эксперта
Соучредитель DroneUA Валерий Яковенко ранее говорил, что зона поражения FPV-дронов постоянно растет. По его словам, современные технологии позволяют беспилотникам самолетного типа преодолевать все большие расстояния.
"Даже с воздушным стартом максимальная дальность обычно не превышает 50–100 км, однако этот предел постоянно сдвигается — над этим работают как украинские инженеры, так и противник, который копирует инновации", — объясняет он.
Об источнике: Fox News
Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США
