Главная дата июня — когда именно в 2026 году наступит самый длинный день в году

Летнее солнцестояние 2026 года станет самым длинным днём и самой короткой ночью. Точная дата, интересные факты об этом явлении и древние народные традиции.

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Летнее солнцестояние / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Когда наступит летнее солнцестояние в 2026 году

Почему этот день является самым длинным в году

В июне состоится одно из главных астрономических событий года — летнее солнцестояние. Это период, когда продолжительность дня максимальна, а ночь становится самой короткой в году. Для жителей Северного полушария Земли это событие также знаменует начало астрономического лета. Подробнее об этом явлении расскажет Главред.

По информации ТСН, в 2026 году летнее солнцестояние наступит 21 июня. Именно в этот момент Солнце достигнет наивысшего положения над горизонтом. После этой даты продолжительность светового дня начнет постепенно уменьшаться, хотя летняя жара обычно длится еще несколько месяцев.

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Что такое солнцестояние

Явление солнцестояния объясняется наклоном земной оси примерно на 23,5 градуса. В июне Северное полушарие нашей планеты максимально наклонено к Солнцу, поэтому получает наибольшее количество света и тепла.

Солнцестояние — это не просто самый длинный день в году, а конкретный астрономический момент, который имеет следующие признаки:

Солнце находится в самой высокой точке над горизонтом;

продолжительность светового дня максимальна;

тень от предметов в полдень становится самой короткой в году.

Продолжительность самого длинного дня зависит от географического положения. В Украине 21 июня световой день длится примерно 16–17 часов. Чем дальше на север, тем он длиннее. За полярным кругом в это время наступает полярный день, когда Солнце вообще не заходит за горизонт.

Пять интересных фактов о летнем солнцестоянии

Это не самый жаркий день в году

Несмотря на то, что Земля получает больше всего солнечного света именно во время солнцестояния, самые высокие температуры обычно фиксируются в июле или августе. Причина заключается в том, что суша и океаны нагреваются постепенно.

Дата может меняться

В зависимости от года и часового пояса летнее солнцестояние может приходиться на период с 20 по 22 июня.

Эффект "замирания" Солнца

Название явления происходит от того, что в течение нескольких дней до и после солнцестояния высота Солнца над горизонтом в полдень почти не меняется. Из-за этого создается впечатление, что оно как будто замирает на месте.

Сакральное значение в древности

Многие народы мира считали этот период особенным и даже магическим. Его связывали с обновлением, плодородием земли и силой природы.

Народные традиции празднования

Наши предки подстраивали свою жизнь под природные циклы. В день солнцестояния было принято разжигать костры, плести венки из полевых трав, проводить обряды очищения водой и огнем, а также встречать рассвет.

Считалось, что такие действия помогают очиститься от всего негативного и зарядиться энергией на весь год.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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