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Странный новый вид паука притворяется жертвой, скрывая опасный секрет

Константин Пономарев
9 июня 2026, 14:47
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Ученые описали новый вид паука, который выглядит как пораженный грибком организм. Его маскировка считается уникальной.
Ученые заменили необычный новый вид паука
Ученые заменили необычный новый вид паука / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, Diaz-Guevara

Вы узнаете:

  • Как фотография в интернете привела к научному открытию
  • Почему ученые сначала приняли паука за обычный гриб
  • Как необычная маскировка помогает пауку выживать

В тропических лесах Амазонии ученые обнаружили необычный новый вид паука, который способен настолько точно имитировать гриб-зомби, что поначалу исследователи приняли его за обычное грибковое образование.

Необычная находка была сделана в эквадорской части амазонских джунглей во время исследований редких видов животных. Об этом пишет Daily Star.

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Новый вид получил название Taczanowskia waska. Его заметили висящим вниз головой под листом, где обычно встречаются грибки рода Gibellula. Эти паразитические грибы заражают пауков, постепенно убивают их и затем прорастают через тело хозяина, из-за чего их нередко называют "грибами-зомби".

Как паук обманывает хищников

По словам исследователей, паук выработал удивительную стратегию выживания. Его брюшко покрыто вытянутыми бугорками, а окраска приобрела бледный, почти грибной оттенок. Благодаря этому он выглядит как зараженный и давно погибший паук, пораженный опасным грибком.

Оставаясь неподвижным под листьями, где обычно встречаются такие грибковые паразиты, паук вводит в заблуждение потенциальных хищников. Те принимают его за мертвую добычу и не проявляют интереса. Одновременно такая маскировка помогает самому хищнику устраивать засады на насекомых, которые не подозревают об опасности.

Открытие началось с фотографии в интернете

Необычная история открытия началась благодаря платформе iNaturalist, где пользователи публикуют фотографии животных и растений. Внимательные участники сообщества заметили, что на одном из снимков, который выглядел как изображение гриба, на самом деле может скрываться неизвестный вид паука.

Открытие началось с фотографии в интернете
Открытие началось с фотографии в интернете / Фото: Diaz-Guevara

Позже специалисты из Института анализа изменений биоразнообразия имени Лейбница (LIB) изучили находку более подробно. Эксперт по паукообразным Надин Дюперре из Гамбургского музея природы сравнила образцы с материалами из научных коллекций и подтвердила, что речь идет о ранее неизвестном виде.

По словам ученой, подобные открытия показывают важность научных коллекций и международного сотрудничества.

"Они позволяют нам классифицировать новые виды и сравнивать их с историческими образцами", - отметила она.

Почему находка заинтересовала ученых

Taczanowskia waska стал первым известным пауком, который использует маскировку под гриб-паразит Gibellula. Такая стратегия считается крайне редкой и демонстрирует, насколько необычные способы выживания могут развиваться в экосистемах тропических лесов.

Ранее Главред писал о том, что ядовитые змеи чаще приближаются к домам, меняя привычное поведение. Ученые предупредили о возможном росте числа встреч людей с рептилиями в ближайшие десятилетия.

Также сообщалось о том, что Земля может повторить один из самых страшных сценариев конца света. Темпы исчезновения животных и растений оказались значительно выше естественного уровня. Исследователи предупреждают о нарастающем кризисе.

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