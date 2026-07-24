Украину накроет мощная магнитная буря: что прогнозируют на выходные

Магнитная буря 25 июля достигнет К-индекса 5. Когда солнечная активность пойдет на спад, чего ожидать метеочувствительным людям и когда ситуация нормализуется.

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магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

На какой день прогнозируют пик солнечной активности

Когда магнитная буря закончится

Как облегчить самочувствие во время возмущений

В эти выходные прогнозируется изменение геомагнитной активности. В субботу ожидается магнитная буря, которая может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей, однако уже на следующий день ситуация должна улучшиться. Главред расскажет более подробно.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), геомагнитная обстановка 25–26 июля будет меняться следующим образом.

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Какой будет магнитная буря 25 июля

В субботу, 25 июля, прогнозируется магнитная буря с К-индексом 5, что соответствует красному уровню геомагнитной активности. В этот день метеочувствительные люди могут ощущать ухудшение самочувствия.

Чего ожидать 26 июля

В воскресенье, 26 июля, солнечная активность снизится, а геомагнитное поле вернется к спокойному состоянию. По предварительному прогнозу, ощутимых геомагнитных возмущений в этот день не ожидается.

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время повышенной геомагнитной активности специалисты советуют:

избегать чрезмерных физических нагрузок;

снизить уровень стресса;

соблюдать режим сна;

пить достаточно воды.

В то же время ученые отмечают, что прогнозы космической погоды обновляются каждые три часа, поэтому наиболее точными считаются данные, опубликованные незадолго до прогнозируемой даты.

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Об источнике: Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) Центр прогнозирования космической погоды (англ. Space Weather Prediction Center, SWPC) - лаборатория и сервисный центр Национальной метеорологической службы США, входящий в состав Национального управления океанических и атмосферных исследований, расположенный в Боулдере, штат Колорадо. Центр постоянно контролирует и прогнозирует состояние космической околоземной среды, предоставляя информацию о солнечно-земных связях и публикуя официальные оповещения и предупреждения о космической погоде для США.

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