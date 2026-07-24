Погода в Украине резко изменится: где пригреет до +30, а где ударят грозы со шквалами

В некоторых областях Украины на выходных прогнозируются сильные ливни, грозы и шквалы.

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Погода в Украине на выходных / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине 25-26 июля

В каких регионах ожидаются грозовые дожди

Когда погода резко изменится

В выходные, 25 и 26 июля, в Украине будет преобладать комфортная летняя погода с умеренной температурой. В то же время в некоторых областях ожидаются дожди, а на востоке страны возможны сильные ливни, грозы и шквалы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 25 июля

В субботу, 25 июля, температура воздуха днем составит +24…+27 градусов, а в западных областях будет несколько прохладнее – +20…+24 градуса.

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По прогнозу синоптика, ночью небольшие кратковременные дожди местами возможны на севере и западе страны. Днём осадки наиболее вероятны в западных областях, а также местами в Полтавской, Сумской, Донецкой областях, в Крыму и на Запорожье. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Погода 26 июля

В воскресенье, 26 июля, воздух прогреется до +25…+29 градусов, а в Закарпатье температура поднимется до +30 градусов. В то же время в восточных областях будет прохладнее – +20…+23 градуса.

Дожди прогнозируются в восточных регионах, в Крыму, Запорожской и Днепропетровской областях. Синоптик предупреждает, что в этих районах возможны сильные ливни, грозы и шквалы. На остальной территории страны ожидается солнечная и сухая погода.

Какая будет погода в Киеве

В Киеве в течение выходных преимущественно будет без осадков. Лишь в ночь на субботу возможен кратковременный дождь. В субботу столбики термометров покажут около +25 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до +28 градусов.

По словам Натальи Диденко, начало следующей недели будет нестабильным в температурном плане.

"Начало следующей недели - какие-то скачки температуры воздуха, как у кенгуру: в понедельник - жара, во вторник-среду - снова прохладно, однако, похоже, что начало августа отдаст предпочтение классике", - отмечает Диденко.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

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Напомним, как сообщил глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань, по предварительным данным, до конца июля сохранится нестабильная погода с локальными кратковременными дождями и без жарких температур.

Главред ранее писал, что, по словам синоптика Натальи Диденко, в последнюю неделю июля в Украину вернутся высокие температуры воздуха, ожидается жара.

Ранее стало известно, что 24 июля самая прохладная погода ожидается в западных областях Украины, в Сумской, Полтавской и некоторых районах Днепропетровской областей.

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О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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