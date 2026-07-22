Дожди и грозы не отступают: когда Украину накроет новая волна жары

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине 23 июля
- Где ожидаются дожди с грозами
- Когда в Украину вернется жара
В четверг, 23 июля, в Украине ожидается прохладная летняя погода без жары. Максимальная температура воздуха составит +20…+25 градусов.
Теплее будет на востоке и юго-востоке страны, где столбики термометров поднимутся до +25…+28 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По прогнозу синоптика, дожди пройдут в западных областях (кроме Тернопольской и Хмельницкой), а также в восточных регионах, Запорожье и Крыму.
Кроме того, в ближайшую ночь в Одесской области ожидаются ливни и грозы, однако днем осадки ослабнут. На остальной территории Украины значительные осадки маловероятны.
Какая будет погода в Киеве
В столице 23 июля ожидается комфортная погода без осадков.
"В Киеве погода - рахат-лукум! 23 июля - белые облачка, ласковое солнце, без дождя и температура воздуха +23…+25 градусов", - отмечает синоптик.
Когда вернется жара
По словам Натальи Диденко, в начале следующей недели температура воздуха начнет повышаться. А уже в начале августа синоптики прогнозируют жару.
"Но пока рано делать точные прогнозы: пока что - свежий воздух, локальные дожди, много солнца", - добавила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, в среду, 22 июля, в Украине местами будет жарко. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что самая высокая температура воздуха ожидается в Крыму, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.
Напомним, что Европу вскоре может накрыть новая волна жары с историческими максимумами температуры, но на территорию Украины она пока не повлияет.
Ранее сообщалось, что 23 июля ночью на Левобережье Украины, днем также в северо-западных областях пройдут грозовые дожди, в северо-восточной части местами значительные. На остальной территории страны без существенных осадков.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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