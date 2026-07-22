Дожди и грозы не отступают: когда Украину накроет новая волна жары

В ряде регионов Украины в четверг ожидаются дожди и грозы.

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Погода в Украине 23 июля / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине 23 июля

Где ожидаются дожди с грозами

Когда в Украину вернется жара

В четверг, 23 июля, в Украине ожидается прохладная летняя погода без жары. Максимальная температура воздуха составит +20…+25 градусов.

Теплее будет на востоке и юго-востоке страны, где столбики термометров поднимутся до +25…+28 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По прогнозу синоптика, дожди пройдут в западных областях (кроме Тернопольской и Хмельницкой), а также в восточных регионах, Запорожье и Крыму.

Кроме того, в ближайшую ночь в Одесской области ожидаются ливни и грозы, однако днем осадки ослабнут. На остальной территории Украины значительные осадки маловероятны.

Какая будет погода в Киеве

В столице 23 июля ожидается комфортная погода без осадков.

"В Киеве погода - рахат-лукум! 23 июля - белые облачка, ласковое солнце, без дождя и температура воздуха +23…+25 градусов", - отмечает синоптик.

Когда вернется жара

По словам Натальи Диденко, в начале следующей недели температура воздуха начнет повышаться. А уже в начале августа синоптики прогнозируют жару.

"Но пока рано делать точные прогнозы: пока что - свежий воздух, локальные дожди, много солнца", - добавила Диденко.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в среду, 22 июля, в Украине местами будет жарко. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что самая высокая температура воздуха ожидается в Крыму, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.

Напомним, что Европу вскоре может накрыть новая волна жары с историческими максимумами температуры, но на территорию Украины она пока не повлияет.

Ранее сообщалось, что 23 июля ночью на Левобережье Украины, днем также в северо-западных областях пройдут грозовые дожди, в северо-восточной части местами значительные. На остальной территории страны без существенных осадков.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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