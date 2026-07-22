Биологическая дочь Питта и Джоли нанесла удар по своему отцу

Вивьен Джоли-Питт последовала примеру своих братьев и сестер.

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Брэд Питт и Анджелина Джоли - дети / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

По каким причинам дочь Питта приняла такое решение

На какой шаг она решилась

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, Вивьен Джоли-Питт, подала заявление об официальном исключении фамилии "Питт".

Как пишет Page Six, 18-летняя Вивьен подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса с просьбой изменить её официальное имя с Вивьен Маршелин Джоли-Питт на Вивьен Маршелин Джоли.

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Маршелин Бертран - это имя покойной матери Джоли, которая умерла в 2007 году после борьбы с раком яичников и груди.

Анджелина Джоли развелась уже давно / ua.depositphotos.com

В судебных документах, Вивьен указывает в качестве причины "личные обстоятельства".

В ходе судебного разбирательства источник эксклюзивно сообщил Page Six: "Вот как выглядит полное и тотальное отчуждение родителей - это ужасно, преднамеренно и ненужно, служит лишь интересам родителя, получающего извращенное удовольствие от исключения другого заботливого родителя из жизни своих детей".

От Брэда Питта отказались все / imdb.com

Ранее источник сообщил Page Six: "Если Брэд не близок с детьми, то это из-за причиненного вреда. Дети теперь взрослые и принимают собственные решения, которые заслуживают уважения. Если они решают отдалиться от него, это происходит из-за этой боли и вреда".

Эти документы знаменуют собой очередное развитие событий в многолетнем семейном конфликте, который развернулся после широко обсуждаемого развода Питта и Джоли в 2016 году.

62-летний звезда "Бойцовского клуба" и 51-летняя Джоли завершили свой развод в декабре 2024 года, положив конец более чем восьмилетней судебной тяжбе после того, как Джоли подала заявление о расторжении брака в сентябре 2016 года.

У бывшей пары шестеро детей: Мэддокс, 24 года, Пакс, 22 года, Захара, 21 год, Шило, 19 лет, и близнецы Нокс и Вивьен.

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О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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