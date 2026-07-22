"Ему будет тяжело": Залужный отреагировал на назначение Драпатого главкомом ВСУ

Читайте в материале:
- Как Залужный оценил назначение Драпатого
- Что он считает самым важным в военном деле
- Почему новому главкому нечего стыдиться
Бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный отреагировал на назначение нового руководителя армии Михаила Драпатого, подчеркнув моральные принципы и честь как главные ценности военного дела. Об этом Залужный написал в своём Telegram-канале.
"Дело, которому мы посвящаем всю жизнь, наполнено, прежде всего, моральными принципами и ценностями, которые формируют честь. Честь, которая дороже любых должностей и наград", - отметил Залужный.
По его словам, именно честь создаёт идеи и побуждает искать людей, способных достойно пронести свой тяжёлый крест рядом.
"Те, кто думает и поступает иначе, всегда рано или поздно получат позор", - добавил экс-главнокомандующий.
Залужный также обратился непосредственно к новому руководителю Вооружённых сил, предупредив о сложности его будущей миссии.
"Новому главнокомандующему Вооружённых Сил Украины будет очень тяжело. Значительно тяжелее, чем он себе представляет. Однако Михаилу точно уже никогда не будет стыдно", - написал Залужный.
В завершение он обозначил своё видение того, что определяет человека чести на этой должности.
"Человек чести не имеет идола, поэтому ему нечего терять. Единственное, что у него есть, - это лишь долг", - подытожил Залужный.
Также экс-главком опубликовал фото вместе с Драпатым:
Отставка Сырского и назначение Драпатого на должность главкома ВСУ
Как писал Главред со ссылкой на Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский рассматривал возможность отставки главнокомандующего Вооружённых сил Александра Сырского на фоне масштабных протестов с требованиями сместить военного руководителя. Возможным кандиатом на должность главкома источники называли командующего Объединёнными силами, генерал-майора Михаила Драпатого.
Вечером 21 июля экс-советник министра обороны Украины, волонтер Сергей Стерненко заявил, что Зеленский отправил в отставку Сырского. Позже эту информацию подтвердил и сам президент в видеообращении.
Зеленский также сообщил о назначении на должность главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Решение президент принял после серии встреч с командирами армейских корпусов, корпуса морской пехоты и командующим оперативной группировкой "Восток" Виктором Николюком.
Детальнее о том, кто такой Михаил Драпатый - читайте в материале: От легендарного прорыва до громкой отставки: что известно о главкоме ВСУ Драпатом.
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О персоне: Валерий Залужный
Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).
23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.
Посол Украины в Великобритании. Приступил к исполнению обязанностей посла 11 июля 2024 года.
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