"Для нас это плохо": россияне запаниковали после назначения Драпатого главкомом ВСУ

Российские Z-паблики неожиданно признали преимущество Украины после смены Александра Сырского на Михаила Драпатого.

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Михаил Драпатый назначен новым главкомом ВСУ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/MykhailoDrapatyi

Ключевые тезисы:

В Z-пабликах Драпатого назвали опаснее Сырского

Россияне раскритиковали свое военное руководство

Часть комментаторов позавидовала влиянию украинцев на власть

Новым главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского станет Михаил Драпатый. Это решение президента Украины вызвало неожиданно нервную реакцию в российских Z-сообществах. Вместо привычных насмешек многие военные блогеры и сторонники войны открыто признали, что считают кадровое решение Киева угрозой для российской армии. Более того, часть комментаторов использовала ситуацию для критики российского военного руководства и политической системы.

Главред собрал реакции жителей страны-агрессора и военных Z-блогеров на назначение Драпатого главкомом ВСУ.

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"Это для нас плохо"

Одной из самых распространенных оценок стало признание того, что Драпатый является более опасным противником, чем его предшественник Александр Сырский.

Пропагандистский канал "Воевода Вещает" написал, что новый главком "искренне ненавидит" россиян и будет действовать значительно жестче, чем Сырский.

Похожую оценку дал и Z-блогер Юрий Подоляка. Он обратил внимание на возраст Драпатого и его боевой опыт.

"Драпатому всего 43 года. Эту войну он начал комбатом. Генерал, который выдвинулся на войне и понимает ее, очень сложный противник. Это для нас плохо".

Некоторые комментаторы также напомнили о роли Драпатого в боях за Харьковскую область.

"Те, кто смеются над фамилией, забыли, как Драпатый вышиб наших из Купянска".

"Весна 2014. Тогда, ещё 31 летний майор Драпатый давит русских людей в Мариуполе на БМП-2. Он нас ненавидит и ненавидит последовательно. А значит будет пытаться убивать, не взирая ни на какие моральные ограничения. Вопрос только в том:"А мы будем такими в ответ...или наконец вернём себе инициативу эскалации?", - пишет еще один комментатор.

Россияне начали сравнивать украинскую и российскую армии

Не менее примечательно, что обсуждение быстро переросло в критику российской армии.

Пользователи жаловались на отсутствие кадровых изменений в российском военном руководстве, противопоставляя ситуацию Украине.

"Они поменяли уже второго командующего. А у нас все сидит старпер и генералов миллион бестолковых".

Другие отмечали, что современной войной должны руководить молодые офицеры, способные быстро принимать решения.

"В современной войне нужны люди с молодым сознанием, способные быстро принимать решения. Мы видим такие действия. Но они на низах".

Некоторые россияне признавали, что даже в собственном возрасте понимают необходимость смены поколений: "Мне 70, и я понимаю, что нужны молодые, дерзкие, прогрессивные".

Россияне завидуют украинцам

Отдельной темой обсуждения стал тот факт, что украинское общество не побоялось выйти на улицы на акции протеста.

Часть российских пользователей утверждала, что кадровые изменения стали следствием общественного давления на украинскую власть:

"Сам факт, что народ Украины вынудил Зеленского на кадровые решения. А теперь представьте такое в России?"

Другие прямо признали, что завидуют возможности украинцев влиять на власть.

"Завидую [украинцам], если честно. [Ничеого] этот народ не боится и майданит по любому поводу, чтобы власть не борзела слишком. Такому народу небось ни один президент не рискнул бы интернет блокировать или коров резать. А мы, терпилы, всё схаваем".

Еще один комментарий оказался еще более показательным:

"Протесты всё-таки играют там роль. Жаль, у нас такого нет".

Досталось и российскомйу диктатору Владимиру Путину: "О как, народ вышел и сменил Главнокомандующиего ВСУ... Владимирович, ты хочешь освободить свободный народ от свободы?".

Критика российского командования

На фоне обсуждения нового главкома ВСУ часть пользователей вновь вернулась к оценке результатов войны.

Некоторые открыто ставили под сомнение эффективность российского командования.

"Пять лет СВО, а мы по-прежнему в Донецкой области".

Другие сравнивали бывшего главкома ВСУ Александра Сырского с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым, называя их "аналогами", и признавали, что смена руководства ВСУ может стать для России неблагоприятным фактором.

"Сырский все таки был русский и семья в России, и он постоянно сдерживал Мадяра. Ведь не секрет, по Крыму ударов было не сильно много. Теперь все, у Мадяра развязаны руки, сейчас начнется Армагедон", - пишут в Сети.

Таким образом, обсуждение назначения Михаила Драпатого в российских Z-пабликах оказалось значительно менее оптимистичным, чем можно было ожидать. Вместо привычной бравады многие авторы признали, что Украина получила более молодого и имеющего боевой опыт главнокомандующего, а само кадровое решение стало поводом для новой волны критики состояния российской армии, ее командования и неспособности власти проводить аналогичные изменения.

Отставка Сырского и назначение Драпатого на должность главкома ВСУ

Как писал Главред со ссылкой на Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский рассматривал возможность отставки главнокомандующего Вооружённых сил Александра Сырского на фоне масштабных протестов с требованиями сместить военного руководителя. Возможным кандиатом на должность главкома источники называли командующего Объединёнными силами, генерал-майора Михаила Драпатого.

Михаил Драпатый / Инфографика: Главред

Вечером 21 июля экс-советник министра обороны Украины, волонтер Сергей Стерненко заявил, что Зеленский отправил в отставку Сырского. Позже эту информацию подтвердил и сам президент в видеообращении.

Зеленский также сообщил о назначении на должность главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Решение президент принял после серии встреч с командирами армейских корпусов, корпуса морской пехоты и командующим оперативной группировкой "Восток" Виктором Николюком.

Детальнее о том, кто такой Михаил Драпатый - читайте в материале: От легендарного прорыва до громкой отставки: что известно о главкоме ВСУ Драпатом.

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О персоне - Михаил Драпатый Михаил Драпатый - украинский военнослужащий, генерал-майор Вооруженных сил Украины - главком ВСУ. Ранее командующий группировкой Объединенных сил (2025 - 2026), командующий Сухопутных войск ВСУ (2024 - 2025). Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады (2016-2019). Заместитель начальника Генштаба по подготовке военных (с февраля 2024). Глава оперативно-тактической группировки войск "Луганск" (с сентября по ноябрь 2024), глава оперативной группировки войск "Харьков" (с мая по сентябрь 2024). Рыцарь орденов Богдана Хмельницкого и "Народный Герой Украины", пишет Википедия.

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