"Украина уже победила": министр обороны Италии сделал резонансное заявление

В первые дни полномасштабного вторжения большинство аналитиков были уверены, что российские войска возьмут Киев за считаные дни.

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Министр обороны Италии сделал громкое заявление по Украине / коллаж: Главред, фото: x.com/GuidoCrosetto

Что сказал Гвидо Крозетто:

В феврале 2022 года все думали, что РФ доберется к Киеву через неделю

Украина с каждым днем усложняет войну для Путина

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Украина уже может считать себя победителем в войне, так как Россия не смогла достичь своей главной цели - быстро захватить страну. Об этом сообщает Il Sole 24 Ore.

По словам главы итальянского оборонного ведомства, в первые дни полномасштабного вторжения большинство аналитиков были уверены, что российские войска возьмут Киев за считаные дни.

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"Четыре года назад все думали, что Россия доберется к Киеву через неделю", - сказал Крозетто.

Он также напомнил, что тогда Соединенные Штаты даже подготовили самолет для возможной эвакуации президента Украины Владимира Зеленского.

Однако, отметил министр, спустя четыре года ситуация кардинально изменилась. По его словам, российская армия фактически увязла на линии фронта и ежемесячно теряет около 30 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Крозетто подчеркнул, что Украине удалось не только сохранить независимость, но и существенно повлиять на современную военную тактику. В частности, массовое применение беспилотников, по его мнению, стало примером для армий многих стран мира.

"Украина все еще существует; она сильна и с каждым днем усложняет войну для Владимира Путина. С ее точки зрения, она уже победила, потому что никогда не собиралась вторгаться в Россию - она только защищается", - заявил министр.

Глава Минобороны Италии также выразил мнение, что война закончится лишь тогда, когда Россия прекратит обстрелы Украины хотя бы на 24-48 часов. По его словам, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году подобного не происходило ни разу.

Позицию Крозетто поддержал его британский коллега Вес Стритинг, который назвал развязанную Россией войну против Украины "унижением для Путина".

Какой сценарий войны готовит Россия - комментарий политолога

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии Главреду заявил, что телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, а также информация о возможной передаче Украине лицензии на производство ракет для Patriot вызвали разочарование в России. В то же время, по его мнению, именно такая реакция может подтолкнуть Кремль к опасным решениям.

Политолог призвал не делать слишком оптимистичных выводов из негативных настроений в российском руководстве, поскольку они могут иметь неоднозначные последствия. По его словам, в первую очередь это укрепляет позиции так называемой "партии войны" в России - сторонников отказа от любых договоренностей с США, которые могут убедить Владимира Путина полностью прекратить переговоры с Дональдом Трампом.

Фесенко признал, что нынешняя ситуация в целом выглядит благоприятной для Украины, однако в то же время она может укрепить позиции тех представителей российской власти, которые выступают за дальнейшую эскалацию войны и усиление военного давления.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о возможности возобновления переговоров между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что вновь собрать делегации можно в Турции для возобновления дипломатических усилий. По его словам, в настоящее время переговорный процесс фактически остановился, а боевые действия усилились, и необходимо срочно возобновить диалог.

Политолог Вадим Денисенко высказал мнение, что до реальных переговоров между лидерами Украины и России еще далеко. Он подчеркнул, что формат "один на один" очень рискован для переговоров и требует предварительных шагов. Аналитик также отметил, что ключевыми факторами являются изменение риторики США и необходимость дождаться разговора Трампа с Путиным.

В Баку состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и России, посвященная поиску путей прекращения войны России против Украины. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

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О персоне: Гвидо Крозетто Гвидо Крозетто - итальянский государственный деятель, политик и предприниматель, занимающий пост министра обороны Италии с октября 2022 года в правительстве Джорджи Мелони. Родился 19 сентября 1963 года в городе Кунео (регион Пьемонт) в семье крупных промышленников. Является одним из сооснователей правой политической партии "Братья Италии" совместно с Джорджей Мелони. До назначения на министерский пост много лет являлся депутатом парламента Италии. Длительное время руководил Итальянской федерацией компаний аэрокосмической, оборонной и безопасной отраслей (AIAD). Перед вступлением в должность министра обороны покинул все коммерческие посты, чтобы избежать конфликта интересов. В качестве главы оборонного ведомства Италии Гвидо Крозетто занимает активную проевропейскую и проатлантическую позицию: Крозетто выступает за регулярные поставки вооружений и гуманитарной помощи Киеву, подчеркивая, что это необходимо для долгосрочной стабильности в Европе. Он публично заявляет, что Украина уже одержала важнейшую геополитическую победу, сумев отстоять свою государственность.

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