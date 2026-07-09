Фесенко: Трамп изменил отношение к Украине, США помогут бить по РФ – что это значит для войны

Встреча Зеленского и Трампа стала успехом для Украины, но у Путина еще остались козыри, чтобы склонить США на свою сторону, отметил Владимир Фесенко.

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Встреча Зеленского и Трампа прошла успешно, но у Путина есть козыри, чтобы все испортить – Фесенко / Коллаж: Главред

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа 8 июля на полях саммита НАТО принесла Украине ряд позитивных новостей, а Кремлю – неприятные сюрпризы. Президент США не только был необычайно щедр на похвалу и комплименты в адрес Украины, но и фактически поддержал удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявив, что такая "эскалация способствует завершению войны" Более того, американцы даже пообещали помогать в этом деле. Если эти слова превратятся в реальную политику Вашингтона, российским НПЗ придется гореть чаще и ярче, а России – все глубже погружаться в топливный апокалипсис.

Наибольшую же истерику в российском информационном пространстве вызвало заявление Трампа о возможности предоставления Украине лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot. В Москве прекрасно понимают: речь уже идет не об очередном пакете помощи, а о перспективе собственного производства критически важных ракет в Украине.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко в интервью Главреду рассказал, почему встреча Зеленского и Трампа стала одной из самых успешных для Украины, насколько изменилось отношение Вашингтона к Украине и войне, будет ли у Украины собственное производство ракет для Patriot, как американцы будут помогать наносить удары вглубь России, а также какие козыри Путин еще может использовать, чтобы вновь склонить Трампа на свою сторону.

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Как бы вы оценили атмосферу встречи Трампа и Зеленского на полях саммита НАТО? Видите ли вы признаки того, что отношение Трампа к войне и Украине изменилось?

Изменилось, и довольно существенно. Эта встреча лишь подтвердила это.

Признаки изменения отношения американцев к Украине проявляются с мая. Именно тогда прозвучали первые положительные заявления об успехах украинских беспилотников и в целом Украины в войне. Об этом говорил даже министр обороны США Пит Хегсет, что очень показательно, ведь он никогда не был нашим сторонником. Государственный секретарь США Марко Рубио также отмечал наши успехи в конце мая. Более того, недавно в интервью даже вице-президент США Джей Ди Вэнс, который тоже не является нашим сторонником, отметил успехи Украины в войне и сказал, что это может способствовать созданию предпосылок для ее завершения.

Во время встречи с Зеленским Трамп был в очень хорошем настроении, отметил Фесенко / Фото: Офис президента Украины

И сейчас все это подтвердил сам Трамп.

Во время встречи с Зеленским Трамп был в очень хорошем настроении, а это всегда важный момент.

Какими будут практические результаты этой встречи?

Трамп сделал много позитивных заявлений. Прежде всего, для нас важно заявление о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot. Пока что это намек на то, что такое политическое решение возможно. Это действительно важный момент.

Другое важное для нас заявление – о возможной договоренности с США по украинским дронам: американцы могут закупать наши дроны и дронные технологии. Украинская дипломатия работала над этим еще с прошлого года, а особенно после начала войны с Ираном это стало одним из наших приоритетов в отношениях с Соединенными Штатами.

Очень важной и показательной была одна реплика Трампа. Когда его спросили, как он относится к ударам Украины по российским НПЗ, он сначала сказал: "Пусть ответит Марко". И Рубио дал положительную оценку динамике военных действий Украины против России, в частности, этим ударам. После этого Трамп добавил, что это "эскалация, которая будет способствовать завершению войны". Это важно, потому что может повлиять на дальнейший переговорный процесс.

Кстати, это было признаком того, что изменилось отношение самого Трампа к Украине и ее позиции в войне. Он больше не сказал ни слова о том, что у Украины "нет козырей". Наоборот – проявил уважение. Именно военные успехи Украины стали определяющим фактором изменения позиции Трампа.

Одна показательная деталь. На встрече в составе украинской делегации Трамп отметил и даже назвал героем заместителя главы Офиса президента Украины Павла Палису, который является украинским военнослужащим. В то же время Трамп был щедр на комплименты и в адрес президента Зеленского, что случалось нечасто. Вообще скажу так: по количеству положительных оценок и комплиментов это, пожалуй, был рекорд со стороны Трампа.

Кроме того, прозвучали и другие позитивные заявления: о возможном визите Трампа в Киев, о том, что после войны США могут открыть украинское небо, и т.д.

Поэтому общая оценка встречи, безусловно, положительная.

Впрочем, нужно иметь в виду: политические "качели" Трампа – хорошо известный феномен. И через некоторое время, особенно после разговоров с Путиным, что-то может измениться.

Обратите внимание на то, что, кроме влияния ударов по российским НПЗ на переговорный процесс, других заявлений относительно переговоров не было. Пока что Трамп почти не затрагивал тему мирных переговоров. Конечно, он повторял свои традиционные тезисы: что войну нужно завершить, что гибнет много людей, что украинцы и россияне очень близки и могут договориться.

Поэтому я очень осторожен в оценках. Нужно подождать и посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше. Особенно после разговора Трампа с Путиным.

В прошлом году была похожая ситуация: Трамп очень положительно отзывался об Украине, даже сказал, что мы побеждаем в войне и можем освободить оккупированные территории. Это было в сентябре, в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, когда также состоялась его встреча с Зеленским. Но впоследствии, в октябре, состоялась встреча с Зеленским в Белом доме, на которой царила совершенно иная атмосфера. А затем появился мирный план, который, мягко говоря, не совсем соответствовал нашим интересам.

Поэтому 8 июля, безусловно, был очень успешным днем для Украины, а встреча Зеленского и Трампа прошла очень позитивно, но не стоит делать окончательные выводы только по итогам одной встречи. Необходимо, чтобы эта тенденция сохранилась, усилилась и, в частности, повлияла на дальнейший переговорный процесс.

Позиция Трампа в отношении Украины еще может измениться, у Путина есть четыре "козыря", чтобы повлиять на него, отметил Фесенко / Фото: Белый дом

Какие "козыри" сейчас есть у Путина, благодаря которым он может изменить отношение Трампа к Украине и войне?

Что касается "козырей", у Путина действительно есть способы повлиять на Трампа.

Первый фактор – военный. Путин пытается продемонстрировать, что Россия сохраняет военную инициативу. Даже в день встречи Трампа и Зеленского – ударами по Киеву. Такой интенсивности ударов по украинской столице, как сейчас – и ночью, и днем, – давно не было. Первая неделя июля, а уже произошло три волны ударов почти подряд. Даже не припомню, было ли раньше такое, чтобы в течение одной недели Киев подвергся трем масштабным атакам. Обычно между ними были интервалы не менее недели, а то и больше.

Путин стремится продемонстрировать Трампу, что Россия не проигрывает войну и существует риск дальнейшей эскалации. Думаю, он будет пытаться убедить Трампа в том, что у России есть "козыри" и достаточные военные ресурсы.

Второй фактор – тайная дипломатия. Сейчас снова могут активизироваться контакты через Кирилла Дмитриева, Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и сына Трампа. Об этом мало говорят, но я думаю, что у россиян есть каналы влияния, связанные не только с официальными участниками переговоров. В частности, старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, сын от первого брака, пожалуй, является самым антиукраински и самым пророссийски настроенным человеком в его ближайшем окружении. Именно через таких людей россияне могут пытаться оказывать влияние, настраивая Трампа против Украины. Они могут подбрасывать компромат или придумывать истории о том, что Зеленский или кто-то из украинского руководства якобы сказал что-то плохое о Трампе.

То есть Россия будет действовать через интриги: в тайном режиме россияне будут пытаться настраивать Трампа против Украины. Такой механизм работал в прошлом году, и, думаю, сейчас его снова попытаются использовать.

Третий фактор – лесть в адрес Трампа и попытки убедить его в том, что во время переговоров нужно учитывать российскую позицию и что без уступок со стороны Украины мирного соглашения не будет. Думаю, сейчас это не подействует на Трампа, но Путин умеет с ним разговаривать, поэтому он попытается постепенно восстановить свое психологическое влияние и убедить Трампа вернуться к "духу Анкориджа". Хотя уже и в самой России над этим смеются, а после этой встречи Зеленского и Трампа говорят, что "Анкоридж похоронен".

Однако у Путина есть еще один – четвертый – важныйкозырь. Обратите внимание: когда Трамп общался с Зеленским во время пресс-конференции, он назвал ещё один мотив своего положительного отношения к Украине – у него появился экономический интерес. Речь идет о ресурсном соглашении и участии США в добыче украинских редкоземельных металлов. Для нас то, что появился экономический интерес не у Трампа, а у США, хорошо, потому что это косвенная гарантия безопасности для Украины: если есть собственный интерес, его будут защищать.

Но – у России тоже есть что предложить Штатам. Она обладает огромными природными ресурсами. И в Москве тщательно проанализируют эту встречу и прозвучавшие заявления, как и все предыдущие заявления Трампа. Россияне понимают интерес Трампа к природным ресурсам других стран и будут предлагать ему гораздо более масштабное ресурсное соглашение между США и Россией. Но исключительно при условии, что Украина пойдет на уступки России в ходе мирных переговоров. Вот этот аргумент для Трампа может оказаться весомым, ведь он, прежде всего, бизнесмен. Мы уже неоднократно видели, как чисто деловой интерес влияет на его политические решения.

Получается, что, несмотря на все позитивные заявления, которые мы услышали во время встречи Трампа и Зеленского, пока рано радоваться?

Безусловно, эта встреча имеет положительное значение. Но пока рано делать окончательные выводы. Поэтому ту работу, которая предшествовала встрече, в частности наши удары по России, нужно продолжать. Кирилл Буданов в интервью РБК очень метко сказал: Трамп уважает победителей. Именно этот статус победителя, пусть и относительный, нужно поддерживать. Ведь война еще не выиграна.

Кстати, также вышла статья Валерия Залужного, в которой он критически отмечает, что еще рано делать выводы о том, кто побеждает в этой войне, поскольку идет война на истощение. Буданов тоже говорит, что война может затянуться и что возможна её эскалация.

Поэтому нам очень важно и в дальнейшем демонстрировать военные успехи и показывать, что Украина способна на равных воевать с Россией и наносить ей точные удары, что пусть локально, на отдельных направлениях, но способна побеждать Россию. Именно это сегодня является определяющим фактором. И именно над этим нужно работать дальше.

Производство ракет для систем Patriot должно вестись под землей, и Трамп об этом сказал, отметил Фесенко / Коллаж: Главред, фото: Википедия, defense.gov

Давайте вернемся к заявлению Трампа о возможности предоставления Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot. Насколько вообще это реально – с технической, безопасностной и и финансовой точек зрения? Не получится ли так, что вся финансовая нагрузка производства ляжет на плечи Украины, и сможем ли мы это вытянуть?

Трамп, собственно, так и сказал. Нам еще предстоит заплатить за лицензию.

Напомню, как сейчас работает схема, и она вполне устраивает Трампа. Мы платим за американское оружие. Почему американцы до сих пор не предоставляли лицензию? Потому что это сугубо деловой, логичный и рациональный шаг. Сейчас ракеты для Patriot нужны всем: прежде всего самим американцам, европейцам, Украине, странам Ближнего Востока. Все понимают риски, связанные с ракетами, "шахедами" и другими средствами поражения. Всем нужны современные средства ПВО.

При этом у американцев не хватает производственных мощностей. Они увеличивают производство ракет-перехватчиков для Patriot, но даже это не позволит покрыть дефицит в ближайшие годы.

Что делать? Логичный шаг – расширять производство в других странах. Американцы получат деньги за лицензии, будут получать свою маржу от производства этих ракет, а то, что будут производить у себя, в основном оставлять для собственных нужд. В то же время европейцы и мы фактически будем производить ракеты для себя. Всех такая схема устраивает.

Безусловно, нам понадобятся средства на производство. И здесь мы будем полагаться на поддержку партнеров. По крайней мере, на этот и следующий год уже есть соответствующие договоренности. Со стороны ЕС предусмотрено около 90 миллиардов евро на два года, из которых примерно две трети должны пойти именно на военную поддержку. Кроме того, в этом году страны НАТО должны обеспечить ещё около 70 миллиардов долларов помощи. Это своеобразная "общая касса", в которую вносят средства разные страны. 70 миллиардов долларов – это ориентир, которого должны достичь в течение года. Часть этих средств также может быть направлена на производство вооружения.

Поэтому мы будем рассчитывать на финансовую поддержку наших партнеров. Хотя частично придется платить и самим, мы в этом заинтересованы.

А с точки зрения безопасности? Если такое производство организуют в Украине, оно же будет постоянно подвергаться ударам со стороны России.

Да, безусловно. Кстати, Трамп выразил надежду, что такое производство будет размещено под землей. Думаю, и многие в Украине будут надеяться на то, что, если производство ракет для Patriot здесь начнется, оно будет максимально защищено. И, на мой взгляд, фраза "под землей" является ключевой. Это проверенная практика: так в свое время Германия производила все необходимое, чтобы обезопасить себя от бомбардировок, так поступает Тайвань, а также Иран. Трамп хорошо знаком с этим опытом именно на примере Ирана. И нам тоже нужно действовать именно так.

Недавние события в Вишневом и некоторых других городах, к сожалению, свидетельствуют о том, что полностью скрыть украинские военные производства не удается. Если производство ракет для Patriot будет развернуто, оно будет постоянно подвергаться российским ударам. Поэтому о мерах безопасности придется позаботиться.

И еще один важный нюанс: производство ракет для Patriot – это дело не сегодняшнего, а завтрашнего дня. Такое соглашение еще нужно утвердить, подписать, найти финансирование, создать производственные мощности и только потом запускать производство. На все это нужно время, быстро это не произойдет. Думаю, это произойдет не раньше следующего года.

Пока что нам придется искать и закупать эти ракеты. И здесь уже не имеет принципиального значения, закончится ли война или нет, поскольку такие производственные мощности все равно понадобятся Украине.

По словам Фесенко, американцы будут помогать Украине во время атак на РФ обходить ПВО / Фото: Офис президента Украины

Как мы уже упоминали, Трамп положительно оценил наши дальнобойные удары вглубь России, в частности по НПЗ. Как вы считаете, означает ли такое заявление, что Вашингтон фактически дает полноценный "зеленый свет" на перенос боевых действий на территорию России?

Сейчас уже не идет речь о каких-то запретах. Так было при Байдене, хотя даже при его администрации эти ограничения постепенно начали снимать. Для Трампа это не является принципиальным вопросом. Если такие удары способствуют завершению войны – пожалуйста.

Более того, во время пресс-конференции прозвучала важная фраза Марка Рубио о том, что американцы помогают Украине наносить эти удары. То есть речь идет не просто о разрешении, а именно о помощи.

Мы уже давно действуем без разрешений. Раньше мы зависели от американских разрешений, потому что США бесплатно предоставляли нам оружие. Теперь они его не предоставляют – мы его покупаем. Поэтому у нас нет обязательств и ограничений, где, как и каким образом использовать приобретенное американское вооружение.

А если говорить о помощи, о которой упомянул Рубио, то в чем именно она будет заключаться в дальнейшем?

Думаю, речь идет прежде всего о спутниковой разведывательной информации, которую США предоставляют Украине, то есть о точных координатах целей и о том, как к этим целям добраться.

Приведу простой пример. Наши дроны атаковали Омский НПЗ – это примерно в 2,5 тысячи км, за Уралом. Чтобы добраться туда, нужно обойти многочисленные российские системы ПВО. А их на этом маршруте очень много. Но даже если говорить об ударах по Москве, например, по НПЗ в Капотне, ситуация аналогична. Думаю, именно в этом смысле американская разведывательная информация чрезвычайно полезна: она позволяет нам обходить российские системы ПВО.

В то же время американцы извлекают из этого свою выгоду. Они видят, где именно расположены российские системы ПВО, как они работают и как их можно обходить. Это уже соответствует их собственным интересам, ведь Россия остается потенциальным военным противником США.

Украинским дронам удается обходить российскую ПВО и наносить эффективные удары, в частности, по Омскому и Московскому НПЗ, отметил Фесенко / Скриншот

А топливный кризис, в который Россия все глубже погружается в результате наших атак, в интересах США?

Здесь ситуация противоречива. Раньше американцев это действительно беспокоило: они боялись, что это повлияет на мировые цены на нефть, а, соответственно, и на американский рынок. Но сейчас определяющим фактором является не Россия, а ситуация в Ормузском проливе. Именно она оказывает гораздо большее влияние на нефтяной рынок.

Поэтому пока возражений против украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре со стороны США нет. Наоборот, если такие удары потенциально могут повлиять на переговорный процесс и приблизить окончание войны, американцы оценивают это положительно.

Если судить по сообщениям в Telegram-каналах и других соцсетях, после разговора Трампа с Зеленским россияне совсем приуныли. Особенно после заявления о получении лицензии на производство ракет для Patriot. Во что может вылиться это отчаяние россиян, кроме очередных массированных ракетных ударов?

Здесь нужно избегать слишком упрощенных оценок. Конечно, можно этому радоваться, но следует понимать возможные последствия.

Прежде всего это укрепляет позиции "партии войны" в России, то есть тех, кто выступает против любых договоренностей с США. Именно они сейчас будут убеждать Путина, что от переговоров с Трампом нужно отказаться вообще.

А это уже не соответствует нашим интересам. Пока Путин заинтересован в достижении договоренности с Трампом, сохраняется определенное окно возможностей для завершения войны. Если же он полностью откажется от переговоров с Соединенными Штатами, этого окна возможностей больше не будет.

Да, нынешняя ситуация выглядит позитивной для Украины. Но она одновременно мотивирует "партию войны" усиливать свое влияние на Путина и убеждать его отказаться от каких-либо договоренностей с Трампом.

Пока Путин заинтересован в достижении договоренности с Трампом, сохраняется определенное окно возможностей для завершения войны, считает Фесенко / Скриншот

Второе возможное последствие – россияне могут решить, что нужна эскалация войны. Мол, если ситуация складывается именно так, нужно еще больше усиливать военное давление.

Впрочем, может быть и противоположная логика. Кто-то, наоборот, скажет: если даже с помощью Трампа война зашла в тупик, тогда нужно договариваться о ее завершении. То есть реакция внутри России будет неоднозначной.

А какая еще может быть эскалация, куда дальше усиливать войну? Что еще Россия способна сделать?

Возможности для эскалации, к сожалению, ещё есть. Самый простой и самый реалистичный сценарий, который, скорее всего, Кремль применит, хотя и в ограниченных масштабах, – это массовая мобилизация.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958 г., г. Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", сообщает Википедия.

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