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Украина может производить ракеты для Patriot: реальные сроки и "подводные камни"

Анна Косик
9 июля 2026, 09:35
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Производство ракет по лицензии США может обернуться для Украины как спасением от ударов РФ, так и создать дополнительные риски.
Зеленский, Трамп, ракета
Лицензия для Украины имеет как преимущества, так и "подводные камни" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Главное:

  • Украина может получить лицензию и начать производство ракет-перехватчиков
  • На запуск производства ракет для Patriot могут уйти годы из-за множества нюансов
  • Россия может нанести удар по производству крайне необходимых для Украины ракет

Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что Вашингтон может предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков неопределенного типа для систем ПВО Patriot.

Главред узнал о возможных сроках начала производства ракет для Patriot в Украине, а также о нюансах и рисках такого формата усиления ПВО страны.

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Украина может получить лицензию на производство менее мощных ракет

Аналитики ISW проанализировали слова Трампа и заявили, что пока остается неясным, одобрит ли Трамп лицензирование на производство более мощных ракет-перехватчиков PAC-3 или более простых ракет-перехватчиков PAC-2.

Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

Также нет ясности относительно сроков начала производства Киевом ракет-перехватчиков, поскольку производственные мощности будут зависеть от наличия базовых компонентов, входящих в состав ракеты-перехватчика Patriot, и от масштабирования всей цепочки поставок, производящей эти компоненты.

Самая большая проблема с производством ракет в Украине - время

Советник министра обороны Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что производство ракет для Patriot в Украине возможно. Вместе с лицензией Киеву передадут все технологические карты производственных процессов и контакты поставщиков. Также будут проводиться обучение специалистов, на помощь приедут консультанты.

Сергей Бескрестнов "Флэш"
Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Единственная проблема - время. Все процессы, необходимые для начала производства, могут затянуться на год и более.

"Назвать сроки даже приблизительно невозможно, поскольку мы не знаем, например, сколько времени понадобится субподрядчикам на изготовление различных узлов", - отметил "Флэш".

Бюрократическая волокита может создать дополнительные риски для Украины

Аналитики Defense Express подтвердили слова Сергея Бескрестнова. Начало поставок серийной продукции в Украину зависит от промышленной базы, на которой будет разворачиваться производство, и степени локализации.

Некоторое время может уйти и на бюрократическую волокиту с оформлением всех договоренностей на правительственном уровне, а затем на уровне компаний-производителей. Также многое зависит от компетентности со стороны Украины.

Аналитики привели пример Польши, которой в 2018 году доверили производство двигателей поперечного маневрирования для ракет MSE системы Patriot. Местное производство прошло сертификацию только в сентябре 2025 года, а заказ получило лишь через 7 лет.

США могут затягивать переговоры о производстве ракет

Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик в эфире "Киев24" назвал еще один фактор, по которому производство ракет для Patriot может начаться не в ближайшие годы. Дело в том, что западные оборонные компании опасаются передавать технологии производства собственного вооружения из-за риска кражи через шпионские сети.

"Технологии могут быть украдены или попасть к противнику через шпионскую сеть. Тогда это может привести к негативным последствиям, если кто-то начнет производить подобные системы. Например, Китай или другие недружественные Западу страны могут скопировать эти технологии", - пояснил Боровик.

Именно вопрос защиты интеллектуальной собственности и военных технологий является одним из ключевых факторов, который может замедлить переговоры о локализации производства ракет для Patriot за пределами США.

Россия может помешать производству в Украине

Издание Bloomberg пишет, что, по мнению экспертов, наладить производство ракет для Patriot в Украине будет чрезвычайно сложно. Украина может столкнуться с жестким контролем США над критически важными технологиями и нехваткой специализированного оборудования.

Также они отметили, что завод по производству ракет в Украине может стать одной из главных целей для российских ударов. Поэтому некоторые аналитики считают, что безопаснее было бы разместить такое производство в соседней Польше.

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Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Тем более что на этой неделе польское правительство уже подписало соглашение о создании на своей территории центра по обслуживанию ракет PAC-3 для европейских стран.

Украине нужны ракеты для Patriot "на вчера"

Заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий заявил в интервью Дмитрию Тузову для "Апостроф ТВ", что страна-агрессор Россия может производить от 60 до 65 баллистических ракет "Искандер" в месяц.

Искандер-М, ОТРК Искандер-М, 9М723
Искандер-М / Инфографика: Главред

"Россия может воспользоваться этим пробелом, прежде чем Киев сможет произвести собственные ракеты-перехватчики Patriot, и усилить удары баллистическими ракетами, чтобы нанести максимальный ущерб, прежде чем Украина сможет надежнее защитить себя", - подчеркнул он.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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