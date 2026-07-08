Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Зеленский провел встречу с Трампом на саммите НАТО - о чем удалось договориться

Юрий Берендий
8 июля 2026, 16:05обновлено 8 июля, 17:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
Встреча Трампа и Зеленского состоялась перед переговорами с Путиным. Трамп и Зеленский обсудили ПВО, дроны и гарантии безопасности для Киева.
Зеленский провел встречу с Трампом на саммите НАТО - о чем удалось договориться
Зеленский встретился с Трампом - основные заявления президентов / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Трамп и Зеленский встретились накануне переговоров с Путиным
  • Стороны обсудили ПВО, дроны и гарантии безопасности для Киева
  • США готовы предоставить Европе лицензию на производство "Patriot"

На полях саммита НАТО в Анкаре состоялась двусторонняя встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Главным фокусом переговоров стало американское видение "пути к завершению войны" и острая потребность Киева в противоракетных комплексах Patriot. Трансляцию встречи вел Офис президента Украины.

По словам украинского лидера, среди приоритетов - укрепление противовоздушной обороны Украины, ход переговорного процесса по завершению войны и начало работы над соглашением о беспилотниках. Зеленский также поблагодарил США за поддержку и выразил надежду, что Трамп приложит максимум усилий для достижения мира.

видео дня

Главред собрал основные заявления лидеров Украины и США по итогам переговоров.

"Патриот" собственного производства и удары по НПЗ

Одним из вариантов укрепления украинской ПВО может стать передача Киеву технологий производства американских систем противовоздушной обороны.

"Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским, что мы предоставим Украине право на производство ракет "Patriot". Мы покажем им, как это делать. На самом деле это очень сложный процесс. Но вы быстро разберетесь в этой сложности. И мы как раз об этом и говорим. А компания, которая их производит и сейчас строит четыре завода, сможет сделать это за два-три месяца. Если вы заказываете "Patriot", сейчас вам приходится долго ждать. То же самое с "Томагавками". У нас есть много необходимого оборудования, но его называют элитным. Поэтому одна из вещей, о которых мы будем говорить, - это то, что мы предоставим вам лицензию на производство этой техники. Это же круто, правда? Так вы не сможете жаловаться, что мы даем вам недостаточно. Мы скажем: "Делайте сами". Мы пока не сообщили об этом компании, но все уладится. Конечно, они будут в восторге", - подчеркнул Трамп.

Отдельно он высказался по поводу ударов украинских сил по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. По его словам, такая тактика может повлиять на сроки завершения боевых действий.

"Это эскалация, которая может привести к концу", - сказал Трамп на встрече с Зеленским.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

Прогресс в переговорах и будущее Украины

Говоря о ходе мирного процесса в целом, Трамп признал, что личные качества обоих лидеров затрудняют быстрое урегулирование конфликта, одновременно отметив положительную динамику последних недель.

"Я разрешил много войн, и эта - та, которая, на мой взгляд, будет самой простой. Но здесь много преданности и любви к странам. Думаю, мы добились большого прогресса за последние несколько недель, и посмотрим, как всё пойдёт", - заявил Трамп.

Американский президент также отметил изменение характера своих отношений с Зеленским по сравнению с началом их сотрудничества.

"Трудно поверить, правда? С тех пор как я был в Овальном кабинете и до сегодняшнего дня мы наладили очень хорошие отношения", - добавил он.

Особое внимание глава Белого дома уделил экономическому потенциалу Украины, в частности запасам редкоземельных металлов.

"Думаю, он (Зеленский, - ред.) собирается построить великую страну. Сейчас у нас небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть немного земли в этой стране. Но у нас есть полезные ископаемые. Это одни из самых богатых запасов в мире. Украина является одним из лидеров по запасам редкоземельных ископаемых", - сказал глава Белого дома.

Соглашение с США, сделка с США, Фонд восстановления Украины, полезные ископаемые Инфографика Главред
Что предусматривает соглашение с США о создании фонда восстановления Украины / Инфографика: Главред

Когда состоятся переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня поговорит с Владимиром Путиным, и добавил, что российский диктатор и военный преступник якобы стремится к скорейшему завершению войны.

"Путин хочет, чтобы война закончилась, и хочет, чтобы это произошло как можно скорее. Я часто с ним разговариваю. С Зеленским я общаюсь чуть реже, но наши отношения очень хорошие. Думаю, ситуация для Путина меняется и, вероятно, несколько улучшается в некоторых вопросах. В России дела обстоят сложнее. Все оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось", - отметил он.

По словам Трампа, условия России "становятся мягче", а сама война оказалась для Москвы сложнее, чем она ожидала. Президент США также повторил тезис, который высказывает регулярно - о том, что конфликта между Украиной и Россией не произошло бы, если бы он на момент его начала занимал пост главы Белого дома.

"Я привёл аналогию, и она звучит просто, но отчасти верно. У тебя двое детей в парке, они не любят друг друга и начинают ссориться. Иногда нужно дать им побороться", - заявил Трамп, добавив, что между украинским и российским народами "очень мало разницы".

Место для переговоров: Москва или Европа

Отдельной темой разговора стало возможное место проведения мирных переговоров. Трамп спросил у Зеленского, готов ли тот поехать в Москву.

"Там опасно, там летают украинские дроны", - ответил Зеленский, добавив, что для встречи лучше подошло бы другое место, в частности в Европе.

Сам Трамп также высказался по поводу возможного собственного визита в Украину, отметив, что такое решение зависит от соображений безопасности.

"Я приеду в Украину. Но не знаю, разрешит ли мне это служба безопасности в период войны", - сказал Трамп, добавив, что "было бы хорошо посетить Киев".

Что заявил Марко Рубио о способности Украины наносить удары вглубь территории России

Логическим продолжением темы фронта стал вопрос о дальнобойных ударах Киева по российским нефтеперерабатывающим и военным заводам. На запрос журналиста ответил глава американской дипломатии Марко Рубио, который работает непосредственно над украинским направлением переговоров.

"Россиянам становится всё сложнее защищать собственное воздушное пространство. Мы надеемся, что это создаст пространство для переговоров о прекращении этой войны", - отметил Рубио.

Марко Рубио
Марко Рубио / Инфографика Главред

Какие гарантии безопасности Трамп готов предоставить Украине

Вопрос о долгосрочных гарантиях безопасности для Киева журналисты поднимали несколько раз в ходе брифинга. Президент США избежал конкретных формулировок, однако пообещал разработать совместно с европейцами пакет мер на случай повторной агрессии России после подписания соглашения.

"Мы будем работать над какой-то системой безопасности... если нам удастся заключить правильное соглашение, мы поможем Европе. Мы разработаем какой-то пакет мер безопасности, за который мы будем ручаться", - сообщил Трамп.

Согласится ли Трамп закрыть воздушное пространство над Украиной

Один из самых острых вопросов касался возможного закрытия неба над украинской территорией в рамках гарантий безопасности. Трамп не исключал такого сценария, связав его с будущей договоренностью между Киевом и Москвой.

"Речь идет о противовоздушной обороне и истребителях. Если это будет необходимо, то да. Когда мы заключим соглашение, оно будет заключено независимо от того, будут ли гарантии безопасности или нет", - заявил Трамп.

Как Зеленский оценивает изменение ситуации на поле боя

Возвращаясь к теме фронта, слово вновь взял украинский президент, который объяснил изменение динамики боевых действий не численным превосходством, а технологическим отрывом. По словам Зеленского, именно это позволяет Силам обороны переносить акценты борьбы с наземных боев в воздух.

"Сейчас вопрос не в количестве людей, а прежде всего в людях и технологиях. У нас есть лучшие технологические решения, чем у России, и именно поэтому инициатива перешла к нам. Мы нашли способ перерезать их логистическое обеспечение для армии", - пояснил Зеленский.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Какими будут условия соглашения о дронах между Украиной и США

Отдельным блоком переговоров стала тема беспилотников - здесь Трамп признал преимущества украинской стороны в массовом производстве дронов даже в условиях войны. Президент США выразил уверенность, что соглашение о сотрудничестве в этой сфере будет заключено в ближайшее время.

"Мы будем закупать их беспилотники, а также сами их производим. У них есть возможность производить их в огромных количествах, что просто поражает. У них нет таланта в других областях - у вас есть очень талантливые люди", - резюмировал Трамп.

Получит ли Украина усиление ПВО после массированных ударов по Киеву - комментарий эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко выразил сомнение в том, что последние массированные российские удары по Украине существенно ускорят принятие решения западными партнерами о предоставлении дополнительных систем противовоздушной обороны.

По его словам, хочется надеяться на более быструю реакцию союзников, однако предыдущий опыт свидетельствует об обратном. Эксперт напомнил, что мир уже неоднократно видел многочисленные доказательства российских военных преступлений, убийств мирных жителей и жестокости оккупантов, однако это не привело к существенному ускорению бюрократических процедур в европейских странах.

В то же время Коваленко выразил надежду, что последние атаки России все же заставят страны НАТО быстрее реагировать на угрозу и оперативнее принимать решения об усилении поддержки Украины.

"Я все-таки надеюсь, что эти удары станут вызовом для Североатлантического альянса и заставят его ускорить принятие необходимых решений. Ведь это действительно серьезный вызов. Но каких-то особо оптимистичных прогнозов по этому поводу я давать не буду", - подытожил он.

Читайте также:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости США Дональд Трамп мирное урегулирование новости Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия бьет по многоэтажкам в Киеве: количество жертв резко возросло, что известно

Россия бьет по многоэтажкам в Киеве: количество жертв резко возросло, что известно

18:15Война
В Украине хотят изменить правила начисления пенсий: кому будут платить от 6000 грн

В Украине хотят изменить правила начисления пенсий: кому будут платить от 6000 грн

18:04Экономика
Зеленский провел встречу с Трампом на саммите НАТО - о чем удалось договориться

Зеленский провел встречу с Трампом на саммите НАТО - о чем удалось договориться

16:05Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Кому принадлежал объект, сдетонировавший в Вишневом — в Генштабе сделали громкое заявление

Кому принадлежал объект, сдетонировавший в Вишневом — в Генштабе сделали громкое заявление

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины в спальне за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины в спальне за 21 с

Украина озвучила Путину предложение о прекращении войны: в МИД назвали условия

Украина озвучила Путину предложение о прекращении войны: в МИД назвали условия

Астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых закончатся тяжелые времена

Астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых закончатся тяжелые времена

"Проблемы с поведением": Фединчик откровенно рассказал о трудностях с сыном

"Проблемы с поведением": Фединчик откровенно рассказал о трудностях с сыном

Последние новости

18:17

Для четырех знаков зодиака июль станет самым удачным месяцем 2026 года

18:15

Россия бьет по многоэтажкам в Киеве: количество жертв резко возросло, что известно

18:04

В Украине хотят изменить правила начисления пенсий: кому будут платить от 6000 грн

17:57

Новая жизнь старой посуды: как превратить ненужные чашки в полезные вещи

17:55

Ни уксус, ни сода: неожиданное средство от муравьев защитит дом

Путин готовится к новой эскалации и боится проявить слабость перед Трампом — ЖовтенкоПутин готовится к новой эскалации и боится проявить слабость перед Трампом — Жовтенко
17:28

Помидоры мгновенно покраснеют: как ускорить созревание без химикатов

17:22

Известный актер завершил карьеру в 30 лет и начал продавать овощи на базаре

17:12

Максимальная мотивация: четыре знака, которые достигнут целей до 11 августа

17:06

"В Киеве побыла, спасибо": Леся Никитюк уехала вместе с сыном

Реклама
16:59

Что на самом деле означало слово "ширинка" в украинском языке: ответ удивит многих

16:55

Будут ломится от плодов: что обязательно нужно сделать с помидорами в июле

16:25

Почему 9 июля нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

16:20

Огурцы сбрасывают цветки и желтеют: что нужно срочно сделать в июлеВидео

16:18

Девушка с 44 братьями и сестрами раскрыла правду о семье: факты удивляют

16:18

Что предвещают приметы 9 июля: на какие признаки природы стоит обратить внимание

16:12

Умерла известная актриса и бывшая жена Вуди Аллена — что о ней известно

16:05

Зеленский провел встречу с Трампом на саммите НАТО - о чем удалось договориться

16:02

В Кремле готовят важное решение: в ГУР рассказали, что произойдет после выборов в РФ

15:26

Фигуру не придется скрывать: 5 лайфхаков стилиста для королевской стройностиВидео

15:10

Какие приборы всегда нужно выключать из розетки в жару: быстро нагревают домВидео

Реклама
14:50

Чеснок пролежит до следующего сезона: огородница рассказала, когда его выкапыватьВидео

14:49

В Карпатах запустили первый электронный билет для национальных парков: первым стал маршрут на гору Хомьяк

14:44

Гороскоп Таро на завтра 9 июля: Овнам - осторожность, Рыбам - планировать

14:41

Киев непрерывно атакуют реактивные БПЛА: есть погибший и раненые

14:24

Перед смертью люди видят одно и то же: что заметила медсестра

14:19

Эксперты советуют натирать кран фольгой: результат удивит многихВидео

14:15

ВСУ уничтожили еще один самолет ВВС России: что известно

14:04

"Это непросто": Высоцкая нарушила молчание о приемной дочери

13:41

Горят НПЗ, танкеры, аэродром и мосты: Зеленский заявил о возмездии РоссииВидео

13:36

В РФ скончался звезда "Бандитского Петербурга"

13:25

Навроцкий поговорил с Зеленским и сделал неожиданное заявление — что он сказал

13:22

Действуют как магнит: как избавиться от муравьев с помощью двух ингредиентов из кухни

13:09

Будет ломиться от ягод: почему вишню обрезают сразу после сбора

13:06

"Проблемы с поведением": Фединчик откровенно рассказал о трудностях с сыном

12:55

Николь Кидман показала редкое фото взрослой дочери

12:33

Пилот самолета раскрыл свою зарплату: сумма оказалась неожиданной

12:24

Макконахи показал взрослого сына-красавчика

12:10

"Эти процессы его погубят": в РФ незаметно разворачивается роковой для Путина сценарий

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 9 июля: Лошадям - интриги, Обезьянам - накопления

11:49

Это партнерство выгодно Украине: Кулеба о работе Буданова в Офисе Президента

Реклама
11:14

Трамп привез в Турцию 1400 человек и собственный туалет: СМИ раскрыли, для чего

11:13

В Одессе мужчина взял людей в заложники в парикмахерской — что известноВидео

11:07

Известная актриса оказалась в больнице и показала, что с ней происходит — детали

11:06

Пока Европу "плавит" до +39°, в Украине резко похолодает: о чем предупредила синоптик

10:54

Вселенная устроит проверку трем знакам зодиака: кто пройдет главный урок

10:51

Отмена выборов в РФ ради мобилизации: пойдет ли Кремль на такой шаг

10:24

В Азовском море поражены девять танкеров РФ: "Мадяр" рассказал об охоте СБСВидео

10:02

Наряд за космическую цену: внучка Ротару произвела фурор на Неделе моды в ПарижеВидео

09:55

Уже не та, что в 2022 году: Forbes объяснил, почему армия РФ стала значительно опаснее

09:43

Несколько очагов огня на НПЗ: дроны взорвали топ-завод РФ за 1100 км

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять