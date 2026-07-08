Зеленский провел встречу с Трампом на саммите НАТО - о чем удалось договориться

Встреча Трампа и Зеленского состоялась перед переговорами с Путиным. Трамп и Зеленский обсудили ПВО, дроны и гарантии безопасности для Киева.

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Зеленский встретился с Трампом - основные заявления президентов / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Трамп и Зеленский встретились накануне переговоров с Путиным

Стороны обсудили ПВО, дроны и гарантии безопасности для Киева

США готовы предоставить Европе лицензию на производство "Patriot"

На полях саммита НАТО в Анкаре состоялась двусторонняя встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Главным фокусом переговоров стало американское видение "пути к завершению войны" и острая потребность Киева в противоракетных комплексах Patriot. Трансляцию встречи вел Офис президента Украины.

По словам украинского лидера, среди приоритетов - укрепление противовоздушной обороны Украины, ход переговорного процесса по завершению войны и начало работы над соглашением о беспилотниках. Зеленский также поблагодарил США за поддержку и выразил надежду, что Трамп приложит максимум усилий для достижения мира.

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Главред собрал основные заявления лидеров Украины и США по итогам переговоров.

"Патриот" собственного производства и удары по НПЗ

Одним из вариантов укрепления украинской ПВО может стать передача Киеву технологий производства американских систем противовоздушной обороны.

"Птичка мне напела, что сегодня мы будем обсуждать с Зеленским, что мы предоставим Украине право на производство ракет "Patriot". Мы покажем им, как это делать. На самом деле это очень сложный процесс. Но вы быстро разберетесь в этой сложности. И мы как раз об этом и говорим. А компания, которая их производит и сейчас строит четыре завода, сможет сделать это за два-три месяца. Если вы заказываете "Patriot", сейчас вам приходится долго ждать. То же самое с "Томагавками". У нас есть много необходимого оборудования, но его называют элитным. Поэтому одна из вещей, о которых мы будем говорить, - это то, что мы предоставим вам лицензию на производство этой техники. Это же круто, правда? Так вы не сможете жаловаться, что мы даем вам недостаточно. Мы скажем: "Делайте сами". Мы пока не сообщили об этом компании, но все уладится. Конечно, они будут в восторге", - подчеркнул Трамп.

Отдельно он высказался по поводу ударов украинских сил по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. По его словам, такая тактика может повлиять на сроки завершения боевых действий.

"Это эскалация, которая может привести к концу", - сказал Трамп на встрече с Зеленским.

ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

Прогресс в переговорах и будущее Украины

Говоря о ходе мирного процесса в целом, Трамп признал, что личные качества обоих лидеров затрудняют быстрое урегулирование конфликта, одновременно отметив положительную динамику последних недель.

"Я разрешил много войн, и эта - та, которая, на мой взгляд, будет самой простой. Но здесь много преданности и любви к странам. Думаю, мы добились большого прогресса за последние несколько недель, и посмотрим, как всё пойдёт", - заявил Трамп.

Американский президент также отметил изменение характера своих отношений с Зеленским по сравнению с началом их сотрудничества.

"Трудно поверить, правда? С тех пор как я был в Овальном кабинете и до сегодняшнего дня мы наладили очень хорошие отношения", - добавил он.

Особое внимание глава Белого дома уделил экономическому потенциалу Украины, в частности запасам редкоземельных металлов.

"Думаю, он (Зеленский, - ред.) собирается построить великую страну. Сейчас у нас небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть немного земли в этой стране. Но у нас есть полезные ископаемые. Это одни из самых богатых запасов в мире. Украина является одним из лидеров по запасам редкоземельных ископаемых", - сказал глава Белого дома.

Что предусматривает соглашение с США о создании фонда восстановления Украины / Инфографика: Главред

Когда состоятся переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня поговорит с Владимиром Путиным, и добавил, что российский диктатор и военный преступник якобы стремится к скорейшему завершению войны.

"Путин хочет, чтобы война закончилась, и хочет, чтобы это произошло как можно скорее. Я часто с ним разговариваю. С Зеленским я общаюсь чуть реже, но наши отношения очень хорошие. Думаю, ситуация для Путина меняется и, вероятно, несколько улучшается в некоторых вопросах. В России дела обстоят сложнее. Все оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось", - отметил он.

По словам Трампа, условия России "становятся мягче", а сама война оказалась для Москвы сложнее, чем она ожидала. Президент США также повторил тезис, который высказывает регулярно - о том, что конфликта между Украиной и Россией не произошло бы, если бы он на момент его начала занимал пост главы Белого дома.

"Я привёл аналогию, и она звучит просто, но отчасти верно. У тебя двое детей в парке, они не любят друг друга и начинают ссориться. Иногда нужно дать им побороться", - заявил Трамп, добавив, что между украинским и российским народами "очень мало разницы".

Место для переговоров: Москва или Европа

Отдельной темой разговора стало возможное место проведения мирных переговоров. Трамп спросил у Зеленского, готов ли тот поехать в Москву.

"Там опасно, там летают украинские дроны", - ответил Зеленский, добавив, что для встречи лучше подошло бы другое место, в частности в Европе.

Сам Трамп также высказался по поводу возможного собственного визита в Украину, отметив, что такое решение зависит от соображений безопасности.

"Я приеду в Украину. Но не знаю, разрешит ли мне это служба безопасности в период войны", - сказал Трамп, добавив, что "было бы хорошо посетить Киев".

Что заявил Марко Рубио о способности Украины наносить удары вглубь территории России

Логическим продолжением темы фронта стал вопрос о дальнобойных ударах Киева по российским нефтеперерабатывающим и военным заводам. На запрос журналиста ответил глава американской дипломатии Марко Рубио, который работает непосредственно над украинским направлением переговоров.

"Россиянам становится всё сложнее защищать собственное воздушное пространство. Мы надеемся, что это создаст пространство для переговоров о прекращении этой войны", - отметил Рубио.

Марко Рубио / Инфографика Главред

Какие гарантии безопасности Трамп готов предоставить Украине

Вопрос о долгосрочных гарантиях безопасности для Киева журналисты поднимали несколько раз в ходе брифинга. Президент США избежал конкретных формулировок, однако пообещал разработать совместно с европейцами пакет мер на случай повторной агрессии России после подписания соглашения.

"Мы будем работать над какой-то системой безопасности... если нам удастся заключить правильное соглашение, мы поможем Европе. Мы разработаем какой-то пакет мер безопасности, за который мы будем ручаться", - сообщил Трамп.

Согласится ли Трамп закрыть воздушное пространство над Украиной

Один из самых острых вопросов касался возможного закрытия неба над украинской территорией в рамках гарантий безопасности. Трамп не исключал такого сценария, связав его с будущей договоренностью между Киевом и Москвой.

"Речь идет о противовоздушной обороне и истребителях. Если это будет необходимо, то да. Когда мы заключим соглашение, оно будет заключено независимо от того, будут ли гарантии безопасности или нет", - заявил Трамп.

Как Зеленский оценивает изменение ситуации на поле боя

Возвращаясь к теме фронта, слово вновь взял украинский президент, который объяснил изменение динамики боевых действий не численным превосходством, а технологическим отрывом. По словам Зеленского, именно это позволяет Силам обороны переносить акценты борьбы с наземных боев в воздух.

"Сейчас вопрос не в количестве людей, а прежде всего в людях и технологиях. У нас есть лучшие технологические решения, чем у России, и именно поэтому инициатива перешла к нам. Мы нашли способ перерезать их логистическое обеспечение для армии", - пояснил Зеленский.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Какими будут условия соглашения о дронах между Украиной и США

Отдельным блоком переговоров стала тема беспилотников - здесь Трамп признал преимущества украинской стороны в массовом производстве дронов даже в условиях войны. Президент США выразил уверенность, что соглашение о сотрудничестве в этой сфере будет заключено в ближайшее время.

"Мы будем закупать их беспилотники, а также сами их производим. У них есть возможность производить их в огромных количествах, что просто поражает. У них нет таланта в других областях - у вас есть очень талантливые люди", - резюмировал Трамп.

Получит ли Украина усиление ПВО после массированных ударов по Киеву - комментарий эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко выразил сомнение в том, что последние массированные российские удары по Украине существенно ускорят принятие решения западными партнерами о предоставлении дополнительных систем противовоздушной обороны.

По его словам, хочется надеяться на более быструю реакцию союзников, однако предыдущий опыт свидетельствует об обратном. Эксперт напомнил, что мир уже неоднократно видел многочисленные доказательства российских военных преступлений, убийств мирных жителей и жестокости оккупантов, однако это не привело к существенному ускорению бюрократических процедур в европейских странах.

В то же время Коваленко выразил надежду, что последние атаки России все же заставят страны НАТО быстрее реагировать на угрозу и оперативнее принимать решения об усилении поддержки Украины.

"Я все-таки надеюсь, что эти удары станут вызовом для Североатлантического альянса и заставят его ускорить принятие необходимых решений. Ведь это действительно серьезный вызов. Но каких-то особо оптимистичных прогнозов по этому поводу я давать не буду", - подытожил он.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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