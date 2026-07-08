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Пока Европу "плавит" до +39°, в Украине резко похолодает: о чем предупредила синоптик

Дарья Пшеничник
8 июля 2026, 11:06
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Пока Франция и Испания будут страдать от +35–+39 градусов, в Украине 9 июля ожидаются дожди и прохладный воздух.
Погода, дождь
Прогноз погоды в Украине на 9 июля / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, facebook.com/YaDnipro/

Главное из новости:

  • 9 июля в Украине ожидается от 18 до 24 градусов тепла, на востоке до +30
  • Францию и Испанию накроет жара до +39 градусов
  • Дожди ожидаются по всей территории Украины

Франция и Испания в ближайшее время снова станут самыми жаркими странами Европы - там ожидается до +35–+39 градусов, тогда как в Украине 9 июля воздух будет свежим и даже прохладным. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Согласно её прогнозу, в ночь на 9 июля температура опустится до +12–+18 градусов, а на западе страны местами будет ниже +10. Днём в большинстве областей термометры покажут +18–+24 градуса, на юге - до +26. Исключением станут Луганская и Донецкая области, где воздух прогреется до +27–+30 градусов, тогда как на западе останется прохладно - всего +17–+19.

Синоптик отмечает, что 9 июля дожди охватят практически всю территорию Украины. Дожди будут носить периодический характер, и только днем в центральных областях будет больше прояснений.

Какая будет погода в Киеве

В столице погода тоже не порадует теплом. В Киеве 9 июля местами пройдет дождь, а температура воздуха составит скромные +20–+22 градуса.

Почему прогнозы теперь даются только на сутки

Долгосрочные прогнозы погоды на 5–7 суток традиционно носят ориентировочный характер и могут меняться со временем, однако часть украинцев воспринимает их слишком буквально. Диденко объяснила, почему временно отказывается от публикации более длительных прогнозов.

"Поскольку на ориентировочные долгосрочные прогнозы некоторые потребители реагируют как-то невротично и растерянно, воспринимая такой прогноз как нечто незыблемое и навсегда, временно буду писать исключительно на сутки вперед. Но как только что-то произойдет - я здесь", - отметила эксперт по погоде.

Наталия Диденко инфографика
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние прогнозы

Напомним, Главред писал, что погода в Украине в среду, 8 июля, изменится из-за холодного атмосферного фронта, который принесет больше осадков.

По словам синоптика Натальи Диденко, в Украине в ближайшее время дожди могут переходить в сильные ливни, также вероятны град и шквалы. Кроме того, завтра ожидается ветер западных направлений, временами возможны штормовые порывы до 15–20 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни изнурительной жары в Украине не будет. Дневная температура будет держаться в пределах +22…+28 градусов, лишь на юге и востоке, а также в Днепропетровской области может быть немного теплее.

Накануне стало известно, что до 9 июля в Украине будет преобладать комфортная погода. До четверга по всей территории страны местами возможны кратковременные дожди с грозами.

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О персонаже: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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