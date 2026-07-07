Одна ошибка во дворе притягивает змей: как отпугнуть пресмыкающихся без химии

Чтобы змеи не заползали во двор, достаточно устранить несколько факторов, которые их привлекают.

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Как отпугнуть змей со двора - что привлекает змей на участок / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Что привлекает змей

Как защитить двор от змей

Змеи редко появляются возле человеческих жилищ случайно. Их привлекают конкретные условия - наличие пищи, воды и безопасного укрытия.

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Главред расскажет, как сделать территорию менее привлекательной для нежелательных "гостей" без использования химии.

Ухоженный газон и кусты

Высокая трава - идеальное укрытие для змей, пишет The Spruce. Она позволяет им оставаться незаметными для естественных врагов, в частности ястребов и сов. Регулярное кошение газона значительно снижает риск появления пресмыкающихся. Рекомендуем также обрезать ветки деревьев и кустарников, чтобы они не касались дома или хозяйственных построек. Нижние ветки лучше удалять так, чтобы под деревьями оставалось открытое пространство высотой около 60–90 сантиметров.

Уборка укрытий

Кучи хвороста, старых дров или строительных материалов являются естественными укрытиями для змей. Если дрова хранятся во дворе, их следует располагать как можно дальше от жилья. Регулярная уборка территории поможет лишить пресмыкающихся возможности поселиться поблизости.

Как отличить ядовитую змею от неядовитой / Инфографика: Главред

Контроль источников пищи

Главный "магнит" для змей - грызуны. Они появляются там, где есть доступ к пище. Семена, рассыпающиеся возле птичьих кормушек, привлекают мышей и крыс, а те, в свою очередь, - змей. Чтобы этого избежать, рекомендуем установить поддон для сбора семян, а корм хранить в металлической емкости с плотной крышкой. Если домашних животных кормят на улице, остатки еды нужно убирать сразу.

Засыпка заброшенных нор

Змеи не роют укрытия самостоятельно, они используют заброшенные норы грызунов. Поэтому важно засыпать такие отверстия землей и тщательно уплотнять. Если после засыпки отверстие появляется снова, это может означать, что нора до сих пор занята.

Естественные враги пресмыкающихся

Ястребы и совы - естественные враги змей. Чтобы привлечь их на участок, можно установить специальный шест высотой от 3,6 до 6 метров. Он должен обеспечивать птицам хороший обзор территории.

Защитное ограждение

Если другие методы не дают результата, стоит подумать о специальном заборе. Лучше всего использовать жесткую металлическую сетку с мелкими ячейками высотой 60–90 сантиметров. Нижнюю часть конструкции следует заглубить в грунт не менее чем на 15 сантиметров, а верхний край наклонить наружу под углом 25–30 градусов. Это затруднит змеям возможность перелезть через ограждение.

Чего следует избегать

Специалисты отмечают: использование серы, нафталина или других химических средств не доказало своей эффективности в борьбе со змеями. Более того, такие вещества могут представлять опасность для окружающей среды и здоровья людей.

Смотрите видео о том, как отличить ядовитую змею от неядовитой:

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