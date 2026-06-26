Как отпугнуть комаров из сада: названы лучшие растения для борьбы с насекомыми

Некоторые растения могут создать естественный барьер против комаров и сделать сад более уютным и комфортным в течение всего сезона.

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Лучшие растения от комаров - как защитить дачу без вредной химии / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Комары способны превратить самый приятный летний вечер на даче или в саду в настоящее испытание. Хотя полностью избавиться от назойливых насекомых невозможно, снизить их количество вполне реально. Один из самых экологичных способов — использовать растения с сильным ароматом, который отпугивает комаров.

Главред разобрался, что реально отпугивает комаров в саду.

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Как пишет Southern Living, лучший способ борьбы с комарами — нарушить их жизненный цикл: регулярно опустошать ёмкости с застоявшейся водой, менять воду в поилках для птиц и использовать специальные биопрепараты для обработки влажных участков, которые невозможно осушить.

Во время отдыха на веранде или террасе поможет и обычный вентилятор: поток воздуха легко сдувает слабых летунов-комаров. Кроме того, комары не любят сильные ароматы многих растений, поэтому натуральные репелленты на основе садовых культур могут стать хорошей альтернативой химическим средствам.

Эксперты советуют окружить себя растениями, которые отпугивают комаров. Их листья можно слегка размять, чтобы высвободить эфирные масла, или растереть и использовать как природный репеллент для кожи. Правда, одного лишь присутствия таких растений в саду обычно недостаточно, чтобы полностью избавиться от насекомых.

Ещё один способ: нужно бросить несколько веточек на гриль или в костёр, и ароматный дым поможет отогнать незваных гостей.

Какое растение ненавидят комары

Базилик

Этот популярный летний пряный травянистый однолетник отличается ароматными листьями и прекрасно чувствует себя в жарком и влажном климате. Базилик широко используется в кухнях всего мира. После посадки ему требуется много солнца и регулярный полив.

Особенно эффективным в борьбе с комарами считается лимонный базилик, обладающий ярким цитрусовым ароматом.

Регулярно срезайте листья для приготовления блюд, и растение будет радовать вас до первых заморозков.

Котовник кошачий (кошачья мята)

Котовник имеет ароматные ярко-зелёные листья и мелкие цветки. Это неприхотливое растение хорошо переносит как солнечные участки, так и лёгкую тень, а также умеренный полив.

Листья растения можно использовать как пряность. Поскольку котовник плохо переносит жару и высокую влажность, лучше высаживать его в хорошо дренированную почву с лёгким притенением во второй половине дня.

Цитронелловая трава

Это многолетнее тропическое растение широко распространено в Азии и на тихоокеанских побережьях. Именно из него получают эфирное масло цитронеллы, которое часто используют в свечах и спреях против комаров.

Хотя цитронелловая трава близка к лемонграссу, для кулинарии она не подходит.

Высаживайте её на солнечном месте в хорошо дренированную почву и поливайте после подсыхания верхнего слоя земли.

Чеснок

Запах чеснока известен своей стойкостью. Он остаётся на руках, посуде и даже в дыхании. Именно за это отвечает соединение аллицин, образующееся при разрушении зубчиков чеснока. Считается, что оно способно отпугивать комаров.

В южных регионах чеснок высаживают осенью. Для хорошего роста ему необходимы солнце и регулярный полив.

Лаванда

Это классическое средиземноморское растение ценится за серебристые листья, фиолетовые цветки и насыщенный благоухающий аромат. Не все виды лаванды хорошо переносят влажный климат, однако при посадке в лёгкую, хорошо дренированную почву с добавлением гравия многие сорта могут успешно расти в саду долгие годы.

Какие запахи не любят комары / Инфографика: Главред

Мелисса лекарственная

Мелисса обладает сильным лимонным ароматом. Её свежие листья добавляют в напитки, фруктовые салаты, блюда из рыбы, а сушёные используют для ароматизации помещений. Помимо этого, растение помогает отпугивать комаров. Оно нетребовательно к почве, но нуждается в хорошем дренаже.

В южных садах мелиссу лучше размещать в прохладных местах с лёгкой полутенью и поддерживать почву умеренно влажной. Чтобы ограничить разрастание, её удобно выращивать в контейнерах.

Лемонграсс

Этот теплолюбивый многолетник предпочитает солнечные участки и регулярный полив. Все части растения обладают сильным лимонным ароматом и широко используются в кухнях Юго-Восточной Азии. Этот же цитрусовый запах помогает отпугивать комаров, поскольку напоминает аромат масел цитронеллы. Условия выращивания такие же, как и у цитронелловой травы.

Бархатцы

Бархатцы обладают характерным запахом, который отпугивает комаров и многих других насекомых. Некоторые люди, кстати, тоже находят этот аромат слишком резким.

Эти теплолюбивые однолетники имеют ажурную душистую листву. Высаживайте их на солнечных местах, регулярно удаляйте увядшие цветки и умеренно поливайте — тогда они будут цвести всё лето.

Болотная мята

Этот представитель семейства мятных обладает резким мятным ароматом и издавна использовался в народной медицине. Однако растение считается ядовитым, а его эфирное масло особенно токсично при употреблении внутрь.

Тем не менее его можно выращивать ради способности отпугивать насекомых.

Важно не допускать поедания растения домашними животными.

Болотная мята требует регулярного полива.

Защита от клещей и комаров / Инфографика: Главред

Перечная мята

Перечная мята известна своим сильным освежающим ароматом. Она может достигать почти метра в высоту и формирует густые заросли ароматной зелени. Считается, что её запах отпугивает комаров. Кроме того, мята широко используется в кулинарии, напитках, чае и даже зубной пасте. Чтобы растение не разрасталось слишком активно, лучше выращивать его в контейнере.

Розмарин

Ароматный розмарин — одно из самых неприхотливых растений для сада. Ему нужны солнечное место, умеренный полив и лёгкая почва.

Помимо кулинарной ценности, розмарин известен своими возможностями отпугивать комаров. Некоторые сорта отличаются особенно высоким содержанием эфирных масел, что усиливает этот эффект.

Пеларгония

Существует множество видов душистых пеларгоний с ярко выраженным ароматом листьев и красивыми цветками. Особой популярностью пользуются сорта с цитрусовым запахом, которые способны отпугивать комаров.

Некоторые разновидности даже продаются под названием "цитронелловая герань". Большинство душистых пеларгоний не переносит морозов и выращивается как однолетняя культура. Хотя листья не предназначены для еды, их аромат очень приятен.

Фенхель

В некоторых странах эфирное масло фенхеля используется как натуральное средство против комаров и считается достаточно эффективным. Стебли с характерным анисовым вкусом широко применяются в кулинарии.

Запах фенхеля отпугивает комаров, но при этом привлекает полезных насекомых — пчёл, златоглазок и бабочек. Растение легко приспосабливается к различным типам почв при условии хорошего дренажа.

Эвкалипт

Сильный камфорный аромат эвкалиптового масла считается одним из наиболее действенных природных средств против комаров. Эвкалипт можно выращивать как в саду, так и в качестве комнатного растения — всё зависит от климата региона.

В мягких условиях эвкалипт способен жить десятилетиями и даже столетиями, формируя куст или дерево. Однако, в отличие от большинства растений из этого списка, листья эвкалипта токсичны, поэтому работать с ними рекомендуется в перчатках и не наносить их непосредственно на кожу.

Смотрите видео - Как приготовить спрей от комаров:

Как писал Главред, один из лучших способов удержать крыс подальше от вашего сада - это использование эфирных масел. Они естественным образом отпугивают грызунов. Детальнее читайте в материале: Крыс и мышей в саду больше не будет: чем нужно обработать участок.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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