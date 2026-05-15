Кого чаще всех кусают комары: ученые назвали идеальных жертв

Исследования показали, что комары действительно могут быть "избирательными".

Как комары выбирают себе жертв / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Почему комары кусают одних людей чаще других

Как группа крови влияет на укусы

Почему темная одежда привлекает комаров

Многие замечали странную ситуацию: в одной компании комары буквально атакуют одного человека, а других почти не трогают. Ученые объяснили, почему комары кусают одних людей чаще, чем других, и какие факторы делают человека особенно привлекательным для насекомых.

Почему комары выбирают определенных людей

Исследования показали, что комары действительно могут быть "избирательными". Одной из причин считается группа крови.

В одном из исследований насекомые почти в два раза чаще садились на людей с первой группой крови, чем на обладателей второй группы. Ученые предполагают, что комары улавливают особые вещества, которые выделяет организм человека, пишет huffpost.

Как углекислый газ привлекает комаров

Эксперты отмечают, что главным ориентиром для комаров является углекислый газ.

Чем активнее человек выделяет CO2, тем проще насекомым его обнаружить. Именно поэтому чаще кусают:

людей с быстрым обменом веществ;

спортсменов;

беременных;

людей с лишним весом.

Комары способны чувствовать углекислый газ на довольно большом расстоянии.

Защита от клещей и комаров / Инфографика: Главред

Почему комары любят людей после тренировок

После физической активности организм выделяет молочную кислоту через кожу. Для комаров это дополнительный сигнал о наличии "источника крови".

Влияет ли одежда на укусы комаров

Да, цвет одежды тоже имеет значение. Энтомологи объясняют, что комары лучше замечают людей в темной одежде, поскольку они сильнее выделяются на фоне окружающей среды.

Светлые вещи, наоборот, делают человека менее заметным для насекомых.

Почему алкоголь повышает риск укусов

Одно из исследований показало, что даже одна банка пива может сделать человека более привлекательным для комаров.

Ученые связывают это с:

повышением температуры тела;

изменением запаха кожи;

ускорением обмена веществ.

Что делать после укуса комара

Врачи предупреждают: укусы нельзя расчесывать, иначе зуд станет только сильнее.

Для облегчения симптомов рекомендуют:

приложить лед;

использовать кремы с гидрокортизоном;

при сильной реакции принимать антигистаминные препараты.

Об источнике: HuffPost HuffPost (до 2017 года - The Huffington Post; часто сокращенно HuffPo) - американский прогрессивный, новостной веб-сайт, имеющий локализованную и международную версии, сообщает Википедия. Сайт предлагает новости, сатиру, блоги и оригинальный контент, а также освещает политику, бизнес, развлечения, окружающую среду, технологии, популярные СМИ, стиль жизни, культуру, комедию, здоровое питание, интересы молодых женщин и местные новости с участием колумнистов. Он был создан как прогрессивная альтернатива консервативным новостным сайтам, таким как Drudge Report. Сайт содержит собственный контент и контент, созданный пользователями с помощью видеоблогов, аудио и фото. В 2012 году сайт стал первым коммерческим предприятием цифровых медиа Соединенных Штатов, которое получило Пулитцеровскую премию.

