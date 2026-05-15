Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Кого чаще всех кусают комары: ученые назвали идеальных жертв

Сергей Кущ
15 мая 2026, 20:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
Исследования показали, что комары действительно могут быть "избирательными".
Как комары выбирают себе жертв
Как комары выбирают себе жертв / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Читайте подробно

  • Почему комары кусают одних людей чаще других
  • Как группа крови влияет на укусы
  • Почему темная одежда привлекает комаров

Многие замечали странную ситуацию: в одной компании комары буквально атакуют одного человека, а других почти не трогают. Ученые объяснили, почему комары кусают одних людей чаще, чем других, и какие факторы делают человека особенно привлекательным для насекомых.

Почему комары выбирают определенных людей

Исследования показали, что комары действительно могут быть "избирательными". Одной из причин считается группа крови.

видео дня

В одном из исследований насекомые почти в два раза чаще садились на людей с первой группой крови, чем на обладателей второй группы. Ученые предполагают, что комары улавливают особые вещества, которые выделяет организм человека, пишет huffpost.

Как углекислый газ привлекает комаров

Эксперты отмечают, что главным ориентиром для комаров является углекислый газ.

Чем активнее человек выделяет CO2, тем проще насекомым его обнаружить. Именно поэтому чаще кусают:

  • людей с быстрым обменом веществ;
  • спортсменов;
  • беременных;
  • людей с лишним весом.

Комары способны чувствовать углекислый газ на довольно большом расстоянии.

Защита от клещей и комаров
Защита от клещей и комаров / Инфографика: Главред

Почему комары любят людей после тренировок

После физической активности организм выделяет молочную кислоту через кожу. Для комаров это дополнительный сигнал о наличии "источника крови".

Влияет ли одежда на укусы комаров

Да, цвет одежды тоже имеет значение. Энтомологи объясняют, что комары лучше замечают людей в темной одежде, поскольку они сильнее выделяются на фоне окружающей среды.

Светлые вещи, наоборот, делают человека менее заметным для насекомых.

Почему алкоголь повышает риск укусов

Одно из исследований показало, что даже одна банка пива может сделать человека более привлекательным для комаров.

Ученые связывают это с:

  • повышением температуры тела;
  • изменением запаха кожи;
  • ускорением обмена веществ.

Что делать после укуса комара

Врачи предупреждают: укусы нельзя расчесывать, иначе зуд станет только сильнее.

Для облегчения симптомов рекомендуют:

  • приложить лед;
  • использовать кремы с гидрокортизоном;
  • при сильной реакции принимать антигистаминные препараты.

Смотрите видео о том, почему комары выбирают определенных людей:

Вам может быть интересно:

Об источнике: HuffPost

HuffPost (до 2017 года - The Huffington Post; часто сокращенно HuffPo) - американский прогрессивный, новостной веб-сайт, имеющий локализованную и международную версии, сообщает Википедия.

Сайт предлагает новости, сатиру, блоги и оригинальный контент, а также освещает политику, бизнес, развлечения, окружающую среду, технологии, популярные СМИ, стиль жизни, культуру, комедию, здоровое питание, интересы молодых женщин и местные новости с участием колумнистов. Он был создан как прогрессивная альтернатива консервативным новостным сайтам, таким как Drudge Report. Сайт содержит собственный контент и контент, созданный пользователями с помощью видеоблогов, аудио и фото. В 2012 году сайт стал первым коммерческим предприятием цифровых медиа Соединенных Штатов, которое получило Пулитцеровскую премию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
комары интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Неразорвавшихся мин там море": РФ полностью разрушила город на Харьковщине

"Неразорвавшихся мин там море": РФ полностью разрушила город на Харьковщине

22:44Война
Его просили бросить оружие: полиция опубликовала видео со стрельбой в Хмельницкой области

Его просили бросить оружие: полиция опубликовала видео со стрельбой в Хмельницкой области

21:33Украина
Пособия на детей будут выплачиваться по-новому: важные изменения

Пособия на детей будут выплачиваться по-новому: важные изменения

21:28Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

Можно ли "развенчаться", если пара рассталась: священник дал четкий ответ

Можно ли "развенчаться", если пара рассталась: священник дал четкий ответ

Как избавиться от белокрылки на капусте и чем подкормить растения в мае: советы

Как избавиться от белокрылки на капусте и чем подкормить растения в мае: советы

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

Китайский гороскоп на завтра, 16 мая: Драконам - обиды, Козлам - терпимость

Китайский гороскоп на завтра, 16 мая: Драконам - обиды, Козлам - терпимость

Последние новости

22:44

"Неразорвавшихся мин там море": РФ полностью разрушила город на Харьковщине

22:44

Лайфхак советских времен: зачем втыкать обычный гвоздь в цветочный горшок

22:06

Угроза штурма 50-тысячной группировки: эксперт об риске атаки РФ с севера

21:52

Предчувствуют будущее и эмоции: четыре месяца рождения с самым сильным чутьем

21:33

Его просили бросить оружие: полиция опубликовала видео со стрельбой в Хмельницкой областиВидео

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
21:28

Пособия на детей будут выплачиваться по-новому: важные изменения

21:11

Чем можно заменить пеллеты в печи: что реально работает, а что — опасноВидео

20:56

Почему морковь растрескивается и растет кривой: ошибки в поливе и подкормке

20:50

Кого чаще всех кусают комары: ученые назвали идеальных жертв

Реклама
20:26

Роскошная зеленая изгородь без хлопот: какой куст растет быстрее туи и выглядит ярче

20:10

Резервы идут в бой: РФ бросает новые силы на штурм, фронт "кипит"Видео

19:30

Под угрозой Киевская и Черниговская области: Зеленский сделал срочное обращение

19:25

Украина сможет вернуть оккупированные территории: Жданов раскрыл сценарий

19:24

В сеть попало видео, как Джамала реагирует на рекордную ноту LELEKAВидео

19:10

Вредители исчезнут с огорода без химикатов: какие растения стоит посадить рядом весной

19:10

"Зеркальных ударов нет": Копытько об атаках РФ по гражданскиммнение

18:50

"Неуважение к ВСУ": военный пожаловался на действия ПриватБанка

18:32

Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

18:23

Путин теряет контроль: раскрыты детали серьезного раскола власти в РФВидео

18:13

Китайцы усадили Трампа в глубокий стул: забавные кадры со встречи с СиВидео

Реклама
18:06

"Заключил контракт": на фронте в Украине погиб звезда российских сериалов

18:02

Алина Гросу показала сына в День семьи

18:01

Секрет сочного и мягкого шашлыка раскрыт: как его правильно жарить на углях

17:43

Почему нельзя пить из чужой чашки: основные приметы и суеверия

17:42

Людей призывают избегать одного режима в стиральной машине: принесет проблемыВидео

17:32

Стало известно, где пройдет Детское Евровидение 2026

17:30

Зачем замораживать зубную пасту: простой, но гениальный трюк

17:29

Сантехник раскрыл лучшее средство от засоров: уксус больше не нуженВидео

17:25

РФ готовится к наступлению на Киев: Зеленский — о реальной угрозе со стороны Беларуси

17:14

Простой порошок, который резко повышает урожайность клубники: чем следует удобрить кусты

17:07

Путинистка Королева показала певицу Русю в США: "Звезда наша"

16:49

РФ готовит новые ракетные удары: Зеленский назвал объекты, на которые нацелен врагФото

16:34

Есть погибший и раненый: в Хмельницкой области напали на полицейских

16:34

Большой ажиотаж и рост цен: возможен ли дефицит продуктов в Украине

16:33

Как и где на самом деле нужно хранить яйца: одну ошибку допускает большинствоВидео

16:11

Солнцезащитные очки на лето 2026 года: 3 оправы "подтянут" лицо без косметологаВидео

16:04

Россияне потеряли важные объекты: Силы обороны нанесли мощные удары по РФ

16:03

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на понижение: новый курс валют на 18 мая

16:02

Притягивает клещей как магнит: на какой цвет одежды они реагируют сильнее всего

15:45

Далее — Гаага: Ирина Мудра рассказала о ключевом прогрессе на пути к созданию Специального трибунала для РФ

Реклама
15:28

"Он должен был жить": во время атаки на Киев погиб 23-летний полтавчанин

15:20

Тарифы на воду могут вырасти почти втрое: где уже пересматривают цены

15:17

Должникам в Украине арестуют счета: в Минюсте рассказали, кто в зоне риска

15:03

Только не "кормушка": как правильно сказать по-украински - догадываются единицы

15:01

Гороскоп Таро на завтра 16 мая: Водолею - не сдаваться, Девам - новая история

15:01

Огурцы отблагодарят рекордным урожаем: как часто их на самом деле следует поливать

14:47

Роксолану боялся весь гарем: почему жену Сулеймана обвиняли в колдовствеВидео

14:34

"Мама Таня наконец-то дождалась": из плена вернулся боец "Азова" Артем ВишнякФото

14:31

Угроза ядерного удара по Украине: Буданов сказал, пойдет ли Россия на такой шаг

14:14

Назван первый спортсмен-миллиардер Британии: сколько он зарабатывает

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять