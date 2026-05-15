Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Резервы идут в бой: РФ бросает новые силы на штурм, фронт "кипит"

Алексей Тесля
15 мая 2026, 20:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Кремль срочно перебрасывает новое пополнение в штурмовые подразделения на юге.
Резервы идут в бой: РФ бросает новые силы на штурм, фронт 'кипит'
ВСУ дают отпор россиянам / Коллаж: Главред, фото: 56 ОМБр, 22 ОМБр

Главное:

  • В Генштабе назвали самые "горячие" направления фронта
  • Враг перебрасывает резервы под Гуляйполем
  • РФ наращивает разведку в районе Запорожья

Российские оккупационные войска продолжают активные попытки атаковать позиции украинских защитников сразу на нескольких направлениях фронта. Агрессор также обстреливает пограничные районы.

С начала суток количество атак агрессора составляет 80, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

видео дня

Самые "горячие" направления фронта

  • Южно-Слобожанское направление;
  • Купянское направление;
  • Лиманское направлениие;
  • Славянское направление
  • Константиновское направление;
  • Покровское направление;
  • Александровское направление.

РФ срочно перебрасывает резервы на Гуляйпольском направлении

Кремль срочно перебрасывает новое пополнение в штурмовые подразделения 5-й армии после значительных потерь на Гуляйпольском направлении, сообщил в комментарии Укринформу пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин.

"По данным разведки, в Ростовскую область из тыловых районов Российской Федерации прибыл транспорт с 320 военнослужащими для укомплектования штурмовых подразделений 5-й армии, которая понесла значительные потери в боях под Гуляйполем", — отметил Волошин.

Гуляйполе
/ Инфографика: Главред

Он напомнил, что российское командование не выполнило поставленные задачи на этом направлении и понесло значительные потери при попытках наступления.

"Вражеское командование, получившее задание до 15 мая захватить Верхнюю Терсу и Воздвижевку, его не выполнило, понесло потери, и сейчас перебрасывает туда пополнение из тыловых районов", — подытожил спикер.

Враг наращивает силы и активизирует воздушную разведку

Российские подразделения сосредотачивают личный состав на Ореховском направлении и активизируют работу беспилотников в районах к югу от Запорожья, уточнил также Волошин.

"Сейчас враг на Ореховском направлении активно пытается проводить мероприятия по накоплению личного состава на передовых позициях возле населенных пунктов Щербаки и Новоандреевка", — сказал он.

Силы обороны Украины на этом направлении не только сдерживают российские атаки, но и проводят активные контратакующие действия, постепенно восстанавливая утраченные позиции, в частности в районе Приморского на берегу бывшего Каховского водохранилища.

В то же время российские подразделения беспилотной авиации активизировали разведку в районах Балабино, Малокатериновки, Кушугума и населенных пунктов на правом берегу Днепра, включая Балки, Васильевку и Беленькое.

"Сейчас противник там проводит активную разведку, но не исключено, что будет применять и беспилотные летательные аппараты для поражения мирных жителей, которые там находятся. Это представляет особую угрозу для них", — подчеркнул спикер.

Орехов, Оріхів Инфографика
/ Инфографика: Главред

В Харьковской области Силы обороны нарушили логистику россиян

Украинские защитники нанесли серию ударов по позициям российских оккупационных сил на Харьковщине, снизив боевые возможности противника на Южно-Слобожанском, рассказали в ГПСУ.

Как сообщается, на этот раз операторы беспилотных систем 4 пограничного отряда поразили вражескую артиллерию, транспорт и несколько укрытий.

"В ходе очередной боевой работы аэроразведка обнаружила и передала координаты ключевых целей врага. В результате точных ударов уничтожены артиллерийское орудие, минометная позиция, три единицы автомобильной техники, полевой склад и четыре укрытия, в которых оккупанты пытались скрыть личный состав и боеприпасы", — говорится в сообщении.

Кроме того, были также поражены четыре антенны связи, через которые российские захватчики координировали свои подразделения и операторов БПЛА.

"Каждая уничтоженная цель — нарушенная логистика, усложненное управление и меньше возможностей врага вести боевые действия против украинских защитников. Такие действия существенно подрывают управление и боевой потенциал противника, лишая его возможности эффективно действовать", – отметили пограничники.

Смотрите видео - мощный удар по россиянам:

РФ воюет в условиях нехватки человеческих ресурсов: данные ОП

Потери российской армии приблизились к объему пополнения, из-за чего РФ фактически ведет боевые действия в условиях нехватки личного состава. Об этом в интервью Report.az заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.

"Россия, несмотря на потери, ежедневно пытается продолжать наступательные операции. Основные усилия противника, как и раньше, сосредоточены на Покровском и Александровском (Донецкая область) направлениях. Могу точно отметить, что, несмотря на все усилия, вооруженные силы России не имеют ни стратегической, ни оперативной инициативы", — заявил он.

По его словам, украинские защитники сделают все необходимое для стабилизации ситуации, остановки противника и создания условий, при которых он будет вынужден сесть за стол переговоров.

"Сколько продлится война, зависит от того, насколько российское руководство готово ее продолжать. Украина готова к завершению войны и стремится ее закончить, обеспечить мир на своей территории, где ведутся военные действия, и не решать эти вопросы военным путем. Мы никогда не намеревались вести войну. То, как долго это может длиться, зависит от их действий. Мнения разные. Делать прогнозы относительно этой войны довольно сложно", — сказал Гнатов.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, аналитики проекта "DeepState" заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Ранее Александр Сырский говорил, что украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции.

Напомним, военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с соседними подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.

Читайте также:

Об персоне: Андрей Гнатов

Андрей Викторович Гнатов - украинский офицер, бригадный генерал, Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

27 июля 2022 года был награжден Крестом боевых заслуг - за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
линия фронта Генштаб ВСУ Владислав Волошин Андрей Гнатов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Резервы идут в бой: РФ бросает новые силы на штурм, фронт "кипит"

Резервы идут в бой: РФ бросает новые силы на штурм, фронт "кипит"

20:10Аналитика
Под угрозой Киевская и Черниговская области: Зеленский сделал срочное обращение

Под угрозой Киевская и Черниговская области: Зеленский сделал срочное обращение

19:30Война
РФ готовится к наступлению на Киев: Зеленский — о реальной угрозе со стороны Беларуси

РФ готовится к наступлению на Киев: Зеленский — о реальной угрозе со стороны Беларуси

17:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

Можно ли "развенчаться", если пара рассталась: священник дал четкий ответ

Можно ли "развенчаться", если пара рассталась: священник дал четкий ответ

Как избавиться от белокрылки на капусте и чем подкормить растения в мае: советы

Как избавиться от белокрылки на капусте и чем подкормить растения в мае: советы

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

Китайский гороскоп на завтра, 16 мая: Драконам - обиды, Козлам - терпимость

Китайский гороскоп на завтра, 16 мая: Драконам - обиды, Козлам - терпимость

Последние новости

21:11

Чем можно заменить пеллеты в печи: что реально работает, а что — опасно

20:56

Почему морковь растрескивается и растет кривой: ошибки в поливе и подкормке

20:50

Кого чаще всех кусают комары: ученые назвали идеальных жертв

20:26

Роскошная зеленая изгородь без хлопот: какой куст растет быстрее туи и выглядит ярче

20:10

Резервы идут в бой: РФ бросает новые силы на штурм, фронт "кипит"Видео

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
19:30

Под угрозой Киевская и Черниговская области: Зеленский сделал срочное обращение

19:25

Украина сможет вернуть оккупированные территории: Жданов раскрыл сценарий

19:24

В сеть попало видео, как Джамала реагирует на рекордную ноту LELEKAВидео

19:10

Вредители исчезнут с огорода без химикатов: какие растения стоит посадить рядом весной

Реклама
19:10

"Зеркальных ударов нет": Копытько об атаках РФ по гражданскиммнение

18:50

"Неуважение к ВСУ": военный пожаловался на действия ПриватБанка

18:32

Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

18:23

Путин теряет контроль: раскрыты детали серьезного раскола власти в РФВидео

18:13

Китайцы усадили Трампа в глубокий стул: забавные кадры со встречи с СиВидео

18:06

"Заключил контракт": на фронте в Украине погиб звезда российских сериалов

18:02

Алина Гросу показала сына в День семьи

18:01

Секрет сочного и мягкого шашлыка раскрыт: как его правильно жарить на углях

17:43

Почему нельзя пить из чужой чашки: основные приметы и суеверия

17:42

Людей призывают избегать одного режима в стиральной машине: принесет проблемыВидео

17:32

Стало известно, где пройдет Детское Евровидение 2026

Реклама
17:30

Зачем замораживать зубную пасту: простой, но гениальный трюк

17:29

Сантехник раскрыл лучшее средство от засоров: уксус больше не нуженВидео

17:25

РФ готовится к наступлению на Киев: Зеленский — о реальной угрозе со стороны Беларуси

17:14

Простой порошок, который резко повышает урожайность клубники: чем следует удобрить кусты

17:07

Путинистка Королева показала певицу Русю в США: "Звезда наша"

16:49

РФ готовит новые ракетные удары: Зеленский назвал объекты, на которые нацелен врагФото

16:34

Есть погибший и раненый: в Хмельницкой области напали на полицейских

16:34

Большой ажиотаж и рост цен: возможен ли дефицит продуктов в Украине

16:33

Как и где на самом деле нужно хранить яйца: одну ошибку допускает большинствоВидео

16:11

Солнцезащитные очки на лето 2026 года: 3 оправы "подтянут" лицо без косметологаВидео

16:04

Россияне потеряли важные объекты: Силы обороны нанесли мощные удары по РФ

16:03

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на понижение: новый курс валют на 18 мая

16:02

Притягивает клещей как магнит: на какой цвет одежды они реагируют сильнее всего

15:45

Далее — Гаага: Ирина Мудра рассказала о ключевом прогрессе на пути к созданию Специального трибунала для РФ

15:28

"Он должен был жить": во время атаки на Киев погиб 23-летний полтавчанин

15:20

Тарифы на воду могут вырасти почти втрое: где уже пересматривают цены

15:17

Должникам в Украине арестуют счета: в Минюсте рассказали, кто в зоне риска

15:03

Только не "кормушка": как правильно сказать по-украински - догадываются единицы

15:01

Гороскоп Таро на завтра 16 мая: Водолею - не сдаваться, Девам - новая история

15:01

Огурцы отблагодарят рекордным урожаем: как часто их на самом деле следует поливать

Реклама
14:47

Роксолану боялся весь гарем: почему жену Сулеймана обвиняли в колдовствеВидео

14:34

"Мама Таня наконец-то дождалась": из плена вернулся боец "Азова" Артем ВишнякФото

14:31

Угроза ядерного удара по Украине: Буданов сказал, пойдет ли Россия на такой шаг

14:14

Назван первый спортсмен-миллиардер Британии: сколько он зарабатывает

14:09

Ким: Нужно не просто восстановить разрушенные больницы, а поддержать тех, кто в них работает

14:08

"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

13:58

"Дякую" или "спасибі": как на самом деле правильно выразить благодарность на украинском

13:57

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

13:48

Что на самом деле означает режим "D/S" в авто: ответ знают единицыВидео

13:39

Ленивые голубцы с секретным ингредиентом: рецепт сочного блюда

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять