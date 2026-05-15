Резервы идут в бой: РФ бросает новые силы на штурм, фронт 'кипит'

Кремль срочно перебрасывает новое пополнение в штурмовые подразделения на юге.

ВСУ дают отпор россиянам

Главное:

В Генштабе назвали самые "горячие" направления фронта

Враг перебрасывает резервы под Гуляйполем

РФ наращивает разведку в районе Запорожья

Российские оккупационные войска продолжают активные попытки атаковать позиции украинских защитников сразу на нескольких направлениях фронта. Агрессор также обстреливает пограничные районы.

С начала суток количество атак агрессора составляет 80, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Самые "горячие" направления фронта

Южно-Слобожанское направление;

Купянское направление;

Лиманское направлениие;

Славянское направление

Константиновское направление;

Покровское направление;

Александровское направление.

РФ срочно перебрасывает резервы на Гуляйпольском направлении

Кремль срочно перебрасывает новое пополнение в штурмовые подразделения 5-й армии после значительных потерь на Гуляйпольском направлении, сообщил в комментарии Укринформу пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин.

"По данным разведки, в Ростовскую область из тыловых районов Российской Федерации прибыл транспорт с 320 военнослужащими для укомплектования штурмовых подразделений 5-й армии, которая понесла значительные потери в боях под Гуляйполем", — отметил Волошин.

Он напомнил, что российское командование не выполнило поставленные задачи на этом направлении и понесло значительные потери при попытках наступления.

"Вражеское командование, получившее задание до 15 мая захватить Верхнюю Терсу и Воздвижевку, его не выполнило, понесло потери, и сейчас перебрасывает туда пополнение из тыловых районов", — подытожил спикер.

Враг наращивает силы и активизирует воздушную разведку

Российские подразделения сосредотачивают личный состав на Ореховском направлении и активизируют работу беспилотников в районах к югу от Запорожья, уточнил также Волошин.

"Сейчас враг на Ореховском направлении активно пытается проводить мероприятия по накоплению личного состава на передовых позициях возле населенных пунктов Щербаки и Новоандреевка", — сказал он.

Силы обороны Украины на этом направлении не только сдерживают российские атаки, но и проводят активные контратакующие действия, постепенно восстанавливая утраченные позиции, в частности в районе Приморского на берегу бывшего Каховского водохранилища.

В то же время российские подразделения беспилотной авиации активизировали разведку в районах Балабино, Малокатериновки, Кушугума и населенных пунктов на правом берегу Днепра, включая Балки, Васильевку и Беленькое.

"Сейчас противник там проводит активную разведку, но не исключено, что будет применять и беспилотные летательные аппараты для поражения мирных жителей, которые там находятся. Это представляет особую угрозу для них", — подчеркнул спикер.

В Харьковской области Силы обороны нарушили логистику россиян

Украинские защитники нанесли серию ударов по позициям российских оккупационных сил на Харьковщине, снизив боевые возможности противника на Южно-Слобожанском, рассказали в ГПСУ.

Как сообщается, на этот раз операторы беспилотных систем 4 пограничного отряда поразили вражескую артиллерию, транспорт и несколько укрытий.

"В ходе очередной боевой работы аэроразведка обнаружила и передала координаты ключевых целей врага. В результате точных ударов уничтожены артиллерийское орудие, минометная позиция, три единицы автомобильной техники, полевой склад и четыре укрытия, в которых оккупанты пытались скрыть личный состав и боеприпасы", — говорится в сообщении.

Кроме того, были также поражены четыре антенны связи, через которые российские захватчики координировали свои подразделения и операторов БПЛА.

"Каждая уничтоженная цель — нарушенная логистика, усложненное управление и меньше возможностей врага вести боевые действия против украинских защитников. Такие действия существенно подрывают управление и боевой потенциал противника, лишая его возможности эффективно действовать", – отметили пограничники.

РФ воюет в условиях нехватки человеческих ресурсов: данные ОП

Потери российской армии приблизились к объему пополнения, из-за чего РФ фактически ведет боевые действия в условиях нехватки личного состава. Об этом в интервью Report.az заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.

"Россия, несмотря на потери, ежедневно пытается продолжать наступательные операции. Основные усилия противника, как и раньше, сосредоточены на Покровском и Александровском (Донецкая область) направлениях. Могу точно отметить, что, несмотря на все усилия, вооруженные силы России не имеют ни стратегической, ни оперативной инициативы", — заявил он.

По его словам, украинские защитники сделают все необходимое для стабилизации ситуации, остановки противника и создания условий, при которых он будет вынужден сесть за стол переговоров.

"Сколько продлится война, зависит от того, насколько российское руководство готово ее продолжать. Украина готова к завершению войны и стремится ее закончить, обеспечить мир на своей территории, где ведутся военные действия, и не решать эти вопросы военным путем. Мы никогда не намеревались вести войну. То, как долго это может длиться, зависит от их действий. Мнения разные. Делать прогнозы относительно этой войны довольно сложно", — сказал Гнатов.

Ситуация на фронте - новости по теме

аналитики проекта "DeepState" заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Александр Сырский говорил, что украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров с начала контрнаступательной операции.

военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с соседними подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.

Об персоне: Андрей Гнатов Андрей Викторович Гнатов - украинский офицер, бригадный генерал, Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины. 27 июля 2022 года был награжден Крестом боевых заслуг - за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге, пишет Википедия.

