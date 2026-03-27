Контратаки ВСУ срывают планы оккупантов: ISW прогнозирует неудачу РФ

Аналитики ISW отмечают, что с начала года наступление ВСУ опережает темпы вражеского наступления.

Контратаки ВСУ заставили россиян менять планы

Главное:

ВСУ успешно наступают на юге

Россия перебрасывает войска на юг, что затрудняет ее весенне-летнее наступление

Захват "пояса крепостей" в 2026 году маловероятен

Украинские войска добиваются успехов на юге страны, оказывая существенное давление на российские войска. Оккупанты вряд ли захватят украинский пояс крепостей в 2026 году. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

26 марта командование Десантно-штурмовых войск Украины сообщило, что украинские подразделения освободили поселок Березовое к юго-востоку от Александровки, ликвидировав российский выступающий упор. По данным аналитиков, с конца января 2026 года украинские силы вернули больше территории, чем российские войска захватили в феврале.

Украинские чиновники сообщают, что с конца января до середины марта было освобождено более 400 кв. км на Александровском и Гуляйпольском направлениях. ISW подтверждает, что с начала года под контроль Киева возвращено не менее 334 кв. км южной Украины.

Аналитики отмечают, что успехи украинских войск на юге заставляют Россию выбирать: либо держать оборону на юге, либо продолжать наступление на востоке. В ответ на контратаки ВСУ в марте российское командование передислоцировало элитные подразделения морской пехоты "" из Донецкой области на юг, что, вероятно, сорвало планы весенне-летнего наступления против "пояса крепостей".

Славянск / Инфографика: Главред

Сможет ли РФ захватить "пояс крепостей" в 2026 году

Российские войска уже начали свое крупное наступление на украинский "пояс крепостей" (Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск) в период с 17 по 21 марта, усилив механизированные штурмы. Однако аналитики уверены, что захватить эти города в 2026 году врагу не удастся.

"Пояс крепостей" — это ряд из четырех укрепленных городов в Донецкой области с общим довоенным населением более 380 000 человек вдоль автомагистрали H-20 Константиновка-Славянск. Предыдущие попытки россиян захватить эти города закончились неудачей.

"Российские войска пытались, но не смогли захватить "пояс крепостей" в 2014 и 2022 годах, и такая операция на пятом году войны, вероятно, будет многолетней со значительными потерями личного состава и материальных средств", - говорится в отчете ISW.

Аналитики добавляют, что Кремль уже признает медленное продвижение и высокие потери. Председатель Комитета по обороне Госдумы России Андрей Картаполов 26 марта заявил, что рано говорить о "триумфальном весеннем наступлении".

По данным ISW, понимая, что взять "пояс крепостей" силой трудно, Кремль пытается оказывать информационное давление, требуя от Украины добровольно отдать неоккупированные части Донецкой области. Россия стремится получить эти территории без боя, чтобы сберечь ресурсы и подготовиться к повторному вторжению в будущем.

Напомним, старший сержант 54 ОМБр Максим Бутолин "Молот" рассказал, что РФ начала весеннее наступление на позиции ВСУ, количество атак значительно возросло. Противник действует мелкими группами, применяя тактику инфильтрации, и давит численностью, несмотря на потери.

Украинские военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода вместе с смежными подразделениями отбили комбинированное наступление россиян с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области. Враг применил отвлекающий маневр.

Как сообщал Главред, согласно карте DeepState, РФ продвинулась вблизи трех населенных пунктов Донецкой области — Ризниковки, Пазено и Гришиного. Генштаб сообщает, что оккупанты с начала суток 26 марта совершили 59 атак, в том числе 16 на Покровском направлении.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

