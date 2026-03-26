Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых участках фронта

Инна Ковенько
26 марта 2026, 19:28
Оккупационная армия РФ добивается территориальных успехов в Донецкой области.
Вооруженные силы РФ добиваются успехов на двух направлениях в Донецкой области
Войска РФ добиваются успехов на двух направлениях в Донецкой области

Что известно:

  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
  • Войска РФ продвинулись в Бахмутском районе Донецкой области
  • Также оккупанты добиваются успехов на Покровском направлении

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационная армия РФ продвинулась вблизи трех населенных пунктов Донецкой области.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в четверг, 26 марта.

видео дня

Где продвинулся враг

Славянское направление

По информации аналитиков, на Славянском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи двух населенных пунктов. Оккупанты продвинулись к востоку от села Ризниковка Северской общины Бахмутского района. Также армия РФ добилась территориальных успехов в районе села Пазено Соледарской общины Бахмутского района.

Покровское направление

На Покровском направлении оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи села Гришино Покровского района. Враг захватил ряд позиций к северу и югу от населенного пункта.

"Враг продвинулся вблизи Гришино, Пазено и в Ризниковке", — говорится в сообщении аналитиков.

Что говорят в Генштабе

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Покровском направлении с начала суток 26 марта оккупанты 16 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Котлино, Удачное и Новопавловка.

В оперативной информации от Генштаба отмечается, что с начала суток количество атак агрессора уже составляет 59.

Ситуация на фронте – последние новости

Напомним, как сообщал Главред, РФ начала весеннюю наступательную кампанию. Об этом сообщил старший сержант 54-й отдельной механизированной бригады Максим Бутолин с позывным "Молот". По его словам, российские войска не стали дожидаться середины весны и активизировали наступление с потеплением, используя тактику инфильтрации — действуют небольшими группами, пытаясь незаметно продвигаться вглубь украинской обороны.

Кроме того, на южном направлении значительно увеличилось применение беспилотников — их количество почти удвоилось. По словам представителя Сил обороны юга, ежедневное использование БПЛА продолжает расти, в частности речь идет о баражирующих боеприпасах типа "Молния-2" и "Ланцет".

Напомним, подразделения ВСУ провели успешную операцию в Бахмутском районе Донецкой области, освободив село Миньковка. В результате боев было ликвидировано около 40 российских военных.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых участках фронта

Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых участках фронта

19:28Фронт
Освободили от россиян: в ДШВ сообщили об успехе на ключевом участке фронта

Освободили от россиян: в ДШВ сообщили об успехе на ключевом участке фронта

19:25Фронт
Массированный удар по Ленинградской области РФ — в Генштабе раскрыли последствия

Массированный удар по Ленинградской области РФ — в Генштабе раскрыли последствия

18:33Война
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять