Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых участках фронта

Что известно:
- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
- Войска РФ продвинулись в Бахмутском районе Донецкой области
- Также оккупанты добиваются успехов на Покровском направлении
Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационная армия РФ продвинулась вблизи трех населенных пунктов Донецкой области.
О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в четверг, 26 марта.
Где продвинулся враг
Славянское направление
По информации аналитиков, на Славянском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи двух населенных пунктов. Оккупанты продвинулись к востоку от села Ризниковка Северской общины Бахмутского района. Также армия РФ добилась территориальных успехов в районе села Пазено Соледарской общины Бахмутского района.
Покровское направление
На Покровском направлении оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи села Гришино Покровского района. Враг захватил ряд позиций к северу и югу от населенного пункта.
"Враг продвинулся вблизи Гришино, Пазено и в Ризниковке", — говорится в сообщении аналитиков.
Что говорят в Генштабе
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Покровском направлении с начала суток 26 марта оккупанты 16 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Котлино, Удачное и Новопавловка.
В оперативной информации от Генштаба отмечается, что с начала суток количество атак агрессора уже составляет 59.
Ситуация на фронте – последние новости
Напомним, как сообщал Главред, РФ начала весеннюю наступательную кампанию. Об этом сообщил старший сержант 54-й отдельной механизированной бригады Максим Бутолин с позывным "Молот". По его словам, российские войска не стали дожидаться середины весны и активизировали наступление с потеплением, используя тактику инфильтрации — действуют небольшими группами, пытаясь незаметно продвигаться вглубь украинской обороны.
Кроме того, на южном направлении значительно увеличилось применение беспилотников — их количество почти удвоилось. По словам представителя Сил обороны юга, ежедневное использование БПЛА продолжает расти, в частности речь идет о баражирующих боеприпасах типа "Молния-2" и "Ланцет".
Напомним, подразделения ВСУ провели успешную операцию в Бахмутском районе Донецкой области, освободив село Миньковка. В результате боев было ликвидировано около 40 российских военных.
Читайте также:
- РФ перешла к новому масштабному наступлению — какие города находятся под угрозой и готовы ли ВСУ
- Россияне продвинулись на одном из самых горячих направлений фронта: что известно
- Россия начала весеннее наступление: сержант рассказал подробности
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.
