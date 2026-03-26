Ситуация обостряется: войска РФ продвинулись на двух ключевых участках фронта

Оккупационная армия РФ добивается территориальных успехов в Донецкой области.

Войска РФ добиваются успехов на двух направлениях в Донецкой области

Что известно:

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий

Войска РФ продвинулись в Бахмутском районе Донецкой области

Также оккупанты добиваются успехов на Покровском направлении

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационная армия РФ продвинулась вблизи трех населенных пунктов Донецкой области.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в четверг, 26 марта.

Где продвинулся враг

Славянское направление

По информации аналитиков, на Славянском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи двух населенных пунктов. Оккупанты продвинулись к востоку от села Ризниковка Северской общины Бахмутского района. Также армия РФ добилась территориальных успехов в районе села Пазено Соледарской общины Бахмутского района.

Покровское направление

На Покровском направлении оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи села Гришино Покровского района. Враг захватил ряд позиций к северу и югу от населенного пункта.

"Враг продвинулся вблизи Гришино, Пазено и в Ризниковке", — говорится в сообщении аналитиков.

Что говорят в Генштабе

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Покровском направлении с начала суток 26 марта оккупанты 16 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Котлино, Удачное и Новопавловка.

В оперативной информации от Генштаба отмечается, что с начала суток количество атак агрессора уже составляет 59.

Напомним, как сообщал Главред, РФ начала весеннюю наступательную кампанию. Об этом сообщил старший сержант 54-й отдельной механизированной бригады Максим Бутолин с позывным "Молот". По его словам, российские войска не стали дожидаться середины весны и активизировали наступление с потеплением, используя тактику инфильтрации — действуют небольшими группами, пытаясь незаметно продвигаться вглубь украинской обороны.

Кроме того, на южном направлении значительно увеличилось применение беспилотников — их количество почти удвоилось. По словам представителя Сил обороны юга, ежедневное использование БПЛА продолжает расти, в частности речь идет о баражирующих боеприпасах типа "Молния-2" и "Ланцет".

Напомним, подразделения ВСУ провели успешную операцию в Бахмутском районе Донецкой области, освободив село Миньковка. В результате боев было ликвидировано около 40 российских военных.

Что известно о Покровске

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

