Зачистка на Краматорском направлении: штурмовики ВСУ уничтожили десятки россиян

Важное:
- Зачищено село Миньковка Бахмутского района Донецкой области
- ВСУ сорвали потенциальное продвижение противника
Бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скеля" ВСУ в результате операции зачистили село Миньковка Бахмутского района Донецкой области.
В результате успешной операции было ликвидировано около 40 военных РФ, говорится в сообщении полка.
"Штурмовые подразделения полка "Скеля" провели стремительную и скоординированную операцию, в результате которой была зачищена Миньковка - ключевой населенный пункт на трассе Бахмут-Славянск", - рассказали военные.
Отмечается, что эти действия сорвали потенциальное продвижение противника и стабилизировали ситуацию на направлении.
"Во время боя осуществлено деблокирование позиций союзных сил, развернуты новые наблюдательные пункты и нанесены ощутимые потери врагу - уничтожено более 40 военнослужащих рф", - рассказали в "Скеле".
На карте к ежедневной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины Миньковка показана как контролируемая Силами обороны. Зато американский Институт изучения войны (ISW) показывал село как оккупированное врагом. OSINT-проект DeepState показывал село преимущественно в зоне проникновения, небольшую его часть - как оккупированную россиянами.
Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.
Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.
Читайте также:
- Сосредоточили 170 тысяч военных: РФ хочет захватить важную агломерацию до 21 ноября
- После поражения позиций: ВСУ отступили на Запорожском направлении, детали
- Ближний бой в Покровске: украинские бойцы показали зачистку россиян в городе
Об источнике: 425-й отдельный штурмовой полк "Скала"
425-й отдельный штурмовой полк "Скала" - формирование войск в составе Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины численностью в полк, сообщает Википедия.
Создан в 2022 году, свое название получил от позывного командира Юрия Гаркавого - "Скала".
В январе 2025 года стало известно, что батальон масштабирован до полка, в частности разворачиваются танковое и артиллерийское подразделения. В том же месяце командир полка - подполковник Юрий Гарькавый отмечен орденом "Золотая Звезда" и званием Герой Украины
