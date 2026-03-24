Зачистка на Краматорском направлении: штурмовики ВСУ уничтожили десятки россиян

Штурмовые подразделения полка "Скеля" провели стремительную и скоординированную операцию.

https://glavred.info/ukraine/zachistka-na-kramatorskom-napravlenii-shturmoviki-vsu-unichtozhili-desyatki-rossiyan-10751585.html Ссылка скопирована

ВСУ зачистили населенный пункт Миньковка

Важное:

Зачищено село Миньковка Бахмутского района Донецкой области

ВСУ сорвали потенциальное продвижение противника

Бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скеля" ВСУ в результате операции зачистили село Миньковка Бахмутского района Донецкой области.

В результате успешной операции было ликвидировано около 40 военных РФ, говорится в сообщении полка.

видео дня

"Штурмовые подразделения полка "Скеля" провели стремительную и скоординированную операцию, в результате которой была зачищена Миньковка - ключевой населенный пункт на трассе Бахмут-Славянск", - рассказали военные.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

Отмечается, что эти действия сорвали потенциальное продвижение противника и стабилизировали ситуацию на направлении.

"Во время боя осуществлено деблокирование позиций союзных сил, развернуты новые наблюдательные пункты и нанесены ощутимые потери врагу - уничтожено более 40 военнослужащих рф", - рассказали в "Скеле".

Что известно о боях на Краматорском направлении

На карте к ежедневной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины Миньковка показана как контролируемая Силами обороны. Зато американский Институт изучения войны (ISW) показывал село как оккупированное врагом. OSINT-проект DeepState показывал село преимущественно в зоне проникновения, небольшую его часть - как оккупированную россиянами.

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Об источнике: 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" - формирование войск в составе Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины численностью в полк, сообщает Википедия. Создан в 2022 году, свое название получил от позывного командира Юрия Гаркавого - "Скала". В январе 2025 года стало известно, что батальон масштабирован до полка, в частности разворачиваются танковое и артиллерийское подразделения. В том же месяце командир полка - подполковник Юрий Гарькавый отмечен орденом "Золотая Звезда" и званием Герой Украины

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред