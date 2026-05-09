Россия перебросила 90-ю танковую дивизию на горячий участок — ДШВ

Ангелина Подвысоцкая
9 мая 2026, 13:24
Российские оккупанты используют Покровск для сосредоточения сил и техники.
Россия перебрасывает войска в Покровск / коллаж: Главред, фото: 38-я отдельная бригада морской пехоты, facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно:

  • РФ накапливает силы и технику в Покровске
  • РФ перебросила в Покровск 90-ю танковую дивизию

РФ перебросила в Покровск 90-ю танковую дивизию. Об этом заявляет 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Россияне используют Покровск для накопления сил и техники. К тому же они пытаются прорваться и обойти позиции ВСУ в Гришино. Захват этого населенного пункта сейчас является основной целью оккупантов. На этом направлении действуют несколько различных российских бригад.

"Долгое время вражеская пехота пыталась продвигаться непосредственно в поселке, другая – обходить Гришино открытым полем и двигаться на север, в сторону Васильевки. Силы обороны наносили удары по врагу всеми имеющимися средствами – с помощью артиллерии, авиации и FPV-дронов, а также стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Российские оккупанты пытались прорваться в южную часть Гришино. Они приблизились к укрытию, где находились украинские защитники. Наши воины сначала ликвидировали одного российского пехотинца, а затем другого.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Потери РФ

Всего с начала мая подразделения в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ ликвидировали и ранили 329 россиян. Также были уничтожены и повреждены более 40 единиц различной техники. Часть орудий Сил обороны была уничтожена в Покровске.

В Мирнограде россияне разворачивают пункты управления, используя населенный пункт как "мост" для прорыва в направлении Родинского.

"На этом направлении с начала мая только 38-я ОБрМП поразила 11 единиц артиллерийской техники", — говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска активизировали штурмовые действия в направлении Константиновки и пытаются закрепиться на подступах к городу, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Общая ситуация на фронте остается сложной, и в ближайшее время возможно обострение боевых действий в районе Доброполья в Донецкой области, отметил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

На Купянском направлении обстановка является одной из самых напряженных и за последние месяцы существенно ухудшилась. Российские силы продолжают наступательные попытки, стремясь продвинуться к Купянску и оттеснить украинские подразделения за реку Оскил, сообщил спикер объединенных сил Виктор Трегубов.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины — отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для действий в качестве воздушного десанта, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине вторжение России Покровск ДШВ Мирноград
