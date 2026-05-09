Полтавскую область накроют грозы и дожди: синоптики назвали даты непогоды

Анна Косик
9 мая 2026, 05:55
Помимо осадков жителей Полтавской области ждет и понижение температуры.
гроза
Погода в Полтавской области 9–10 мая / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет температура воздуха в Полтавской области в эти выходные
  • В каких районах области ожидаются дожди и грозы
  • Почему в области объявили чрезвычайную пожарную опасность

После летнего тепла и солнечных дней в Полтавской области погода изменится. Уже сегодня, 9 мая, область пониженного давления и атмосферные фронты принесут дождливую погоду.

Как сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии, в северных и западных районах области ожидаются кратковременные осадки. Температура несколько снизится и будет находиться в пределах климатической нормы.

синоптическая карта
Синоптическая карта / фото: facebook.com/pgdpoltava

В течение дня будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха на Полтавщине в течение дня будет колебаться в пределах 19-24 градусов тепла.

В Полтаве суббота пройдет без осадков. Температура воздуха снизится до 22-24 градусов тепла.

погода в полтаве 9 мая
Погода в Полтаве 9 мая / фото: скриншот с meteoprog

Погода 10 мая

В воскресенье по всей территории Полтавской области также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до 9-14 градусов тепла. Но днем будет теплее — от 17 до 22 градусов тепла.

пгода в полтаве 10 мая
Погода в Полтаве 10 мая / фото: скриншот с meteoprog

Кроме того, синоптики предупреждают о пожарной опасности в Полтавской области. 9-11 мая объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

пожарная опасность на полтавщине
Предупреждение о пожарной опасности в Полтавской области / фото: t.me/pgdpoltava

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении.

Будут ли в Украине до конца мая заморозки - прогноз

Главред писал, что, по словам начальницы отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Натальи Птухи, до середины мая в Украине продолжается период риска заморозков. Особенно после теплой ранней весны, как было в этом году.

В то же время, если говорить об осадках, то они будут близки к норме, но распределяться будут неравномерно. Больше дождей в мае прогнозируют в горных районах, Черновицкой области и на Закарпатье.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в субботу и воскресенье, 9 и 10 мая, в Харькове и области прогнозируется облачная и теплая погода. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

Ранее сообщалось, что в субботу, 9 мая, жителей Ровенской области ждет приятный сюрприз от погоды — комфортная теплая погода без осадков. Возможен слабый туман, который может несколько снизить видимость на дорогах.

Недавно стало известно, что в Днепре на выходные ожидается по-настоящему весенняя погода с преимущественно комфортными температурами, переменной облачностью и периодами солнца.

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии

Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

