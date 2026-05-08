Строгие запреты в праздник 9 мая: что можно и нельзя делать

Ангелина Подвысоцкая
8 мая 2026, 17:30
Что нельзя делать 9 мая. Приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей и бед.
  • Что значит, если в этот день дождь
  • Что нельзя одалживать в этот день
  • Что нужно сделать с водой 9 мая

9 мая церковь отмечает перенесение мощей святителя и чудотворца Николая. Как сообщает Главред, он был родом из богатой семьи. В раннем возрасте он решил служить Богу. Все свое наследство он раздал бедным и получил сан архиепископ.

Он был примером глубокой веры, за что обрел дар чудотворения. Считается, что однажды он даже воскресил моряка, который погиб во время шторма. Также он спас трех девушек, которым грозила позорная участь. Николай подбросил им мешочки с золотом в качестве приданного. Отсюда и пошла традиция дарить подарки.

Что можно делать 9 мая

  • В этот день нужно помолиться. У святых просят хорошего урожая.
  • В этот день нужно освятить воду и умыться ею. Предки верили, что это принесет красоту и здоровье.
  • В этот день нужно позаботиться об одиноких людях. Считается, что добро вернется сторицей.

Что нельзя делать 9 мая

1. Нельзя 9 мая желать другим зла. Иначе в вашу жизнь придут неприятности.

2. Нельзя 9 мая ничего одалживать. Предки верили, что тогда одолженное не вернут.

3. Нельзя 9 мая ссориться. Считается, что тогда конфликты затянутся надолго.

4. Нельзя 9 мая тяжело работать. Этот день лучше провести в молитве.

Приметы 9 мая

  • Если в этот день над водоемом много мошек, то будет удачный для рыбалки день.
  • Если в этот день дождь, то будет богатый урожай овса.
  • Если в этот день холодно, то до конца месяца будут заморозки.
  • Если в этот день рыба выпрыгивает из воды, то лето будет ранним.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

