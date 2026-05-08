Удар на 1500 километров: СБУ атаковала "жирную" цель в РФ, враг дестабилизирован

Анна Косик
8 мая 2026, 15:17
Один из источников финансирования войны в третий раз оказался под ударом украинских спецслужб.
удар по перми
В СБУ отчитались об успешной операции по объектам на территории РФ

Главное:

  • СБУ нанесла удар по нефтяным объектам РФ в 1500 километрах от границы
  • Дроны атаковали завод "Лукойл" и станцию "Транснефти"
  • На НПЗ произошло возгорание ключевой установки по переработке нефти

В ночь на 8 мая специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удары по НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь" в стране-агрессоре России.

Как сообщила Служба безопасности Украины, оба объекта расположены более чем в 1500 километрах от границы с Украиной. Они были поражены в рамках выполнения поставленной президентом Владимиром Зеленским задачи по поражению нефтяной инфраструктуры врага.

"Этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и нужды российской армии. ЛПДС "Пермь" принадлежит АО "Транснефть" и является стратегически важным хабом магистральной нефтотранспортной системы РФ. Через станцию нефть распределяется в четырех направлениях, в том числе и на Пермский НПЗ", — говорится в сообщении.

На одной из установок АВТ на НПЗ после удара украинских дронов произошло возгорание. Отметим, что эта установка является ключевым узлом первичной переработки нефти. В то же время на нефтеперекачивающей станции поврежден один из резервуаров.

"СБУ продолжает системно наносить удары по нефтяной инфраструктуре РФ, которая является одним из главных источников наполнения российского бюджета и финансирования войны против Украины. Поражение таких объектов не только снижает объемы переработки и транспортировки нефти, но и дестабилизирует работу военной логистики врага, затрудняет обеспечение оккупационных войск топливом и вынуждает Кремль направлять миллиардные ресурсы на аварийное восстановление стратегических объектов в глубоком тылу", — добавили в СБУ.

Как удары Украины по нефтяной инфраструктуре РФ влияют на Кремль

Главред писал, что, по словам британского полковника в отставке Хэмиша де Бреттона-Гордона, удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре существенно влияют на возможности Кремля финансировать войну.

Из-за атак Россия теряет часть доходов от экспорта нефти, которые являются ключевыми для ведения боевых действий. На этом фоне растет обсуждение неспособности РФ эффективно защитить собственные объекты от дроновых атак.

Удары СБУ по объектам врага — последние новости

Напомним, Главред писал, что в конце апреля СБУ второй раз подряд нанесла удар по российскому НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь".

Ранее, в ночь на 26 апреля, бойцы "Альфы" СБУ провели успешную спецоперацию на военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе, а также на военном аэродроме "Бельбек" в Крыму.

Накануне, 22 апреля, СБУ атаковала нефтеперекачивающую станцию "Горький" в населенном пункте Мешиха Нижегородской области РФ. Возник масштабный пожар.

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

