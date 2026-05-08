Почему огородники засыпают грядки крупами: эффект поразит уже через сезон

Дарья Пшеничник
8 мая 2026, 13:43
Злаки содержат не только углеводы, но и важные микроэлементы, которые стимулируют развитие полезной микрофлоры в почве.
Что сделать, чтобы земля стала рыхлой и плодородной / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

  • Какую пользу приносят крупы для почвы
  • Какие крупы наиболее эффективны для улучшения плодородия почвы

Все больше огородников обращаются к природным способам улучшения почвы, и один из них до сих пор остается малоизвестным, хотя доступен буквально в каждом доме. Речь идет об обычных крупах — продукте, который способен работать как эффективное органическое удобрение и восстанавливать землю без какой-либо химии, пишет ТСН.

Специалисты объясняют, что злаки содержат не только углеводы, но и комплекс микроэлементов — калий, фосфор, магний, аминокислоты и ферменты. Когда крупы попадают в почву, они постепенно разлагаются, создавая благоприятную среду для полезных бактерий. Это ускоряет образование гумуса, улучшает структуру почвы, ее влажность и насыщение азотом.

Лучшее время для внесения — осень. На одну сотку достаточно 100–200 граммов круп: их рассыпают по поверхности и слегка заделывают граблями или во время перекопки. Для усиления эффекта можно добавить компост, перегной или золу.

Какие виды крупы наиболее эффективны для почвы

Наиболее эффективными считаются несколько видов, в частности:

  • овес — богат кремнием, он укрепляет корневую систему и делает почву более рыхлой;
  • гречка повышает содержание железа и особенно полезна на кислых участках;
  • рис помогает разрыхлить землю и хорошо сочетается с сидератами;
  • пшеница иячмень быстро восстанавливают истощенные грядки после интенсивного сезона;
  • кукурузная крупа — разлагается медленно, обеспечивая длительный эффект;
  • перловка — богата фосфором и стимулирует формирование плодов.

В отличие от традиционных удобрений, крупы не содержат сорняков или патогенов, не изменяют кислотность почвы и полностью безопасны для окружающей среды. К тому же использовать можно даже просроченные или испорченные запасы. Уже за один сезон огородники замечают результат: плодородие растет, растения становятся крепче, а почва — здоровее.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

