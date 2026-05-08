Почему огородники засыпают грядки крупами: эффект поразит уже через сезон

Вы узнаете:
- Какую пользу приносят крупы для почвы
- Какие крупы наиболее эффективны для улучшения плодородия почвы
Все больше огородников обращаются к природным способам улучшения почвы, и один из них до сих пор остается малоизвестным, хотя доступен буквально в каждом доме. Речь идет об обычных крупах — продукте, который способен работать как эффективное органическое удобрение и восстанавливать землю без какой-либо химии, пишет ТСН.
Специалисты объясняют, что злаки содержат не только углеводы, но и комплекс микроэлементов — калий, фосфор, магний, аминокислоты и ферменты. Когда крупы попадают в почву, они постепенно разлагаются, создавая благоприятную среду для полезных бактерий. Это ускоряет образование гумуса, улучшает структуру почвы, ее влажность и насыщение азотом.
Лучшее время для внесения — осень. На одну сотку достаточно 100–200 граммов круп: их рассыпают по поверхности и слегка заделывают граблями или во время перекопки. Для усиления эффекта можно добавить компост, перегной или золу.
Какие виды крупы наиболее эффективны для почвы
Наиболее эффективными считаются несколько видов, в частности:
- овес — богат кремнием, он укрепляет корневую систему и делает почву более рыхлой;
- гречка повышает содержание железа и особенно полезна на кислых участках;
- рис помогает разрыхлить землю и хорошо сочетается с сидератами;
- пшеница иячмень быстро восстанавливают истощенные грядки после интенсивного сезона;
- кукурузная крупа — разлагается медленно, обеспечивая длительный эффект;
- перловка — богата фосфором и стимулирует формирование плодов.
В отличие от традиционных удобрений, крупы не содержат сорняков или патогенов, не изменяют кислотность почвы и полностью безопасны для окружающей среды. К тому же использовать можно даже просроченные или испорченные запасы. Уже за один сезон огородники замечают результат: плодородие растет, растения становятся крепче, а почва — здоровее.
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
