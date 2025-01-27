Лучшие сидераты для огорода: защитят и удобрят почву, улучшат урожай

Вы узнаете:
- Что такое растения сидераты
- Польза и вред сидератов
- Виды сидератов
- Когда и как сеять сидераты
Сидераты - это растения, которые восстанавливают землю и придают ей особые свойства. Они защищают поле от сорняков, сильного ветра и обогащают землю полезными элементами. После того, как сидераты выполнили свою роль, их срезают и используют как удобрение. Главред расскажет о видах сидератов, а также об их пользе и вреде.
Автор YouTube-канала "Иванова Наука" также рассказал, какой сидерат можно считать наилучшим.
К растениям сидератам относятся быстрорастущие, однолетние культуры. Изучая, как правильно посеять сидераты, нужно учитывать тип и состояние почвы, климатические особенности региона и назначение сидерата. Если постоянно сеять один вид растений, это не будет сидератом. Так можно только защитить поле от эрозии. К примеру, сея только горчицу, аграрий получит не только пользу, но и вред от развития болезней, одинаковых с другими сельскохозяйственными культурами.
Овощи, ягоды забирают много питательных веществ из почвы. Так, после сезона урожая земля остается обедневшей, с болезнями и вредителями. Органические и минеральные удобрения могут оказывать негативное влияние на микрофлору земли, а сидераты восстанавливают плодородие и оздоровляют ее.
На легких почвах засевают сераделлу, кормовой горох, желтый люпин и белую горчицу. На средне уплотненных - подсолнечник, горох, полевые бобы и синий люпин. На полях с вязкой землей целесообразно посадить подсолнечник, бобы и вику. Белая горчица и фацелия - универсальные сидераты, которые можно сеять на любых типах грунтов.
Смотрите видеоролик о том, какой сидерат можно считать наилучшим.
Польза и вред сидератов
Сидераты - это безопасные зеленые удобрения. Их можно скосить и оставить на поверхности, чтобы защитить поле от промерзания или закопать и обогатить его полезными веществами. Корни растений, когда перегнивают, улучшают структуру почвы.
Основная польза сидератов:
- восстанавливают слой гумуса;
- восстанавливают микрофлору земли и выносят питательные вещества в верхние слои;
- ускоряют попадание микроэлементов в растения;
- помогают бороться с вредителями и болезнями;
- предотвращают уплотнение и улучшают структуру земли;
- уменьшают количество сорняков на участке;
- препятствуют эрозии;
- повышают влажность благодаря удержанию снега;
- дают быстрый эффект без органических или минеральных удобрений.
Кроме положительных моментов, применение сидератов имеет ряд недостатков:
- некоторые зеленые удобрения являются распространителями паразитов;
- при густой посадке (вплотную), сидераты выделяют слишком много азота, что негативно влияет на цветение и плодоношение основных культур;
- после сидератов не стоит высаживать основные культуры, принадлежащие к тому же семейству - они имеют те же болезни и вредителей;
- снижение урожайности основных культур в первый год посева зеленых удобрений - земле требуется время. Поэтому следует быть готовым к незначительному снижению урожайности и увеличению количества сорняков.
Сидераты следует сажать тогда, когда почва потеряла полезные вещества, но аграрий не хочет их обновлять с помощью химических удобрений.
Виды сидератов:
Сидераты отличаются своими уникальными свойствами: одни разрыхляют почву, другие - насыщают ее азотом и защищают от эрозии.
Растения сидераты: список
Единого универсального сидерата не существует. Надо подбирать зеленые удобрения в зависимости от сезона и типа почвы:
- Бобовые - горох, фасоль, люцерна, чечевица, люпин, клевер, соя.
- Злаковые - пшеница, овес, ячмень, рожь, сорго.
- Ячмень.
- Гречишные – гречиха.
- Водолистные - фацелия.
- Крестоцветные - рапс, горчица, редька и сурепка.
- Сложноцветные - подсолнечник и календула.
- Амарантовые - амарант.
Когда и как сеять сидераты
Рассматривая как правильно сеять сидераты, следует обратить внимание на то, что растения можно сеять в любое время года, кроме зимы. Однако лучший эффект будет перед посадкой сельскохозяйственных культур и после уборки урожая. Каждая культура имеет свой сезон.
Растения сидераты - это лучшее природное удобрение для почвы. Наиболее оптимальный период для посева - с конца августа до середины сентября.
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