Цветы покроют весь сад: садовод назвал 5 растений, которые надо обрезать в сентябре

С наступлением осени приходит время навести порядок в саду. Это идеальный период для обрезки многих растений, чтобы они оставались здоровыми и продолжали красиво цвести. Если вы не успели выполнить все садовые работы в августе, не волнуйтесь - еще есть время все наверстать.
Если вы интересуетесь садоводством, прочитайте материал Главреда: Это лучшее время: садоводы рассказали, когда правильно обрезать розы.
Генеральный директор GreenPal и опытный садовод Брайан Клейтон поделился своими советами относительно того, какие растения нуждаются в обрезке в сентябре и как это сделать правильно, пишет Express.
Плодовые деревья
Если ваши фруктовые деревья стали выглядеть немного запущенными, сентябрь - отличное время, чтобы вернуть им форму. Важно удалить сухие ветви и проредить крону, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и доступ света.
Кусты роз
Чтобы ваши розы цвели обильнее, сейчас самое время обрезать их. Удалите мертвые или увядшие цветы чуть выше пятилистного листа. Это стимулирует рост и подготовит растения к зиме.
Гортензии
Эксперт по садоводству предупредил, что когда дело доходит до обрезки гортензий, нужно быть "осторожным". Брайан посоветовал: "Обрезайте только те гортензии, которые цветут на новой древесине, например метельчатые гортензии. Срежьте отцветшие гортензии примерно на одну треть высоты".
Летнецветущие кусты
Если у вас есть кусты, которые цвели летом, такие как спирея, сейчас время их обрезать. Это поможет стимулировать рост растения и обеспечит обильное цветение в следующем году.
Многолетние травы
Начало осени - идеальное время для обрезки многолетних трав, как шалфей и розмарин. Обрезка будет способствовать появлению свежих побегов, которые появятся до первых морозов. Обрежьте треть ветвей, избегая деревянных частей растения.
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