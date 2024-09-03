Цветы покроют весь сад: садовод назвал 5 растений, которые надо обрезать в сентябре

Эксперт назвал садовые растения, которые нуждаются в обрезке в сентябре. Она стимулирует новый рост и буйное цветение растений.

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Садовые растения, которые нужно обрезать в сентябре / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

С наступлением осени приходит время навести порядок в саду. Это идеальный период для обрезки многих растений, чтобы они оставались здоровыми и продолжали красиво цвести. Если вы не успели выполнить все садовые работы в августе, не волнуйтесь - еще есть время все наверстать.

Если вы интересуетесь садоводством, прочитайте материал Главреда: Это лучшее время: садоводы рассказали, когда правильно обрезать розы.

Генеральный директор GreenPal и опытный садовод Брайан Клейтон поделился своими советами относительно того, какие растения нуждаются в обрезке в сентябре и как это сделать правильно, пишет Express.

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Плодовые деревья

Если ваши фруктовые деревья стали выглядеть немного запущенными, сентябрь - отличное время, чтобы вернуть им форму. Важно удалить сухие ветви и проредить крону, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и доступ света.

Кусты роз

Чтобы ваши розы цвели обильнее, сейчас самое время обрезать их. Удалите мертвые или увядшие цветы чуть выше пятилистного листа. Это стимулирует рост и подготовит растения к зиме.

Гортензии

Эксперт по садоводству предупредил, что когда дело доходит до обрезки гортензий, нужно быть "осторожным". Брайан посоветовал: "Обрезайте только те гортензии, которые цветут на новой древесине, например метельчатые гортензии. Срежьте отцветшие гортензии примерно на одну треть высоты".

Летнецветущие кусты

Если у вас есть кусты, которые цвели летом, такие как спирея, сейчас время их обрезать. Это поможет стимулировать рост растения и обеспечит обильное цветение в следующем году.

Многолетние травы

Начало осени - идеальное время для обрезки многолетних трав, как шалфей и розмарин. Обрезка будет способствовать появлению свежих побегов, которые появятся до первых морозов. Обрежьте треть ветвей, избегая деревянных частей растения.

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