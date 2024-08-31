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Урожай будет раньше, чем у соседей: как правильно посеять морковь под зиму

Анна Ярославская
31 августа 2024, 13:31
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Плоды будут более сочными, сладкими и крупными, чем при обычном посеве, поскольку овощ растет ранней весной, когда почва сильно увлажнена.
Морковь
Как правильно посеять морковь под зиму - советы огородникам / Коллаж: Главред, фото: pixabay

После долгой зимы весной очень хочется витаминных салатов из свежих овощей. Для этого существуют ранние сорта, которые созревают уже через 8 недель после посева, и уже в начале июля можно есть свежую морковку. Но можно получить урожай еще раньше. Если посеять морковь под зиму, то корнеплоды можно собирать уже в середине июня. На Youtube-канале Полтавский хуторок рассказали, как посеять морковь под зиму.

К слову, осень - идеальное время для внесения удобрений. Это связано с тем, что осенью элементы питания постепенно входят в почву, и растения могут использовать их в течение следующего сезона. Детальнее читайте в материале: Секреты плодородности: чем нужно обязательно удобрить почву осенью.

Посадка моркови под зиму - в чем плюсы и минусы

Посадка моркови под зиму имеет ряд плюсов. Во-первых, урожай будет ранним. Во-вторых, у ранней моркови плоды более сочные, сладкие и крупные, чем при обычном посеве, а все это потому, что растет овощ растет ранней весной, когда почва сильно увлажнена.

Влага очень важна как для прорастания семян, так и для роста самих корнеплодов. Результат такой посадки под зиму - хорошие всходы и быстрый рост моркови.

Впрочем, есть у зимнего посева моркови есть один существенный минус – эти корнеплоды нельзя долго хранить.

Как правильно посеять морковь под зиму

Прежде чем выбрать участок для зимнего посева моркови, важно помнить, что этот корнеплод любит рыхлую почву. Поэтому грядку нужно делать там, где земля более легкая и плодородная.

Желательно, чтобы участок под посадку находился на солнечном месте, чтобы весной с грядки как можно раньше сошел снег.

Следует помнить, что не все сорта подходят для такого посева. Сорта моркови под зиму - холодостойкие скороспелые и среднеспелые.

Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика
Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика / Инфографика: Главред

Когда сеять морковь на зиму в Украине

Сеять морковь нужно перед самыми заморозками. Важно правильно угадать момент посадки, чтобы семена не проросли до наступления морозов, ведь каждый год холода наступают по-разному.

Посев в октябре очень опасен, так как при наступлении оттепели семена могут прорасти, а последующие морозы их погубят. Поэтому высевать морковь нужно к середине ноября, но норму высева лучше увеличить.

Сеять морковь под зиму нужно сухими семенами.

Приготовить бороздки, насыпать туда семена, сверху засыпать сухой теплой землей. Почву сверху немного уплотнить.

Когда выпадет первый снег, нужно подгрести его на грядку.

Весной, как только снег с грядки полностью сойдет, нужно установить на нее невысокие дуги и покрыть их пленкой или нетканым материалом - так морковка созреет еще быстрее.

Дальнейший уход за морковью заключается в рыхлении, прополке и прореживании.

Youtube-канал "Полтавский хуторок" - что о нем известно

Youtube-канал "Полтавский хуторок" был создан в 2018 году. Имеет 44,6 тыс. подписчиков.

На канале публикуются видео о садоводстве и огордничестве с советами о том, как правильно выращивать разнообразные культуры.

Смотрите видео - Как посеять морковь под зиму:

Ранее Главред писал, как посадить лук под зиму. Осенняя посадка лука необходима, если вы хотите получить ранний урожай. Чтобы посадка лука под зиму прошла хорошо, нужно следовать определенным правилам.

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